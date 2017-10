Home » Local Ciudad Jack Kawooo: Pionero de la hotelería CiudadLocal Jack Kawooo: Pionero de la hotelería Views

Jack Cawood asegura que es patasalada por decisión propia.

“Mis amigos vallartenses, lo mejor de mi vida”, afirma este gran personaje, legendario y carismático, quien regresó de un largo viaje para quedarse en Puerto Vallarta.

Por Diego Arrazola

Ya instalado en su nuevo hogar, con vista espectacular a las montañas, los hoteles, la bahía… Cawood platica de su relación con esta ciudad. Habla mezclando inglés y español, indistintamente. Viste bermudas y playera tipo polo, azules. Está por cumplir 90 años en diciembre y se ve entero, lúcido, de buen ánimo y excelente memoria este gringo de gran parecido al actor Kirk Douglas. Discreta, por ahí anda su cónyuge, Ivonne, agradable dominicana a la que conoció aquí, el lugar que le ha dado los mejores años de su existencia.

Por 1957, el joven estadounidense vino a conocer un lugar del que había leído y se moría por visitar. Tomó un vuelo de Los Ángeles a Guadalajara, donde pernoctaría para el día siguiente trasladarse a esta ciudad, con escalas en Talpa y Mascota, en un avión en el que la gente viajaba incluso con animales domésticos.

A pesar de sus carencias, le fascinó Puerto Vallarta: “Era un pantano, lleno de cocodrilos, no había teléfono ni telégrafo ni luz. No tenía más de dos restaurantes”, según evoca.

Concluido su viaje de exploración, se marchó a California a vender sus pertenencias para regresar a “un mundo nuevo”. Se trajo a su esposa y sus dos pequeños hijos. Rentaron una casa y se establecieron en un pueblo que en ese entonces ya tenía una pequeña colonia de expatriados estadounidenses, principalmente de San Francisco.

UN PARAÍSO PRIMITIVO

Dispuesto a trabajar, a generar ingresos, Cawood supo que un general estaba vendiendo una propiedad, al norte, ya fuera de la población. Esa era la oportunidad de tener su negocio frente al mar. Compró el terreno donde pensaba abrir un pequeño hotel, el Playa de Oro. Obvio, empezó de cero y el inicio no fue fácil. Por ejemplo, adquiría los materiales para construcción en el centro; y dada la carencia de camiones, tuvo que transportarlos en una lancha hasta el terreno de lo que sería su hotel; luego se hizo de un caballo para tal fin, decisión estratégica pues no había puente para cruzar el río. El equino tenía un pequeño defecto: se iba de lado, desviaba su marcha; intrigado, su propietario, consumado jinete nacido en Nebraska, dio con la razón… “Lidia” era ¡tuerta!

Hoy en día ir del centro a esa zona es un trayecto corto que se hace 10 minutos. En ese entonces, al novel hotelero le tomaba hasta una hora llegar a Playa de Oro. Según recuerda, la gente arribaba en auto o taxi a la orilla de los ríos que cruzan la población, atravesaba en canoa para entonces tomar otro vehículo y seguir así su camino.

Hablando de dificultades, en cuanto a las comunicaciones con el resto del mundo, dice Cawood que las noticias tardaban en llegar a la aislada población. Del asesinato del Presidente John F. Kennedy se enteraron tres días después del suceso. Sin embargo, para él este era el paraíso, con tequila barato y una agradable comunidad de norteamericanos y locales.

Poco a poco, el sociable Jack iba aprendiendo español, idioma que llegaría a dominar. Lugar pequeño, “pintoresco”, todos se conocían y todas las noches se encontraban en el mismo bar del centro. Esos fueron “los días más felices de mi vida”, sintetiza. “Era una aventura. No teníamos dinero, pero se vivía bien, a precios razonables”. Eran días en que pagaba 40 dólares al mes de renta por una casa de dos recámaras. Deportista, amante del mar, Jack tenía una lancha que le permitía satisfacer uno de sus mayores gustos, la pesca. Más tarde, abriría una tienda de buceo, para sumar ingresos y dar rienda suelta a su afición por los deportes acuáticos.

Aunque ya había comunicación vía aérea, luego de la exhibición de La Noche de la Iguana, en 1964, se incrementaron los vuelos y la fama de Puerto Vallarta, un sitio hasta ese entonces exótico y prácticamente desconocido en el mundo.

