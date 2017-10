Home » Columnas “Halloween” y altares de muertos, costumbres de fuera ColumnasHagan Olas “Halloween” y altares de muertos, costumbres de fuera 3 Views

Por Gregorio González Cabral

Así como en la otra dictadura imperfecta, Porfirio Díaz impuso como “baile nacional” el Jarabe Tapatío, en una versión light que le quitó todo sabor a esa danza dura del asedio del gallo a la polla, ahora nos dicen que el “Halloween” del kínder ya no es “nuestro” y que lo “nuestro de ellos” es el chistoso “altar de muertos”, junto a la “calavera garbancera” de Posada.

La verdad es que “nuestro”, lo que se llama de nuestra tradición no es, ni son, ni los “altares de muertos”, ni la calaca garbancera, como tampoco el “Halloween” que aquí decimos “jaloguin”. Todos son ajenos, extraños a nuestras buenas costumbres del respeto, el rezo, la llorada y el “tan bueno que era” del Día de los Fieles Difuntos.

Ese mito de que “los mexicanos nos reímos de la muerte” es cuento peor al “Cuerno de la Abundancia”, para país con la mitad de pobres tirando a miserables. ¿Cuál abundancia? Será la de cobros que nos hacen los gobiernos que todavía nos piden que les regalemos la sangre que porque somos muy buenos y algo tenemos que darles antes de irnos.

¿Quién se ríe de la muerte, si por donde quiera hay quejas por la matazón con armas gringas, a montones y a la gacha? Si en Michoacán les parece fascinante la muerte por qué le gritan ¡asesino! a Felipe Calderón, en lugar de felicitarle por multiplicarles las tumbas para ir a echar trago y vela, al iniciar noviembre.

Conste que en Jalisco, en rigurosa tradición, hay algo más cercano al “¿me da mi jaloguin?” que a poner ridículos tenderetes con fotos de Juan Gabriel y Pedro Infante, que porque no han muerto, que porque los vieron juntos y que porque van a reaparecer con Elvis Presley que tampoco ha muerto. Ir a pedir “jaloguin” se parece a lo que hacían o hacen en la hacienda de El Cabezón, la famosa de los Cañedo por el rumbo de Ameca.

Los muchachos, golpeando botes desfilaban por el rancho, cargando a uno que se hacía del muerto. Llegaban a las puertas y cantaban que les regalaran calabaza para difunto. Les daban calabaza, tamales, atole y ellos respondían con versos de agradecimiento. No les daban y más ruido hacían para exhibir a los agarrados de El Cabezón. Aparte de la tradición de palacetes coloniales, de películas, del Estadio Azteca y de las Copas del Mundo, los Cañedo nos dejaron lo más cercano a nuestra tradición del “Hallowen” de la que nos ha de querer despojar Trump.

Lo de los “altares de muerto”, dicen que viene de los aztecas, del sincretismo de Alfaro con los chilangos y con Coatlicue que es como su “Reina del Altiplanio”.

Para los creyentes católicos, eso de “elevar a los altares” es cosa por demás seria. Por lo general son largas, polémicas y complicadas las tareas para beatificar a quien sea. Alguien con los méritos evidentes como Fray Antonio Alcalde, un tipazo fundador del hoy Hospital Civil, de la Universidad de Guadalajara y de cien maravillas más, como la idea de “casas para los pobres”, todavía no sube a los altares.

Así que la vacilada del “Altar de Muertos”, sin llegar a sacrílega, es tomadura de pelo, en cuanto a espiritualidad y buen sentir hacia quienes se fueron para no volver.

Mejor la tradición recatada, piadosa, de rezar y volver a rezar, sin escenografías, velas, cazuelas de comida y ollas de trago, aparte de “conjunto norteño”, por la parentela difunta. Algo tan serio como la muerte debe atenderse como pueblo civilizado.

Porque eso de los “altares” que terminan en borrachera, tampoco es de admirar o de suponer exclusivo de los nativos. En Guadalajara hubo, eso sí, tradición de los “Altares de Dolores”. Pero junto a su multiplicación fuera de los hogares, con el indispensable “piquete” que solían echarle a las aguas frescas, vinieron los escándalos, los excesos en plena calle y la prohibición de la “devoción” por parte de quien manda en lo religioso, indignado por la paganización de costumbre piadosa, en tan fea forma y en las narices de los devotos.

Esos altares a la Virgen de los Dolores, si son tradición nuestra, interrumpida por el chupe y los excesos. No así, la recién impuesta por nuestra entrañable Dictadura Perfecta, a la que pareció muy a tono identificarnos con los muertos… y hasta con desfiles.

Lo de la Calaca Garbanza era una burla del grabador Posadas, hacia las mujeres cursis porfiristas que estando en huesos vestían a la francesa y hasta de París traían quien les hiciera sombreros. Tampoco se diga que es “símbolo de la mexicanidad” eso de las calacas, los huesos y disfrazarse de saldo de panteón, de escapada de la fosa común para festejar ¿la muerte? No inventen. Para locos con Trump tenemos.

Concluyendo: ni el arraigado “jaloguin”, ni los tristes “Altares de Muerto”, ni las calacas garbanceras son tradición de “todos los mexicanos”.

En todo caso, quedémonos con la poesía de José Alfredo: “¿Qué es lo que vale la vida?; la vida no vale nada; empieza siempre llorando y así llorando se acaba..”. Más chido. Reforzado con aquello de: “…pero el día que yo me muera, has de llorar y llorar…”.

¿Nos reímos de la muerte? ¡No inventen!

Si hoy no hablan más que de difuntos y les hacen desfiles absurdos, es por el profundo reconocimiento de que el “estado fallido” tiene que platicar como bueno, hasta su elevada y creciente producción de difuntos.