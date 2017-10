Home » Gente PV Supera expectativas el Foro contra la Trata de Personas Gente PV Supera expectativas el Foro contra la Trata de Personas 9 Views

David de la Rosa, Ángel Montiel Moreno, Jorge Antonio Hernández Valencia, Verónica Roldán Peña y Marco Roberto Juárez González.

La autoridad municipal busca fomentar la cultura de la prevención entre los ciudadanos.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Extraordinaria respuesta tuvo el Foro de Prevención contra la Trata de Personas efectuado en días pasados en las instalaciones del hotel Marriott, donde más de 300 personas atendieron de principio a fin la charla que ofrecieron Ángel Montiel Moreno y la maestra Verónica Roldán Peña, de la Gendarmería de la Policía Federal.

El evento organizado por el Consejo de Seguridad Pública en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, brindó información importante para que los asistentes distinguieran los términos de trata de personas y tráfico de migrantes, utilizando el marco contextual, el marco legislativo, los elementos del delito como fundamentos para actuar en favor de la prevención y de la víctima.

Respecto a la asistencia, Marco Roberto Juárez González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, manifestó sentirse satisfecho por el interés de la sociedad en estos temas.

“Creo que es un tema bien interesante y yo cuando asumí esta posición, o cuando me ofrecieron ser Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, hubo muchas críticas negativas que decían, “otro Consejo más que no va a funcionar, etcétera”, y yo siempre les dije, denos el beneficio de la duda, porque no soy yo solo, es toda la sociedad civil organizada que estamos impulsando todo esto, yo soy nada más el vocero de ellos, pero hay muchas cosas positivas que vienen por delante.”

En este sentido, Juárez González señaló que la labor de informar compete a toda la sociedad.

“Yo tuve 20 años de carrera en la Fiscalía y siempre mi objetivo y mi función era resolver problemas, todo tipo de problemas, pero es tender puentes con las diferentes autoridades, porque solos no podemos, solo somos una isla, ya ahorita aquí lo vimos, estos temas por ejemplo cómo podemos hacer que la gente, que la ciudadanía confíe en nosotros, generando este tipo de reuniones, dándoles información, capacitándolos.”

Asimismo, Roberto Juárez manifestó que ya se tienen planes para realizar nuevos foros, pues afirmó que lo más importante es prevenir el delito.

”Este va a ser un foro permanente para conocer diferentes tipos de delitos, modalidades, en los 20 años que tuve de experiencia en la Fiscalía, yo ahorita mi objetivo es evitar que pasen los delitos, porque yo prefiero mil veces a evitar una agresión sexual a un menor, a una mujer, evitar un robo, evitar un fraude, minimizar las posibilidades de que exista un secuestro, más o menos tenemos algo de experiencia, difundirlo, yo creo que la mejor herramienta que tenemos para poder abatir la impunidad es el dar a conocer este tipo de información, y también involucrar a la familia, porque atender la familia es bien importante, yo me ha tocado ver casos muy lamentables de varias veces por semana, de niños chiquitos, de cinco o seis años que los papás los pierden de vista y a lo mejor tardan dos, tres horas en encontrarlos, eso es inadmisible, yo tengo familia y no dejaría a mis hijas ni un momento, nada de tiempo, y si no las encuentro, a ver cómo le hago para poderlas encontrar.”

En relación a los futuros foros, Marco Roberto Juárez explicó que ya se está contactando con rectores de algunas universidades locales para revisar los temas, y destacó que el de las redes sociales es uno de los cuales es necesario poner atención.

“Estamos ahorita platicando con los rectores de algunas universidades, un tema que es bien relevante y también para muchos padres de familia, son todos los peligros de las redes sociales, eso es algo bien relevante porque en cuestión de segundos te puede cambiar la vida para mal, por un uso irresponsable de este tipo de medios, es lamentable, nosotros hemos visto las noticias en Guadalajara, por medio de redes sociales cómo delincuentes muy jóvenes se están anunciando para ofrecer sus servicios para delinquir, te dicen por ejemplo, “tengo 14 caídas y 14 salidas, les ofrezco mis servicios de robo de vehículos” ¡es absurdo!, eso está pasando, no es una película, en la vida real, entonces insisto, en Vallarta tenemos la posibilidad, es una comunidad más pequeña, lo que queremos es multiplicar las comunidades seguras, empezando por nuestra familia, yo como jefe de familia lo que tengo que difundir son las medidas para evitar ser víctima, y eso a su vez a los diferentes vecinos, compañeros, familiares, también que empiecen a reproducirlo.”

Al Foro de Prevención contra la Trata de Personas también acudieron También estuvieron el titular de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Hernández Valencia; el Secretario General del Ayuntamiento Víctor Bernal, el Director de la Octava Jurisdicción Sanitaria, Jaime Álvarez Zayas, el Presidente de la Asociación de Vecinos de Marina Vallarta, Enrique Camargo, los regidores Juan Solís, Celina Lomelí, Eduardo Martínez y Elisa Ramírez; la directora de Recursos Humanos del Hotel Marriott, Adriana Ozuna García e invitados especiales.

