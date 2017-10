Home » Local Ciudad Graziano Sovernigo: Detonó la inversión en Nuevo Vallarta CiudadLocal Graziano Sovernigo: Detonó la inversión en Nuevo Vallarta 12 Views

Graziano Sovrnigo, empresario e inversionista visionario.

.

Jesús Carmona habla sobre el empresario, inversionista y uno de los hombre legendario que ha contribuido al impulso de la región de la bahía de Banderas.

.

Por Diego Arrazola

.

La relación de Graziano Sovernigo con estas tierras se remonta a los años 80, cuando adquirió una propiedad en Puerto Vallarta, que vendería para posteriormente invertir en lo que hoy es el hotel Villa del Palmar. Inicialmente estuvo asociado con Luz María Torres, Fernando González Corona y Owen Perry, destacados promotores y comercializadores de tiempo compartido. Con ellos, lanzó Villa del Mar y Villa del Palmar, además de iniciar Paradise Village, en Nuevo Vallarte. Más tarde, sus socios tomarían rumbos distintos dentro del sector.

Nacido en Italia, radicado en Vancouver, donde tuvo un próspero negocio de instalación de albercas, y donde previamente trabajó en la tala de árboles, Graziano se enamoró de estas tierras y, por supuesto, de estas aguas. Entre otras tantas poderosas razones, le gustó el hecho de poder “sacar almejas con las manos” en los rumbos de Nuevo Vallarta, sobre todo su enorme potencial para el turismo. El apoyo del entonces gobernador de Nayarit Celso Delgado (1987-1993), así como la orientación de su amigo y paisano el hotelero Pietro Rizzuto, reafirmaron su decisión de invertir y radicar en Bahía de Banderas-Nuevo Vallarta allá por 1992.

Creador y líder del Grupo Paradise Village, el empresario con 40 años de experiencia en construcción y 22 años de trayectoria como desarrollador turístico, es producto de la cultura del esfuerzo: emigró desde joven de Italia a Canadá a buscar empleo y fortuna. A decir de Jesús Carmona, quien colaboró con él desde 1996, Sovernigo es un hombre de palabra y buenas obras que se daba el lujo de vender por maqueta, gracias a su prestigio como de ser “el mejor constructor” de esta zona. Quienes lo conocen, aseguran que él acostumbra hacer las cosas con la más alta calidad en sus diferentes emprendimientos.

En un principio, el empresario trajo de Canadá a sus operarios y técnicos a fin de poder entregar trabajos bien hechos y a tiempo, algo que no todos en la industria pueden cumplir; más tarde emplearía trabajadores de la zona.

.

MANOS A LA OBRA

Sovernigo, que no es ni arquitecto ni ingeniero civil, invirtió tiempo en capacitar a personal local en los secretos de la construcción. Él mismo se ensuciaba las manos y se ponía a hacer mezcla con sus albañiles o era capaz de tomar el pico y la pala en alguna de sus obras. Justo esa es una de las razones de su éxito como líder: predicar con el ejemplo. O como dicen en inglés, Walk the talk. Con ese tipo de acciones se ganó el respeto de sus colaboradores.

Entregado a sus negocios, don Graziano, que ahora está semi retirado, solía trabajar jornadas que iniciaban a las 7 de la mañana y se extendían hasta las 9 o 10 de la noche, combinando trabajo físico y tareas de oficina. Un hombre de trabajo intenso.

“Intenso y visionario”. Así ha sido Sovernigo, de acuerdo con Carmona, uno de sus colaboradores más cercanos. Dos términos que definen bien al empresario, al líder. Como muestra de su pasión para el trabajo, hay innumerables ejemplos de cómo es alguien que “se parte la espalda” trabajando con su gente, ya sea en las obras, en el campo de golf… Incluso, es capaz de mostrar a sus colaboradores más cercanos cómo quemar basura una vez que vio que no podían encender correctamente un fuego.

