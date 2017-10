Home » Gente PV “La Bahía de Banderas: Tenencia de la tierra y desarrollo histórico” Gente PV “La Bahía de Banderas: Tenencia de la tierra y desarrollo histórico” 3 Views

Eduardo Gómez Encarnación durante la lectura de su trabajo de ingreso a la BSGEEJ

Un panorama histórico de la propiedad agraria desde la época prehispánica hasta nuestros días.

Por Eduardo Gómez Encarnación

El pasado 16 de octubre, el profesor Eduardo Gómez Encarnación se integró al Capítulo Costa Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con la presentación de un trabajo denominado, “La Bahía de Banderas: Tenencia de la tierra y desarrollo histórico”, en el que ofreció un panorama completo de la propiedad agraria desde la época prehispánica hasta nuestros días.

La trayectoria del profesor Eduardo Gómez Encarnación se destaca por la publicación de varias obras de interés para el rescate de las raíces culturales que identifican a la región que ocupan los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco, entre las que destacan: Eco de Caracoles, acercamientos literarios a la historia oral de Puerto Vallarta. (H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 2001). Ixtapa entre el ensueño y el insomnio. La Sociedad Mercantil Montgomery & Cía. en la región de Bahía de Banderas, 1924-1935. (H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 2003). Al trochi mochi… el habla cotidiana de los pueblos de Bahía de Banderas hasta 1960, (CONACULTA-CECAN. 2007). Imaginario regional: mitos leyendas y creencias en los pueblos de Bahía de Banderas, (CONACULTA-CECAN. 2008). Bahía de Banderas, economía y administración territorial, (CONACULTA-CECAN. 2010). Los ejidos de Bahía de Banderas. Nacimiento y ocaso, (Enciclopedia Centenario Nayarit. Gobierno del Estado de Nayarit, UAN-CECAN. 2017). Bahía de Banderas 1917-2017, Visión de un siglo (Enciclopedia Centenario Nayarit, Gobierno del Estado de Nayarit, UAN-CECAN. 2017).

Sus obras Al Trochi mochi… e Imaginario Regional han sido comentadas en el Boletín N° 54 de la Sociedad Entomológica Aragonesa (30/06/2014) y la revista de la Sociedad Mexicana de Ornitología El Canto del Cenzontle N° 2/ 2105. Estuvo como Invitado Especial en el Segundo Congreso Internacional Platanero, Veracruz 2007, por la publicación de su libro Ixtapa entre el ensueño y el insomnio. Ha sido merecedor de varios premios y reconocimientos entre los más significativos, recibió junto con su padre J. Manuel Gómez Luquín y su hermano Juan Manuel Gómez E., el Premio a la Cultura 2003, otorgado por pueblo y Gobierno de Puerto Vallarta, Jal., y la Rosa de Oro de los Juegos Florales de Zapotlán El Grande, 2003.

Colabora con los periódicos Vallarta Opina, Nayarit Opina, Tribuna de la Bahía, Express de Nayarit y otros medios de circulación regional. Es miembro fundador de la Asociación de Cronistas e Historiadores La Crónica de Nayarit A. C.). Actualmente se desempeña como Cronista del Municipio de Bahía de Banderas.

A continuación presentamos el texto íntegro de su trabajo de ingreso a la BSGEEJ.

Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del Paraíso, pronunció la sentencia siguiente: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. La metáfora es clara y contundente, y el hombre, valiéndose únicamente de sus brazos se convirtió en cazador, recolector…pescador. Posteriormente afinó y sistematizó los medios de producción y de acuerdo a su conveniencia les dio dueño. La tierra es el medio de producción sistematizado más antiguo y su propiedad está íntimamente ligada al desarrollo humano. El presente trabajo puntualiza las formas de tenencia de la tierra en la Bahía de Banderas y su influencia en el desarrollo de sus pueblos. Siguiendo los tipos de propiedad, establece además una secuencia de este desarrollo, eliminando la explicación simplista de algunos autores locales de que en nuestra región no pasó nada en 300 años.

