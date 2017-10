EU ‘tunde’ a México y Canadá en cierre de cuarta ronda del TLCAN

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que México y Canadá no quieren aceptar cambios en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Me duele y me decepciona la resistencia al cambio que veo en las dos delegaciones que aquí me acompañan, a veces no aceptan criterios que ya habíamos aceptado en el pasado, socios que habían aceptado el TPP, ahora combaten criterios iguales para este tratado, respecto al comercio digital, las telecomunicaciones, la lucha de la corrupción, estos son temas difíciles, pero no vemos que nuestros socios estén dispuestos a aceptar cambios que ofrezcan un nuevo equilibrio a este terrible déficit comercial”, dijo Lighthizer.

En la conferencia conjunta de los ministros de México, Canadá y Estados Unidos, el funcionario insistió en que el objetivo de la Casa Blanca es disminuir su déficit comercial y que el TLCAN ha sido desigual.

“Este tratado ha dado una clara ventaja a uno u otro país, no estamos buscando una ventaja competitiva, sencillamente estamos viendo una resistencia a renunciar a posiciones de ventaja”, aseguró Lighthizer.

En su participación, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, coincidieron en que buscaban un ganar-ganar-ganar.

“Queremos que de esto resulte un marco estable como lo ha sido en 23 años. No podemos llegar a ese acuerdo cuando aquí hay alguien que piensa ‘aquí el que tiene que ganar soy yo’”, señaló Freeland.

Guajardo, aseguró que México no quiere salir de la negociación del TLCAN con las manos vacías, pero reconoció que existen límites.

“Todos tenemos límites, a pesar de nuestras diferencias, puede haber propuestas en las que no coincidimos, pero necesitamos una versión del tratado en bien de los tres países que beneficie la creación de empleos”

Los representantes de Estados Unidos, México y Canadá llegaron a un acuerdo para prolongar hasta el primer trimestre de 2018 la renegociación del TLCAN, según un comunicado conjunto.

El plan era concluir las conversaciones este año, pero las tres partes están distanciadas en asuntos clave.

La próxima ronda de negociación será en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre. Mientras que la sexta será hasta el próximo año, anunciaron.

En una conferencia posterior al evento conjunto, Guajardo dijo que México entró con la mejor disponibilidad a la negociación, pero es claro que no pondrán en la mesa el interés nacional.

“Los tres países nos estamos dando la oportunidad para encontrar la ‘pista’ necesaria para llegar a un acuerdo”.

El secretario destacó que México ya se encuentra modernizando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y tiene un acuerdo muy fuerte con Japón para cerrar el TPP11.