En cuanto a su visión empresarial, Carmona enumera chispazos de ideas inspiradoras que anticipaban, preveían, buenas oportunidades de negocio. Una vez, el empresario vio un basurero frente a Paradise Village y comentó que ahí iba a construir condominios. Pese al escepticismo de muchos, lo hizo y con gran éxito. A fines de los años 90, decidió edificar Paradise Plaza, la primera de su tipo en Riviera Nayarit. De loco no lo bajaban. Él respondía, seguro, que para 2002 iba a tener éxito su desarrollo inmobiliario ubicado en un área estratégica. Otra de sus iniciativas visionarias: el Centro Empresarial de Nueva Vallarta, que él anticipó estaría funcionando a tope a los seis o siete años de abierto, como sucedió al incorporar al hospital San Javier y otros negocios.

.

EL LADO SALVAJE

Para Sovernigo, su principal pasatiempo ha sido el trabajo. Una de sus contadas aficiones es el gusto por los animales salvajes o exóticos. Así, en Paradise Village cuentan con un exitoso programa de Tigres de Bengala, que ha permitido el cuidado y reproducción de estos felinos. Además de contar con animales y aves que deambulan por el hotel, éste cuenta con su propio santuario de vida salvaje. No es gratuito que su campo de golf sea El Tigre.

Mucha gente cuando va a Nueva York se mete a ver los musicales de Broadway. En cambio, cuando este singular empresario viaja a la Gran Manzana deambula por las calles, su diversión es observar las construcciones, las obras en proceso. Su gran pasión es y ha sido construir.

No sorprende que su gente le sea muy leal. Hay empleados que han estado trabajando con él desde hace 20 o 30 años en alguno de sus hoteles, de igual modo que su equipo de construcción lo sigue a donde haga falta. A lo largo del tiempo, ha empleado a carpinteros, plomeros, albañiles, operadores de maquinaria… que lo han apoyado en sus diferentes obras.

“La gente lo quiere porque no lo ven inalcanzable. Lo ven como un ser humano común y corriente, accesible”, explica Carmona. Los domingos lo pueden encontrar en misa; cuando está en el vestíbulo del hotel gusta de saludar a los socios; por otra parte, suele charlar con sus colaboradores.

.

UN JEFE ACCESIBLE, HUMANO

Si bien algunas ideas le pueden parecer disparatadas (“se me hace que usted toma drogas”, le dijo alguna vez a un ejecutivo), don Graziano se da tiempo para escuchar y analizarlas; y tras hacer su propia evaluación, si lo convencen, acepta gustoso propuestas de su personal, como recuerda Carmona por experiencia propia.

Sovernigo es padre de tres hijos: solo uno de ellos siguió sus pasos en el ramo turístico e inmobiliario y dirige ahora la empresa, mientras los dos restantes se dedican a sus propios negocios fuera del país. Su esposa, Rosita, ha sido una mujer muy prudente, al margen de la operación de la compañía, aunque en alguna ocasión ella vio una atractiva oportunidad y le propuso a su cónyuge a abrir un establecimiento comercial.

Jesús Carmona, quien tomó otros derroteros laborales en 2013, le guarda gran admiración y respeto a su ex jefe y mentor, con quien vivió muchas experiencias, algunas chuscas e hilarantes, como cuando ambos casi se hundían en el fango mientras revisaban un nuevo drenaje en el campo de golf o la ocasión en que les cayeron unas iguanas de los árboles como resultado de un repentino vendaval. “Es un señor de lo más interesante. Me gustaba hablar con él, convivimos muy de cerca”, apunta.

Octagenario, don Graziano no puede dejar el trabajo. Es su vida. Por cuestiones de edad y salud, está parcialmente retirado. Ya no dirige el grupo, ahora lo hace uno de sus hijos. Sin embargo, a la fecha se encarga de algunos proyectos, con el apoyo de expertos. Una de las tantas lecciones que Carmona recibió de él es la de predicar haciendo, con el ejemplo. Así que no es raro verlo ahora en su actual responsabilidad (Director de Operaciones, también en el turismo) haciendo tareas manuales como pintar, para sorpresa del personal a su cargo. “Es algo que además me relaja”, justifica.

Su intensidad y visión le han permitido a Sovernigo construir una sólida empresa turística y de bienes raíces, a la par de ganarle el cariño, respeto y admiración de muchos. Se dice fácil, pero no todos pueden presumir de tales logros en la vida.