Imagen y urbanidad cuando se tiene perros

Por Melissa López

Consultora de Imagen

Todo proyecta un poco de lo que somos, jamás se debe olvidar que convivimos con otras personas y que incluso las mascotas pueden llegar a afectar nuestra imagen de una forma inconsciente.

Bienvenidos nuevamente a “Cualidades Exquisitas” un espacio donde aprenderás por qué cuidar nuestra imagen es fundamental.

Al momento de adquirir una mascota se debe ser consciente de la responsabilidad que esto conlleva: atención, cuidados, buen comportamiento de la mascota, y del amo.

Con relación al tema de urbanidad cuando se tiene un perro, lo más recomendable es que la mascota tenga cierto entrenamiento de obediencia para que aprenda a andar por la calle, no ladrar en cada momento, pero sobre todo, que sepa convivir y así evitar algún accidente.

Recuerdo perfecto a mi mamá decir: le voy a poner un letrero al árbol de la cochera: ”Mi árbol no es baño de perros”. Es realmente molesto encontrar tu cochera con heces de perro, solo porque el dueño no tuvo la educación de recoger las necesidades de su mascota. Si vas a adquirir un perro, esta es una de las obligaciones de urbanidad que conlleva el tener uno “recoge las heces fecales y tíralas en la basura”.

Si vas a sacar a tu perro de paseo, o a hacer sus necesidades, busca espacios que no generen molestia a los vecinos, y por ningún motivo debes olvidar llevar contigo una bolsita para llevarte las heces fecales. Incluso si el perro hace en el patio, procura limpiar lo antes posible, o coloca aromatizantes en tu hogar; esto con el fin de que la casa no tenga un olor a perro o a heces, lo cual puede resultar sumamente incómodo para las personas que te visitan.

El objetivo de la urbanidad es estar armonía con el entorno, por lo tanto quizá resulta bastante molesto para los vecinos si tu perro ladra mucho o esta aullando porque esta solo; mi consejo es: si sabes con antelación que no tienes tiempo para estar con el can porque trabajas todo el día, lo mejor es optar por otro tipo de mascota o desistir a la idea de tener un perro porque realmente estará encerrado y solo.

Antes de ir de visita con una persona, siempre pregunta si su perro es bienvenido o incluso si se puede subir al automóvil de tu conocido, si la respuesta es no, por favor no lo tomes personal, esto es porque los espacios en ocasiones no son aptos para mascotas, o porque la persona es alérgica al pelo del perro o simplemente prefiere evitar el contacto, y es algo que se tiene que respetar como dueño de la mascota.

¡Los perros son increíbles! Pero ciertas razas sueltan mucho pelo, lo cual puede afectar seriamente la imagen de tu carro (pelos en el asiento, baba en el cristal), casa (pelos en el piso, en los muebles, tapetes, en las sabanas, etcétera) e incluso en tu ropa lo cual afecta al impacto de la imagen personal; para estos casos utilizar continuamente:

– Rodillos especiales para quitar pelo y bolitas de la ropa.

– Humedecer el espacio o la prenda y cepillar

Los perros son muy nobles por algo se dice que es el mejor amigo del hombre, hay muchos artículos para que ellos luzcan modernos, hay bolsas muy lindas para trasportar a los perros petite que hacen lucir a la mujer ¡super chic! vestirlos si así se desea o disfrazarlos para algún evento especial como halloween, navidad también es una opción para hacer lucir diferente a nuestra mascota.

Tener un perro implica cuidar ciertos detalles que pueden afectar tu imagen, así como aplicar cierta urbanidad, ¿Tú, la aplicas?

Te espero en el siguiente tema de “Cualidades exquisitas”, sonríe.