AÑOS DORADOS Y ADORADOS

De tener inicialmente siete habitaciones, el Playa de Oro empezó a gozar el crecimiento de los flujos de turismo. Pasó a 14 y luego a 21 cuartos, para lo cual Cawood debió solicitar un préstamo bancario. La tarifa por noche estaba en $7.20 dólares, según recuerda él.

Por cierto, una vez debía cambiar dólares y anduvo preguntando por un banco. Le dijeron que en el primer piso de la tienda Fábricas de Francia estaba la sucursal: un pequeño escritorio, con un ventilador y dos empleados. El efectivo lo guardaban en una caja de habanos. En esos años solo había un gendarme para toda la ciudad.

Entre los primeros amigos del hotelero estadounidense, además de sus paisanos, estaban el ingeniero Guillermo Wulff, José Díaz Escalera, Luis Favela. Al tiempo de promover inversiones y obras en la ciudad, eran protagonistas de una activa vida social que se prolongó de la década de los 60 hasta los 80. Años de glamour que le permitieron a Cawood conocer a celebridades como Richard Burton y Liz Taylor, quienes a veces se iban al Playa de Oro para alejarse de curiosos y periodistas. Elizabeth Arden fueron otra de sus huéspedes famosas; o un actor que la hacía de Flash Gordon.

Carwood la hizo también de restaurantero en Vallarta: Jack’s Mediterranean o La Bota, fueron sus establecimientos. En este último, un steak house, se presentaba un guitarrista de flamenco. En sus días de gloria, este Tarzán (así lo bautizaron por su porte atlético y gusto por la aventura) lo mismo jugaba polo en burros (mexicanos contra gringos) o tenis, que nadaba con mantarrayas, esquiaba, se iba de pesca o, bien, por la noche presumía su talento para el baile y el canto en fiestas o antros.

Puerto Vallarta fue el escenario sus días “maravillosos”, su época dorada, hasta 1985 cuando se deshizo de su hotel. Emprendió el vuelo e inició un envidiable y prolongado periplo que lo llevaría a varios países, empezando por la antigua Yugoeslavia, hoy Croacia, pues compró un yate que tenía resguardado en Dubrovnik. Desde ahí navegó por aguas mediterráneas en compañía de amigos y sus parejas (ha estado casado en cinco ocasiones). República Dominicana, España, Kenia, Sudáfrica, Kenia, California… son otros lugares donde vivió hasta antes de su retorno a la costa norte de Jalisco.

DE PUEBLO A CIUDAD

Este “americano-mexicano”, ha pasado más años fuera de Estados Unidos que en su país natal. México lo conoce muy bien y ha sido testigo de su crecimiento y progreso desde fines de los años 50. Para nada se arrepiente de haber elegido como su hogar a esta población. Observando Vallarta desde su cómodo e iluminado departamento, advierte muchos cambios y su crecimiento. Se lamenta, principalmente, del tránsito y de cómo se ha complicado moverse por sus calles y avenidas. Por ese motivo ya no le gusta ir al centro: “Ya no es pueblo, ahora es una ciudad. Hemos hecho 40 minutos de Marina Vallarta a Los Muertos”.

Luego de la entrevista, la charla continúa en uno de sus restaurantes preferidos de Nuevo Vallarta. Ahí, Jack e Ivonne, su pareja, se sienten como en casa. Su foto con el dueño cuelga en uno de los muros, al lado de imágenes de otros visitantes célebres como Bono, de U2, Emilio Azcárraga, Luis Miguel, Lucerito… En una terraza, disfrutan ambos de la vida: cervezas, tequila, platillos de la costa, postre. El gerente y los meseros los conocen y los apapachan. Llega por ahí un trío de músicos. Tocan boleros y temas románticos que Jack, como buen bohemio, solicita y tararea mientras besa a su pareja. Está feliz: por primera vez en muchos años ha encontrado en estos lares a buenos músicos, talentosos, no como los de ahora que no se saben las canciones que él pide y ya no cantan. Les pide su tarjeta. Espera llamarlos algún día a amenizar una reunión con amigos, con amistades de los “good old days”.

Una de sus tareas actuales es conseguir un nuevo velero pues ya le anda por hacerse a la mar. Su filosofía de la vida es vivir a fondo mientras se está vivo, según comenta. Llega el momento de despedirse, luego de regresar de una grata comida con él e Ivonne, un almuerzo que le trajo felicidad y gozo. Mientras el reportero le extiende la mano como agradecimiento por la charla y como despedida, Jack le sorprende con un cálido abrazo. Habrá que volver a verlo y disfrutar sus mil y un historias en este paraíso recuperado.