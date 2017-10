Home » Entrevista “En Puerto Vallarta, hay muchos espacio elitizados” EntrevistaGente PV “En Puerto Vallarta, hay muchos espacio elitizados” 8 Views

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

En el marco del Seminario Internacional Nuevas Alternativas del Turismo efectuado en días pasados en el Centro Universitario de la Costa, visitó Puerto Vallarta el Doctor Agustín Santana Talavera, quien impartió la conferencia “Escenarios y tendencias para los destinos turísticos: Definición de modelos?”, una charla en la que ofreció un panorama general de la industria sin chimeneas en el mundo.

Agustín Santana Talavera, es doctor en Antropología Social, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y Subdirector del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación se enmarcan en la Antropología del Turismo, lo cual se muestra en varios libros y en una amplia producción de artículos en revistas nacionales e internacionales. En entrevista habla sobre la turismofobia.

¿Qué modelos de turismo hay hoy en día?

Es muy difícil hablar de modelos en turismo y también lo es de tendencias o escenarios, escenarios es más fácil, tendencias es más difícil, y uno de los grandes problemas está en que se habla de escenarios y tendencias como listas de lo que a mí me gustaría encontrarme, y no de hechos con datos, con conocimiento detrás.

El turismo es muy propenso a que todo mundo sepa de turismo, o que tengamos muchos expertos, y esto hace que se definan muchas veces presuntos modelos o presuntas tendencias de futuro, y más cuando estamos hablando del turismo en 2020, del turismo en 2030, y así podemos sumar décadas las que queramos, el turismo es tremendamente incierto, nosotros lo que trabajamos como investigadores de turismo, los estudiosos del turismo, cuando intentamos prever cómo va a ir el futuro, lo que hacemos es condicionarlo mucho, puede ir por aquí, si se dan estas condiciones, el turismo es tremendamente incierto, no sabemos qué podría pasar mañana que nos paralizara un destino turístico determinado, y aun así es tremendamente esperanzador, porque permite creatividad, permite cierto grado de modernización de mi destino, no del sistema turístico, pero sí del destino, lo que nosotros estamos viendo en análisis en muchos destinos del mundo es que el elemento central es la buena gestión del turismo y en cierta medida, buena gestión de lo local, desde los propios destinos, cuando dejamos que todo sea gestionado desde fuera, cuando alguien nos marca quiénes son nuestro mercado, qué debemos vender, cómo lo debemos vender, al final lo que estamos hipotecando es el futuro de los ciudadanos.

¿En qué consiste el fenómeno llamado turismofobia?

La turismofobia inicia en determinadas ciudades, principalmente empezó en Barcelona y en Venecia, porque aumenta tanto el número de turistas y tanto los requerimientos que se hacen a la ciudad para atención al turista, que la ciudadanía se empieza a encontrar incómoda, los turistas son persona que se encuentran en su tiempo de ocio durante la visita, mientras que las poblaciones residentes en su territorio, su ciudad, su barrio, tienen horarios de levantarse, de poner la lavadora, de comer, de dormir, y si tú en el mismo espacio combinas las dos vidas, los dos tiempos, el tiempo cotidiano y el tiempo turístico, chocan y empiezan a molestarse.

¿Cómo inicia el fenómeno en un destino turístico?

¿Sabes por dónde empieza?, cuando empezamos a notarlo en momentos puntuales como en Semana Santa, para nosotros en el carnaval o similar, los residentes se van, todo el que puede irse, se va, se va de todos los sitios al que todos los turistas quieren ir, entonces los residentes dicen, “esto es una incomodidad, me voy”, ahí empieza, esos son los primeros signos.

Pero luego empieza a complicarse, cada vez más la ciudadanía empieza a quejarse del trato de que los turistas molestan, de que los turistas no respetan, como por ejemplo en un templo en donde hay un sacerdote o gente orando, y los turistas entran vestidos con ropa de playa, entonces no se guarda, no se respeta la creencia de la gente, y empiezan a sacar fotos y hablar en voz alta, cuando la cultura local dice que hay que guardar ciertas normas de respeto dentro de la iglesia, la gente reacciona contra esto. O en una fiesta de pueblo, en una fiesta patronal, quienes irrumpen en medio de la fiesta alterando ese orden que no existe por escrito pero que toda la gente tiene, que los conciudadanos tienen en la cabeza, alteran ese orden, o las borracheras, o el desnudo, o las que se consideran faltas de respeto, depende de la zona, puede darse de forma muy notoria, o de una forma más pausada y más alargada en el tiempo, y claro, la ciudadanía empieza a reaccionar a todo esto, y ya no es “el turismo”, sino es “el turista”, o sea, esa turismo fobia se refleja en acciones frente a los turistas, y es la pescadilla que se muerde la cola, si la imagen que se vende del destino por un lado es negativa por los usos que se hacen de ella, y por otro lado ya te incapacita a acceder a otros mercados posibles, porque son incompatibles con estos, es muy complejo.

