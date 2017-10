Home » Opinión En linea La mujer a pesar de todo En lineaOpinión La mujer a pesar de todo 9 Views

Por Humberto Aguilar

Octubre es oficialmente le mes rosa, los detalles los escuchamos en la radio y en la televisión, en toda clase de medios que se pueda difundir como derechos de la mujer. Ayer fue el aniversario cuando se dio el derecho del voto a la mujer.

Son muchas las cosas que hay en torno a la mujer, desde ser la inspiradora de la libertad a través de la Virgen de Guadalupe, el simbolismo que significo para todos los mexicanos, aquel pendón que nos dicen que enarbolo Miguel Hidalgo para motivar a los mexicanos a romper el yugo español.

Es simbólico y efectivo a la vez que le debemos a la mujer todas sus virtudes, pero ¿qué me dicen de todo lo que se hace y todo lo que ocurre en contra de la mujer?

Reconocemos sus derechos y sus virtudes, pero no se ha logrado evitar que abunde el feminicidios, no solamente en México, también en muchos países de Europa, en España ocurren por lo menos dos hechos de sangre de hombres que matan a su pareja o ex pareja, desde jóvenes que son novios hasta personas adultas mayores de 60 años. En México ni se diga.

INSISTIR E INSISTIR

No basta con decirlo o con pedir mayores penas de cárcel para quienes cometen feminicidios es necesario abrir la conciencia de todos los que están a nuestro alrededor para que se respete efectivamente a la mujer.

A la mujer desde niña, sobre todo cuando es joven o es adulta. Son los mismos derechos, son mujeres que como todo mundo desea ser mejor cada día. Fomentar ese interés de ser mejor, infundirlo en nuestras niñas, crear el espíritu de respeto hacia ellas, infundirlo en nuestros niños, que sea esa la cadena de superación para que sea siempre el respeto a la mujer.

EN LA POLÍTICA

En unos días más o semanas vamos a tener la noticia de que una mujer será candidata a la presidencia de este municipio por MORENA.

Su nombre será revelado con toda oportunidad, que se recuerde es la primera vez que va ocurrir esto en Puerto Vallarta.

Destacar que existen en este municipio mujeres brillantes, como maestras, como profesionistas, ejemplares en el sostenimiento de una familia, ejemplares en sus trabajos, lo vemos y lo comentamos en todos los medios. En estos momentos la señora Candelaria Tovar tiene a su cargo el Desarrollo Integral de la Familia, su trabajo es ejemplar. Manifiesta en todo momento su deseo de cumplir, extremar la atención a la familia.

En el gobierno municipal que encabeza su esposo, Arturo Dávalos, hay otras mujeres que son ejemplo. Han sido ejemplo como jefas de familia que salen adelante con sus hijos, hombres o mujeres.

Hay buenos ejemplos de mujeres que destacan en esta ciudad, como madres pero sobre todo como empresarias, de tal suerte que, es motivo de aliento saber que una mujer buscara la presidencia de Puerto Vallarta, saber que los derechos de la mujer fortalecen la idea de respeto para todas. Sentir admiración por cada una de las mujeres que luchan por sobresalir en las diferentes áreas de la vida cotidiana.

Celebremos entonces este aniversario de los derechos políticos que se le otorgaron desde el siglo pasado. ¡Luchemos por ese respeto hacia la mujer!