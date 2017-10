Home » Jalisco Desabasto de medicinas y calidad en la atención Jalisco Desabasto de medicinas y calidad en la atención 1 Views

Roberto López Lara, Aristóteles Sandoval y Alfonso Petersen, en la toma de protesta, ayer.

El gobernador dijo que lo primero que se debe hacer es la evaluación del servicio médico.

Por Marisela Muñoz

Guadalajara

Por la problemática que vive el Estado y consciente de las quejas de los usuarios del sector salud ante la falta de medicamentos y la mala calidad en la atención, que en los últimos meses han caracterizado a los centros de salud, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, señaló que subsanar esto será la primera tarea que Alfonso Petersen Farah deba realizar cuando, a partir de mañana, tome la titularidad de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

“Lo que más urge y que constituye la primera instrucción es la evaluación del servicio que se brinda en todos los centros de salud, así como la implementación de un programa equitativo que, paulatinamente, garantice que cada uno de nuestros hospitales cuenten con los medicamentos suficientes para atender a la población”, comentó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

Petersen Farah, quien llega a suplir a Antonio Cruces Mada, pidió una semana para poder analizar las cuestiones financieras y administrativas que tiene, hasta hoy, la institución. A partir de ahí, dijo, creará un plan para atenderlo.

“Espero que las experiencias anteriores que tuve ya en la Secretaría de Salud, me permita llegar, digamos, con un poquito más de información para atender estos retos, me permita atender de mejor manera las diferentes necesidades y, de esta forma, empezar a dar resultados”, destacó el ex edil tapatío.

El funcionario ha sido dos veces secretario de salud. Hasta este lunes se desempañaba como regidor por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Guadalajara, en donde solicitó licencia. Además, pidió permiso a su partido para poder aceptar el cargo, ya que el Gobierno de Jalisco está a cargo el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Petersen Farah, médico internista de profesión, aseguró que su prioridad será la salud de los jaliscienses, por lo que no aspirará a ningún cargo público en las elecciones de 2018.

Cabe señalar que en la presentación y posterior toma de protesta de Alfonso Petersen Farah como secretario de Salud de Jalisco, además del gobernador del estado también estuvo Roberto López Lara, secretario general de gobierno.