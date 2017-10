Publicar todo lo que piensas – sinónimo de inmadurez emocional

Las personas que publican más mensajes personales y con mayor frecuencia en Facebook, tienen poco control sobre sus emociones.

Por Maestra Hania Sosa

Al hablar de comunicación, se puede caer en la trampa de creer que sólo por el hecho de estar comentando lo que pensamos o sentimos, ya estamos haciendo lo sano o correcto.

En muchas ocasiones, inclusive me ha tocado escuchar los argumentos “es que si no lo digo me hace daño”, “si te guardas el enojo te puedes enfermar”, “es peor no decir nada”; o por el contrario, afirmaciones como las siguientes: “prefiero no decir nada para no causar problemas”, “si lo hablo será peor”, “es mejor hacer como que no pasa nada”.

Si a esto le agregamos que las redes sociales han venido a proporcionarnos otro medio a través del cual nos podemos expresar, caemos con mayor facilidad en la falsa creencia de que por el hecho de haberlo publicado, ya lo estamos sacando de nuestro ser y pensamos que esa acción por sí sola nos puede aliviar o hacernos sentir mejor.

En nuestra niñez atravesamos por una etapa en la que es normal, e incluso esperado que comuniquemos lo que nos sucede, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vemos que está haciendo el otro, etc. Cualquiera que haya convivido con un niño en edad preescolar se habrá dado cuenta lo buenos “informantes” que son.

Conforme vamos creciendo, ya en la edad escolar, lo esperado es que el desarrollo de la zona frontal de nuestro cerebro nos vaya permitiendo adquirir nuevas habilidades de autorregulación, entre las que destaca la capacidad de interiorizar nuestras conversaciones (ya no “pensamos en voz alta”) y vamos aprendiendo a dejar que lo que ocurre con los demás, no sea motivo de nuestra completa atención.

No obstante, las redes sociales han tenido un impacto importante en éste fenómeno del desarrollo, y podríamos decir que han hecho que las personas retrocedan a conductas infantiles disfrazadas “libertad de expresión”.

Hoy en día vemos personas de todas las edades, pero particularmente adolescentes y adultos jóvenes, que han dejado de tener ese filtro que te proporciona el desarrollo y la madurez, permitiendo que todo lo que pasa por su mente, salga por sus dedos a través de las redes sociales y se convierta en dominio público.

Así, ese joven o ese adulto se comporta bajo los esquemas de un niño preescolar que aún no aprende a autorregularse y a distinguir entre lo que es personal, privado o público.

Los investigadores Eva Buechel y Jonah Berger, de la Universidad de Miami y Pensilvania en un estudio sobre éste tema, concluyeron que las personas que publican más mensajes personales y con mayor frecuencia en Facebook, tienen poco control sobre sus emociones y sienten la necesidad de manifestarlas con el objetivo de recibir apoyo en las redes sociales y sentirse mejor consigo mismos.

¿Las consecuencias? Bombardeo de opiniones para aquello que sólo el sujeto que lo vive, según sus circunstancias particulares, debiese encontrar las soluciones; complicación de problemas que se pudiesen haber resuelto en el límite de lo personal o lo privado; vivir con el peso cada vez mayor del qué dirán, y terminar por ser incapaz de mantener relaciones saludables con amigos, familia o pareja.

¿Qué hacer? Si se es adulto, primero toca hacer un autoanálisis para ver hasta qué punto has caído en éstas conductas, y entonces poder empezar a delimitarte, no porque los demás lo digan, sino para que sea una toma de conciencia. Si eres padre de un adolescente o de un niño, enséñales a tus hijos a distinguir qué es público, qué es personal y qué es privado. Si tú no sabes distinguir la diferencia, empieza por buscar orientación y después hazlo extensivo a tu familia.

Mtra. Hania B. Sosa Contreras, Psicóloga.

