Café con Cangrejos

Me encanta el olor a café en la mañana, observo mis uñas descarapeladas, creo que necesito una manita de gato.

Dejo caer mi camisón al piso y me asomo a la ventana. La lluvia llora en el cristal sucio y las hojas flotan en el viento de otoño.

Me coloco tu sombrero favorito y con un poco de música bailo con el trapeador al ritmo de vals.

La cocina está tirada, al igual que mis ganas; la sala está revuelta, al igual que mi estómago, y la recámara es un nido de arañas copulando con lagartijas y cucarachas.

Suena el teléfono, es tu voz, tal vez alucino.

¿Me estaré volviendo loca?,

Tocan el timbre, es tu eco, seguro ya estoy loca.

El cartero está afuera, no abro la puerta por mi ausencia de ropa. Un sobre azul se desliza suavemente por debajo de la puerta.

Mis manos inquietas lo toman efusivamente, me siento en el piso frío y me quedo petrificada como momia ausente.

Rápido entro a la regadera y con el agua hirviendo desenredo mi cabello monstruoso. Me depilo a medias, me perfumo con crema de lavanda y licor caduco, me pongo un poco de color en las mejillas y brillo en los labios. Jeans y playera blanca, tenis gastados y un chongo mojado acompañan mi esencia.

¡Las llaves!, ¡no están las llaves del carro! Volteo patas para arriba todas mis bolsas, ¡no están!

Me veo de reojo en el espejo, noto que estoy fatal. Agrego unos pendientes de alas y una pashmina rosada a mi atuendo.

Le pido a mi vecino prestada su moto. Él, insólito como si hubiera visto un fantasma, me da las llaves de su Harley Davidson.

A toda velocidad, como toda una cafre profesional, pongo a la ciudad de cabeza. Los semáforos, personitas raquíticas amarillas, me dan el pase en su papel de ángeles guardianes. El cielo sigue roto, las gotas caen sobre mí dándome disparos fulminantes, y empapada de pies a cabeza, continuo hacia mi destino.

Recuerdo que dejé la cafetera prendida, seguro el olor a café es delicioso ahora mismo en mi hogar. Observo mis uñas, lamento no haberles dado una capa de esmalte antes de salir. No traigo cartera y mucho menos bolso.

La tintorería de siempre frente a mí, si mi memoria no me falla, dejé un par de pantalones olvidados hace un año. Mi cafetería favorita en la esquina, ¡qué ganas de comerme un croissant de vainilla! y al final, la vieja posada con todo su esplendor dónde pasamos el verano antes de rentar nuestro departamento.

Por fin llego, y asombrada, admiro la belleza de la casa blanca y vitrales tornasol. Con la invitación en la mano, me apresuro a tocar la puerta, sin darme cuenta de lo mojada e imprudente que me veo.

Tu madre me invita a pasar, dándome un abrazo fuerte sin importarle mi aspecto. Me dirige al comedor, la mesa decorada con un mantel percudido y de algodón, cristalería fina y platos desechables. Al centro un inmenso jarrón con margaritas y un platón de frutas frescas. Sobresale la cascada de uvas y los melocotones dorados.

Ahí estaba tu lugar vacío, con plato pero sin tu sombra, con vaso pero sin tu risa y un pedazo de pan sin tus besos.

Hoy es tu cumpleaños amor mío, seguro disfrutarás de este hermoso banquete junto a tu bella madre y de mi mano.

Regreso a mi pequeña casa como cangrejo, viendo tu cara frente a mí como un espejismo absurdo y bello. El aroma a café es exquisito en el comedor y en la cocina. Me sirvo una taza y sigo caminando hacia la sala como cangrejo para no perderte de vista. Me dejo caer al sillón y me pierdo en mí misma.

Cucus