Propiedad de la tierra, antes de la Conquista.

Fray Antonio Tello en su Crónica Miscelánea nos brinda el siguiente testimonio de la primera llegada de los españoles a la región: “Y otro día fueron por aquel valle y todos aquellos pueblos que eran grandes, y había más de cuarenta cabeceras con los pueblos, y se juzgó haber más de cien mil indios y toda aquella costa llena de sementeras de maíz de regadío y algodón, que no había cosa baldía…”

Tal población parece exagerada, pero el Dr. Joseph Mountjoy dice que los descubrimientos arqueológicos de la zona parecen darle la razón a Tello. En el municipio de Puerto Vallarta están registrados más de cien sitios arqueológicos y en el municipio de Bahía de Banderas rebasan también la centena.

¿Cómo pudo nuestra región sostener una población tan numerosa? Esta pregunta sólo puede resolverse favorablemente si se piensa en una agricultura organizada y sustentable que tendría a su favor las condiciones climáticas, la fertilidad del suelo, la selección de semillas, el riego, el uso de terrazas y la propiedad comunal de la tierra. Estos factores permitieron al año dos y tres cosechas de maíz, frijol y algodón, además de calabaza, chile, jitomate, cacao, chía y otras frutas de la tierra. Durante casi mil años, la propiedad comunal de la tierra exigió que la sustentabilidad fuera responsabilidad de todo el grupo y no de unos cuantos; la producción estuvo dirigida a satisfacer las necesidades sociales y no al enriquecimiento individual. La propiedad comunal nace con las relaciones de cooperación y ayuda mutua, propias de las comunidades primitivas que permitieron a los seres humanos sobrevivir en los primeros tiempos ante un mundo hostil.

Entre los aztecas coexistían la propiedad comunal y un género de propiedad privada. Esta forma de propiedad privada, ejercida por el señor y la nobleza, estaba destinada a sufragar los costos del culto y al sostenimiento del ejército en batalla; y la comunal, eran terrenos pertenecientes a barrios y no a las personas en forma individual. La parcela se entregaba a un jefe de familia que podía heredar, pero no vender ni rentar. Se tenía obligación de trabajarla en forma interrumpida y de no hacerlo, al tercer año se perdía el derecho a la tierra.

El principal beneficio de ejercer el poder fue el cultivo gratuito de la tierra a caciques y sacerdotes, por lo que la estructura político-social prehispánica estuvo sustentada en la tenencia de la tierra. Las Cartas de Relación de Hernán Cortés hablan de “señores” cacique o principales, que desde un pueblo dominaban cierto territorio. En nuestra región La Relación de Compostela de 1584, puntualiza claramente estos aspectos de la vida social y política, cuando dice: “Todos estos indios tecosquines y los del Valle (de Banderas), dicen que, cada pueblo, tenía un señor a quien obedecían y servían; y los señores se sucedían por valentías de guerras: que, el que era valiente, era señor. Y lo que daban a sus señores, en reconocimiento y tributo, era hacerle sementera de maíz, algodón, y las otras semillas de su sustento”. A su llegada, los españoles encontraron en nuestra región sociedades organizadas en base a la propiedad comunal de la tierra.

Conquista y apropiación del territorio

En su Quinta Carta de Relación, Hernán Cortés menciona haber despachado a cierto capitán, desde Colima seguir la costa Sur hasta doscientas leguas a efecto de conocer sus secretos. El “cierto capitán” fue Francisco Cortés, quien llegó a Colima en 1524 con varias instrucciones, entre éstas, preparar la primera avanzada de exploración hacía el norte, en lo que hoy son las costas de Jalisco y Nayarit. Francisco Cortés hizo la primera conquista de nuestra región en marzo de 1525. Seis años después, en 1531, llegó Beltrán Nuño de Guzmán, quien fundó varias villas, entre ellas la ciudad de Compostela.

La encomienda.

