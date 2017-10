Home » Local Ciudad Recibió el DIF donaciones por más de 2.5 mdp CiudadLocal Recibió el DIF donaciones por más de 2.5 mdp 6 Views

Candelaria Tovar destacó el apoyo recibido.

.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

.

El compromiso con las familias que más lo necesitan y la transparencia con la que trabaja el Sistema DIF que preside la maestra Candelaria Tovar de Dávalos, ha logrado la confianza de organizaciones civiles, empresas privadas y sociedad en general, que aportan sus donativos para impulsar los diferentes programas y proyectos que generan beneficios a la población vallartense.

“Nuestros donantes son gente de gran corazón, ellos han visto reflejados sus apoyos y en este segundo año de actividades recibimos más de 43 mil donaciones en especie, y más de 2.5 millones en efectivo, que hemos utilizado para realizar diversos proyectos”, expresó la primera dama.

Detalló que con las donaciones en especie, sobre todo de alimentos, artículos de limpieza y blancos (toallas, sábanas, ponchos, fundas, almohadas y demás), se logaron entregar más de 15 mil despensas a familias de escasos recursos.

Asimismo, con los donativos en efectivo, se logró la rehabilitación de la cocina y comedor del Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor (CAIAM), la construcción de la Unidad Regional de Rehabilitación (URR), el área habitacional para estudiantes de terapia física que realizan su servicio social en la URR, la rehabilitación de la Sala de Convivencia Familiar, el nuevo Lactario, entre otras obras que enumeró la presidenta del DIF en su segundo informe de actividades.

“Mi agradecimiento y reconocimiento para American Legion, Fundación Alas de Águila, Operadora Casas Mabu, Notaría 5 Puerto Vallarta, farmacias Medisim, los hoteles Barceló, Puerto de Luna, Sheraton, Dreams Villamagna, Sunscape, Secrets & Now, Marriott, Krystal, Hard Rock, Friendly, Tropicana, Crown Paradise, Hyatt y Meliá, así como a las empresas Sello Rojo, La Isla, DCM Arquitectos, Splash, Aquaventuras Park y Vallarta Adventures”, destacó Candelaria Tovar.

También agradeció el apoyo de Opequimar, El Gran Mueble, Aerotrón, Aeroméxico Cargo, Aeromar, Sam’s, Walmart Bahía, Ley, Liverpool, Lans, Repostería Los Chatos, River Café, Fundación Dondé, Chabelitacos, Galerías el Triunfo, Jumpin Time, Cinépolis, Diamonds International, Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Central Diagnóstico California, Home Depot, Carl’s Junior, Mcdonalds, Costco, Banamex, Concretos de la Bahía, Concretos Miracle, Teatro Vallarta, Therapies Unite, Primera Plus, Oxxo, Mist and More, Sonido Apocalipsis y Frutería Montero, que forman parte del listado de donantes.