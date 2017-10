Home » Columnas Un medio de vida ColumnasLetras Vallartenses Un medio de vida 6 Views

Por Humberto Aguilar

Sinopsis: El tiempo transforma todos los pueblos, ese episodio de la venta de tortuga y huevos duro muchísimos años y fue en efecto un medio de vida para todos los pueblos cercanos al mar como lo comenta Daniel en su historia…

Esa temporada de la tortuga fue para el pueblo tan buena económicamente, como en los tiempos de las cosechas de coco. Todos o casi todos salieron a vender huevos y carne. Cada día terminaban el producto y al día siguiente ya estaban listos para abordar “La Tropical” que muy temprano llegaba una hacia el sur y otra hacia el norte.

En la playa, continuaban llegando solo muy pocas. Ninguna se escapaba de morir en manos de unos o de otros de estos comerciantes que porfiaban en el mar hasta mirarlas llegar. No disputaban por haberla visto antes que el otro, se repartían unos la tortuga y el otro los huevos que tienen permanente demanda en los pueblos o en la ciudad a la que llegan.

Solo de casualidad alguna escapa. Cuando esto ocurre, luego de semanas, hemos visto salir por las tardes docenas de pequeñas tortugas que pronto se pierden en el mar. Verlas buscar las olas con ansiedad, celebramos los cinco amigos que por lo menos, algunas van a vivir, si escapan del acecho de quienes en el mar las atacan, pequeñas no son atractivas, ya crecidas, tienen que defenderse en algún lugar para escapar.

Esto lo sabe El Cheri y recordamos las lecciones en la escuela con la maestra Rosa. Durante el tiempo que nos dio clases, no se vio alguna matanza de tortugas como esta vez. Había dinero y era la cosecha de coco el ingreso principal de todos en el pueblo.

Fue el mejor tiempo para todos. Terminó al cambiar el mundo con el fin de la Gran Guerra, el huracán casi acabó con el pueblo y el arribazón hizo a todos recuperar algo de lo que se perdió en la tormenta. Solo crecieron las cruces en el panteón donde sepultaron a los muertos que lograron rescatar.

Las familias que no encontraron a sus parientes, colocaron una cruz en la casa arrasada por la gran tormenta. De madera unas, de cemento otras y allí colocan flores para recordarlos con una oración.

Por el mes de mayo empezaron las lluvias, en junio se estableció la temporada y en el campo, se dieron las cosechas de los ejidatarios que se dedican ahora a sembrar por lo menos un pedazo de tierra fértil en este ejido que cuenta ya cinco pueblos que crecen con gente que llega de diferentes sitios del país.

Mi pueblo vuelve a ser bonito, mucho más ahora que hemos sobrevivido al huracán.

En las montañas que vemos desde el pueblo, se recuperan los árboles. Vemos de nuevo los bosques de flores de colores, rosas, amarillas y otros de matices diferentes. Los frutales de guayaba, mango y ciruela, nos invitan a visitarlos.

Son el gratuito manjar de todos y nos invitan estas montañas a volver a tratar de trepar, algún día si finalmente nos atreveremos a escapar de la casa.

Es un reto que deseamos cumplir. Hacemos planes, fijamos alguna fecha que finalmente no llega y dejamos la idea para otra ocasión. Los cinco deseamos escalar la montaña para buscar esa cueva de los Indios Bandera, que tanto nos cuenta el anciano de la plaza del pueblo.

Estamos seguros que lo vamos hacer algún día. El plan directo es la aventura para encontrar esos tesoros perdidos, pero tenemos también, cada uno, motivos especiales para hacer.

El Cheri nos dice que quiere escapar para regresar a Veracruz a buscar a sus padres. Se ha cansado de los golpes que le da su hermano. Lo tiene marcado en la espalda y hasta en la cara. No quiere soportar más el castigo que por cualquier cosa lo reprende.

Francisco por las largas ausencias de su padre, que sale a vender la “varilla”. Son tantas las ausencias que su madre y sus hermanas, creen que tiene otras mujeres en otros pueblos. Por lo menos su madre le reclama y luego, cuando está en casa, sostienen discusiones muy fuertes.

Su padre sale de la casa y se emborracha. Al regresar, golpea a su madre sin descanso hasta dejarla tirada en el piso. Se duerme y al siguiente día dice no recordar nada.

Nuestro amigo León Peleador, es muy divertido. Le gusta aventurar, nos cuenta historias que ha leído en libros que desconocemos, solo dice que algunos los tomó de la biblioteca de la escuela y otros, “por ahí, por ahí”.

Mi deseo de ir a la montaña es contagiado por las charlas del viejo anciano pirata, dice él, pero más, por el deseo de salir al pueblo de mi madre a buscar y conocer a mi padre.

No encuentro respuesta en mi madre, me abruma su obstinación a no contar nada más allá de lo que he descubierto, cuando a escondidas abro el baúl donde ella guarda las prendas de militar que seguramente le dejó para algo que no sé.

Solo Mauricio no tiene algún motivo fuerte. Solo quiere acompañarnos y no habla de la ausencia de su padre, ni quiere saber de él. Solo le importa el amor de su madre… Y las grandes y sabrosas tortillas que le hace.

Solo olvidamos esta aventura cuando jugamos béisbol en la playa o nadamos en el mar, aguas adentro, para estar cerca de los delfines que a distancia parecen vigilarnos.

Es de todos los días que nadamos, hemos aprendido a nadar como ellos. Juntamos las piernas y nos impulsamos con los pies y así avanzamos con mayor rapidez. Nadamos por horas. Solo El Cheri de pronto regresa a su casa para esperar que su hermano le encuentre en alguna de las tareas que le deja cuando va a vender los huevos y la carne de tortuga que logró atesorar. Es quien mayor cantidad logró capturar por la experiencia ya vivida en Veracruz. Sale por días a vender. Hay del Cheri si no lo encuentra en casa, por eso prefiere regresar cuando La Tropical llega para dejar de regreso a quienes llegan de vender sus productos.