Después de la conquista vino la colonización de los territorios ocupados, valiéndose de la encomienda. La encomienda se estableció en América en 1503, entendida como un derecho otorgado por el Rey a favor de un súbdito en retribución a los servicios prestados. El encomendero percibía los impuestos que los indígenas debían pagar a la Corona, a cambio de asegurarles mantenimiento, protección y adoctrinamiento en la fe católica. La encomienda no podía venderse pero sí heredarse hasta una tercera generación, por lo que se considera la primera forma de apropiación del territorio en América.

En nuestra comarca quien hizo los primeros repartimientos fue Francisco Cortés en 1525. Hacía 1548, la Suma de Visita de Pueblos de la Nueva Galicia registra las siguientes encomiendas:

Encomiendas 1548: (1) Orita, (Lo de Marcos); (2) Apazan, (San Francisco); (3) Xiquian y Caroque, (Sayulita e Higuera Blanca); (4) Pontoque, (en Punta de Mita); (5) Tintoque, (en Punta de Mita); (6) Temichoque, (Valle de Banderas); (7) Cihutlan, (San Juan de Abajo); (8) Zanatlán, (El Colomo); (9) Tecoxquines, (varios pueblos que abarcaban Aguamilapa y su sierra). (10) Omitlan, (Las Palmas, Jalisco); (11) Acasucheles, (El Ranchito, Jalisco); (12) Apetatuca, (Las Juntas, Jalisco).

Durante la encomienda es notorio el pago con servicios que prestaban los tributarios en las huertas de cacao. Los españoles ante la ausencia de metales y el aprecio a esta semilla como moneda, se apresuraron a plantar huertas de cacao en todo el valle. A finales del Siglo XVI, a pesar del despoblamiento de la región, el sistema de “encomienda” funcionaba bien y era redituable. Fue común que personajes de la talla de Don Antonio de Álcega, Alcalde Ordinario de Guadalajara y Bernabé García, alguacil de la Real Hacienda de Guadalajara, comerciaran con maíz, sal, pollos, guajolotes, miel, camarón, mantas y otros productos por partida de impuestos de los pueblos de nuestra región. En 1608, casi al terminar este tipo de propiedad, la mayoría de estas encomiendas habían pasado a nombre del Rey al morir conquistadores y descendientes.

Estancias ganaderas vs. pueblos indios.

En 1554, Fray Francisco Lorenzo fundó varios pueblos en nuestra región. La llamada “fundación de pueblos” fue en realidad una concentración de rancherías en un núcleo principal para facilitar el adoctrinamiento. Lo anterior coincidía con el propósito de Carlos V, que en 1551 legisló para “que los indios fuesen reducidos a pueblos y no viviesen separados por las sierras y montes privándose de todo beneficio espiritual y temporal”.

En 1581, un en segundo volumen de la Relación de Pueblos de la Nueva Galicia, aparecen con nombre de “santos” los pueblos de (1) Santiago Temichoque (Valle de Banderas), (2) San Juan Papachula (San José del Valle), (3) San Antonio Atotonilco (San Juan de Abajo), (4) San Miguel Zanatlán (El Colomo), (5) San Pedro Mayanalitlan (Aguamilpa), (6) Quelitán (Santa Cruz de Quelitán, (7) San Nicolás (Ixtapa), (8) Santa Cruz Saloc (Sayulita) y (9) San Francisco Apazan (San Pancho). Hubo pueblos que no fueron concentrados por ser numerosos como Pontoque y Tintoque, en punta de Mita. A cada pueblo le fue entregado un sitio de ganado mayor (1755 hectáreas) de forma comunal, para su manutención.

A partir de la Conquista el nuevo orden social reconoció dos tipos de propiedad: la comunal y la privada. La comunal estuvo destinada al mantenimiento los pueblos indígenas, y consistió en un fundo legal, propios, tierras de repartimiento y ejidos; no podía crecer, estuvo limitada en su extensión. La propiedad privada fue destinada a los españoles con la intención de enriquecerlos. Consistió en encomiendas y mercedes reales que recibieron diversos nombres: sitio o estancia de ganado mayor, sitio de ganado menor, caballería de tierra, criadero de ganado mayor, criadero de ganado menor, etcétera. Las estancias podían venderse, heredarse y acumularse.

