Política incierta y dividida en el PAN: Mar de Fondo

Convulsa semana en materia política se tuvo en el país; 2018 cada vez se percibe más cerca, y no por encontrarnos en el último trimestre del año, sino por ser en el que se sitúan las elecciones presidenciales. Y poco más de 30 son ya las figuras que presentaron su carta de intención para contender por la Presidencia de la República de forma independiente.

En este contexto, la salida de Margarita Zavala del PAN resonó en todo el país, preocupando a muchos panistas quienes criticaron su acto como una acción unilateral y llena de egoísmo, al no tener la voluntad para dialogar y generar los acuerdos necesarios en la cúpula de su partido para competir debidamente.

¿Representaría Zavala entonces una candidatura fuerte en la competencia presidencial? A decir verdad, no. Y es que pese a tener su estructura, es insuficiente ya que se trata de un círculo muy definido de panistas sobre todo cercanos a su marido, los que le apoyarían. Pero por mucha campaña que haga, como mucho le restará votos a quien vaya ser el candidato del PAN (los dos más fuertes, el presidente del partido mismo Ricardo Anaya o el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle).

Y eso si lo están viendo con disgusto los panistas en la expectativa rumbo a la elección final. De este modo, el partido albiazul ha entrado en una crisis de fragmentación a tan solo meses de la elección, algo que no es para nada bueno pues si se desea competir hay que estar en la mejor condición posible.

En todo Jalisco, los panistas no se dan abasto con la ansiedad que causa la incertidumbre; pues mientras algunos grupos son leales a Ricardo Anaya, pero se encuentran en un estado de espera de instrucciones sin saber si su presidente será el abanderado o no; otros ya ven con entusiasmo el perfilamiento que se realiza a sí mismo Rafael Moreno Valle, quien no deja de dar conferencias en el estado y se encuentra repartiendo propaganda a los militantes inscritos.