¿Cómo se está resolviendo?

Intentando regular, pero se va intentando, porque lo que nunca ha hecho ningún destino es buscar la fórmula para que no vengan los turistas, siempre se ha intentado que vengan más, y entonces dicen: “¿Qué tenemos qué hacer?, ¿cómo hacemos para que esta gente que le hemos dicho que somos muy buenos y que venga a disfrutar con nosotros que tenemos todos estos recursos maravillosos, hora hay que decirles, no, oiga, es preferible que no venga, o que vengan menos.”

Un de las soluciones que a mí personalmente me parece un disparate, es el aumento de precios, o sea, si yo aumento los precios, sobre todo del alojamiento y la restauración, con esto estoy cortando el mercado, estoy segmentando a lo bestia además, estoy diciendo: “Aquí no puedes venir si no tienes un poder adquisitivo equis”, pero eso es un a elitización (sic) del turismo, es decir, si hacemos eso, estamos fracturando aquello que dice la Organización Mundial del Turismo, como agente democratizador, del derecho que tienen los ciudadanos a poder disfrutar su tiempo de ocio como turistas, un eufemismo también, porque siempre tienes que tener un excedente económico para poder destinarlo a esto, entonces las clases medias se quedarían fuera, y así entramos en un bucle perverso, qué estamos diciendo, que la inmensa mayoría de nosotros que no somos millonarios ni mucho menos, no podríamos disfrutar del turismo, esa es una cosa que a mí me ha llamado la atención y permíteme meter la cuchara en un espacio que no debo, en Puerto Vallarta, hay muchos espacio elitizados (sic) que son espacios restringidos a una clase social determinada, pero esa no debe ser la clase dominante en Puerto Vallarta, no lo sé, pero ese es uno de los motivos por los que normalmente la ciudadanía se distancia del turismo, cuando esas personas que vienen, van a tener un mudo específico, un escenario específico para ellos, y muy distantes de los otros, desde luego son cualquier cosa menos responsable y sostenible, yo no me creo mucho lo de la sostenibilidad, sino como un camino, no como algo para hacer ya, pero sí lo de la responsabilidad, y esto es cualquier cosa, menos responsable.

¿Qué otras soluciones se vislumbran ante la turismofobia?

Probablemente educación y probablemente un control de lo único que puedes controlar, que es el número de alojamientos, es decir, determinación de números máximos de alojamientos por área, entonces tú puedes determinar las capacidades de carga del territorio, es decir, yo puedo tener en esta zona, determinado número de camas, tal número de alojamiento, ¿por encima de eso qué me puede venir?, lo tenemos que calcular también, los cruceros por ejemplo, que son como un todo incluido que se mueve, y me pueden venir visitantes dependiendo de la zona, yo los calculo y puedo poner una cifra mágica y hay que calcularla muy bien por cada territorio, entonces yo sé que en este espacio tiene el aforo máximo, si tú tienes un aforo máximo, un poco más complejo en turismo porque hay que tener en cuenta no sólo el número de personas, sino qué acciones van a realizar en ese espacio, se podría regular a mediano y largo plazo la turismofobia y con sensibilización para todas las partes.

Pero hay un problema, una es que eso se hace dilatado en el tiempo, no es una opción de hoy para mañana; y dos, que no va a agradar a una parte del empresariado al que le vas a decir, “usted no puede seguir ampliando el número de habitaciones de cualquier manera, incluyendo el alquiler vacacional, AirBNB, o similar, se le tiene qué decir, este es el número real y hasta aquí puedes llegar, poner límites.

¿Cómo ve a Puerto Vallarta turísticamente hablando?

Puerto Vallarta necesita una manita de pintura, en sentido amplio, y ese sentido es, yo creo que lo que estoy viendo en infraestructura está bastante obsoleta, necesitan una renovación, y esa infraestructura, algunas son puramente turísticas, y otras son infraestructura pública, luego en esa manita de pintura tiene que ver también con la limpieza percibida, un destino tiene que estar impecable, y este no está impecable, y lo digo como crítica constructiva, porque son cosas que sin mucho esfuerzo se pueden arreglar, y una tercera, yo veo con lo que he tocado en tres días, muchas ganas pero da la apariencia, al menos apariencia, no lo sé, puedo estar equivocado, de poca profesionalización en los servicios, y no sé si eso es porque no hay formación en el servicio, porque no se exige, o porque se han acostumbrado a un turismo “barato”, no lo sé, me da la sensación de que el turismo que tienen con los mercados con los que están trabajando, son de corte medio o medio bajo, me da la sensación, no lo he estudiado, y eso tiene consecuencias, porque como es un corte medio bajo, todo mundo se relaja, y en los destinos turísticos algo que tenemos que tener en la cabeza, es que todo cliente es importante, da igual lo que pague, si no, no puedes aspirar a más, si no te vas a quedar siempre ahí, y hay una competencia tremendamente alta y compites en calidad.