En 1543 se descubrieron las minas del Espíritu Santo en Compostela, y unos años después se explotaban varios reales mineros en los límites actuales de los estados de Jalisco y Nayarit. Estos descubrimientos mineros estimularon la crianza de ganado y el cultivo de trigo y caña de azúcar. Para el cultivo de la tierra y la crianza de ganado surgieron las mercedes o gracias reales.

En 1544 el Gobernador de la Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado, se encargó de “mercedar” tierras en el valle de Banderas. De estas primeras mercedes se tiene referencia de la propiedad que en 1583 regaló Don Hernán Gómez de la Peña, al Colegio de Santa Catalina de Sena de Guadalajara en Papachula, hoy San José del Valle.

En 1594 Bernardo de Balbuena recibió una merced de tierra en San Antonio Atotonilco, hoy San Juan de Abajo, y su hermano Francisco un sitio de ganado mayor en San Nicolás Ystapa, hoy Ixtapa, Jalisco. En un informe de estancias y sus dueños de 1623, se registraron las siguientes mercedes:

(1) Pedro de Ávalos, padre del primer Conde de Miravalle, (Tondoroque). (2) Martín Fernández Partida (Mezcales). (3) Las Monjas (San José del Valle). (4) San Juan Atotonilco (San Juan de Abajo). (5) Zalatlán, (El Colomo). Andrés Vallejo (El Coatante). (6) Los Menores de Balbuena (Las Palmas, Jalisco). Al censo se sumaron tres pueblos “de indios” o libres: Tintoque (desaparecido en 1790), Santa Cruz (Sayulita), Quelitán (Santa Cruz de Quelitán, Jal.) y Santiago Temichoque, hoy Valle de Banderas), que desde 1574 figuraba como el pueblo principal.

Las haciendas estaban dedicadas al cultivo de cacao y crianza de ganado, para satisfacer la demanda de carne y transporte en las minas. De la res se obtenía carne, leche, cuero y cebo. De los cueros se elaboraban botines, huaraches, vestiduras de sillas de montar, cintos, bolsos y una infinidad de productos más. Los caballos se utilizaron para la vaqueada y posteriormente el tiro de arado. Las mulas tuvieron gran importancia en la arriería y el molino de metales en las minas.

Lázaro de Arregui en su Descripción de la Nueva Galicia de 1621, cuando se refiere a nuestra región anota que en los últimos 30 años habían desaparecido 17 pueblos. Las crueldades de la conquista, la violencia y el maltrato posterior causaron muchas víctimas; pero fueron las enfermedades europeas las que se impusieron en número de muertes a cualquier otra razón. Con el despoblamiento muchas tierras comunales fueron ocupadas sin trámite alguno por las estancias ganaderas.

La tierra se concentra.

En 1631 se expidieron leyes que ordenaban despachar nuevos títulos respetando a los dueños en “su pacífica posesión” de la tierra, cualquiera hubiera sido su origen. Estas disposiciones legalizaron las tierras que habían sido despojadas a los pueblos y propiciaron la concentración de la tierra. Un censo de1688 registró en la región las estancias siguientes: Atotonilco (San Juan de Abajo); San Nicolás de Iztapa (Ixtapa, Jal.); San Juan Papachula o Las Monjas (San José del Valle); San Miguel, (El Colomo); Xalisquillo (Las Palmas, Jal.); Los pueblos fundados por Fray Francisco Lorenzo 80 años antes, habían sido absorbidos por las estancias, y sólo Santiago Temichoque conservaba su categoría de pueblo y cabecera de parroquia.

