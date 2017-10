Home » Nacional Interjet compra 50 aviones para ampliar flota Nacional Interjet compra 50 aviones para ampliar flota 8 Views

Por Carlos Trejo Serrano. Enviado

San Luis Potosí. (Notimex)

.

El presidente de Interjet, Miguel Alemán Velasco, anunció que la aerolínea mexicana adquirió 50 aviones para ampliar su flota, y apuntó que el próximo año la empresa podría ingresar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Y aunque no precisó la inversión de esta compra, el empresario dijo que 40 aviones son de Francia y 10 unidades de la Unión Soviética.

En el marco del congreso México Cumbre de Negocios, celebrada en el Centro de Convenciones de este estado, mencionó que Interjet también está en espera de los nuevos modelos que saldrán en dos años.

El directivo detalló que esas aeronaves son fabricados por rusos y canadienses en el estado de Georgia, Estados Unidos, y puntualizó que el compromiso ya ha sido realizado con una empresa privada.

Por otra parte, confió que la empresa crezca en 2018 y entre a la Bolsa de Valores. “Ahí sí se tienen que dar los números exactitos”, manifestó, al referirse a las malas condiciones económicas por las que se presumía atravesaba.

“Todas las empresas tienen deuda, pero no tienen una deuda mayor. Es un rumor que ha estado saliendo de un competidor, no quiero decir nombres, pero no es la primera vez que sale”, concluyó.