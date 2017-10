Home » Opinión El Lago de Tos-Cano OpiniónPaco El Lago de Tos-Cano Views

Dizque la espada del Trompas

pende sobre el TLCAN

y nuestros negociadores

contra la pared están,

mientras que los canadienses

nomás el avión nos dan.

Vino el premier canadiense

a alborotar gallineros;

dizque mejores salarios

merecen nuestros obreros,

pero nunca mencionó

si eso incluía a los mineros.

No merecen ganar más

pues no están capacitados,

dijo un secre del trabajo

y chapulín redomado.

Me pregunto si él merece

el botín que ha acumulado.

Aparte de las sandeces

que uno tiene que escuchar,

lo bueno es que ya tenemos

algo para festejar:

en corrupción, en América,

ganamos primer lugar.

Si los paisanos haciendo lo mismo que

aquí ganan mucho más en EEUU, ¿lo mismo

pasaría con el secre del trabajo, apá?