En 1695 se ordenó medir las tierras existentes, encontrándose toda la región repartida en tres propiedades: Las Monjas Beatas de Jesús de Nazareno de Guadalajara, San Nicolás Iztapa y Jalisquillo:

Las Beatas de Jesús de Nazareno de Guadalajara, abarcaba desde el arroyo de Huichichila, bajando al río Ameca por San Antonio Atotonilco (San Juan de Abajo) para correr hacia abajo hasta llegar a Papachula (San José del Valle), y continuar por el llano de Monte Grande (Brasiles) hasta Tongoroque (Mezcales). Limitaba al norte con el puerto del Valle de Banderas (Bucerías) y tierras de Tintoque (Punta de Mita). Al Sur, abarcó hasta la desembocadura del río de Camotlán (río Ameca), siguiendo la playa por el estero de El Chino.

San Nicolás Yztapa, de Thomás de Aréchiga, presbítero de San Sebastián, amparaba la hacienda de San Nicolás Ystapa, que abarcaba (Ixtapa, El Ranchito y Los Menores de Balbuena en Las Palmas), además, al otro lado del río, San Antonio Atotonilco (San Juan de Abajo). A Sur de Ystapa, abarcaba Parán y Piloto (Coapinole, Pitillal y Puerto Vallarta). A momento de medir, compró las tierras que van desde Las Juntas, hasta la Boca de Tomates, en Jalisco.

Xalisquillo inicialmente de Sebastián Ramos, en 1674 abracaba desde el llano de Las Palmas hacia Soyatán. Limitaba al Sur con El Zapatón, en El Ojo de Agua; al Norte con Tebelchía; y al Poniente las tierras del plan, hasta el Río Ameca. En 1790 aparecen como dueños la familia Gradilla, originaria de San Sebastián. En un siglo la propiedad llegó a extenderse desde el río Ameca, frente a San Juan de Abajo y El Colomo, siguiendo el cañón del arroyo de San Sebastián hasta El Chacuaco, cerca de la Estancia de Landeros.

Durante el Siglo XVIII, las haciendas estuvieron dedicadas a la crianza de ganado vacuno que era transportado a Compostela y Mascota para ser llevado a la Cd. de México. Con una población que fluctuaba entre 200 y 300 habitantes, Santiago Temichoque, a partir de 1780, Valle de Banderas, se mantuvo como pueblo principal y cabecera de curato.

Disolución de la propiedad comunal.

A finales del Siglo XVIII las ideas de la ilustración influyeron en la tenencia de la tierra. Adam Smith afirmaba en su libro “La riqueza de las Naciones”, que el progreso económico exige dejar en libertad los factores de producción: capital, tierra y trabajo. “Dios ha creado al hombre para ser feliz y la felicidad debe estar cimentada en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. En 1800, acorde con el pensamiento de la época, se dispuso repartieran los fundos legales de los pueblos indios entre sus vecinos en forma de parcelas individuales.

A partir de 1824, en Jalisco se buscó reducir a dominio particular las tierras que durante la Colonia habían sido propiedad corporativa. La primera ley relevante fue el decreto número 2, expedido en 1825, en el cual se declaró “propietarios” a los “antes llamados indios” de las tierras, casas y solares que poseían dentro de los fundos legales de los pueblos. Entre 1828 y 1831 se expidieron nuevas leyes en torno a la fragmentación de la propiedad comunal. A principios de la década de 1830, el decreto 481 declaró que los Ayuntamientos remplazarían a las extintas comunidades indígenas en todas sus propiedades, Se suprimió la figura legal de los pueblos indios a favor de los ayuntamientos, eliminando los bienes comunes, autoridad y autonomía de las congregaciones o pueblos.

En nuestra región, las leyes que privatizaron la tierra comunal favorecieron la concentración de las haciendas en una sola propiedad. Manuel González Villaláz, criollo influyente de Compostela, reunió las tierras de Las Beatas, San Nicolás Ystapa y Xalisquillo en una escritura que pasó a llamarse El Colesio. En 1852, El Colesio fue heredado a doña Juana Barragán, vecina de Tepic. Valle de Banderas, el único núcleo con categoría de pueblo en la región, conservaba sus tierras comunales administradas por el Ayuntamiento de Compostela. Las demás poblaciones habían pasado a categoría de ranchos impedidos para poseer tierras en común.

Hacia 1837 el curato del Valle de Banderas se extendía “de oriente a poniente quince leguas, y de sur a norte treinta y tantas leguas”. Un informe eclesiástico de ese año, registra su feligresía repartida de la manera siguiente: Pueblo del Valle de Banderas, 323 feligreses. Rancho San Juan, 42. Rancho de Jalisquillo (Las Palmas, Jal.), 37. Hacienda del Colesio, 52. Rancho Ojo de Agua, 23. San Miguel, 37. Santa María (Ixtapa), 44. Rancho de Los Tomates, 20. Se incluyen otros ranchos en la costa de Chila y Las Varas. El Presupuesto General de Gastos de 1855 del Estado de Jalisco, contempla una partida de cien pesos anuales para escuelas de “cuarto orden”. Valle de Banderas figura en la lista de localidades con escuela de este tipo en el 7º Distrito de Tepic.

La Unión en Cuale, otro gran latifundio.

El 17 de julio 1854, Don Jesús Camarena formó en Guadalajara la Unión en Cuale con intención de “explotar las minas y cualquier otra empresa que pudiera derivarse de ellas”. Don Jesús Camarena fue amigo personal de Don Benito Juárez y a través de su apoyo supo asegurar para la Compañía alrededor de 56 mil hectáreas de tierra que incluían buena parte de la región costera de la Bahía de Banderas. En su feudo, la Unión en Cuale se extendió sobre algunas propiedades ajenas, cuyos dueños protestaron por la invasión. Tal fue el caso de la Señora Juana Barragán, quien denunció haber sido despojada de una buena parte de El Colesio. La denuncia de despojo fue presentada en 1858 y el Gobierno Federal ordenó un reconocimiento de “apeo y deslinde” que falló a favor de la Unión en Cuale.

La influencia agraria de Lozada.

En 1859 Manuel Lozada, “El Tigre de Álica”, tomó la Plaza de Tepic y estableció en el 7º Cantón un gobierno independiente hasta 1867. Este año, Lozada reconoció al gobierno de Juárez quien convirtió a Nayarit en el Distrito Militar de Tepic. Durante su jefatura, Lozada “tomó la defensa de los indígenas en las cuestiones de terrenos invadidos por las haciendas colindantes”, y los grandes propietarios se vieron imposibilitados de ejercer el derecho que les otorgaban las leyes.

En nuestra región, las rancherías del lado nayarita ocuparon de nuevo sus tierras comunales y la escritura de El Colesio fue letra muerta. En 1871 El Colesio fue vendido a Doroteo e Ignacio Peña, pero los llamados “indios” impidieron que los Peña ocuparan los terrenos de La Jarretadera, Papachula o San José, San Juan, El Colomo y Valle de Banderas. Este conflicto parece ser la verdadera razón de las quejas por despojo y robo que registra en su libro la señora Margarita Mantecón por parte de “los indios de Valle de Banderas” al incipiente poblado de Las Peñas.

A la muerte de Juárez, Lerdo de Tejada se pronunció por la restitución de Tepic al Estado de Jalisco, y dio marcha atrás en la devolución de tierras. Lozada proclamó el Plan Liberador de los Pueblos Unidos del Nayarit, e hizo un llamado para formar un Ejército Mexicano Popular Restaurador para luchar contra la República establecida. En 1873 Lozada fue derrotado y fusilado, y el problema agrario se agudizó. Los cabecillas del Ejército Mexicano Popular se rebelaron, encabezando el descontento de los pueblos por el despojo de sus tierras. La lucha entre el gobierno y los sublevados se extendió por varios años a lo largo y ancho del Distrito Militar de Tepic, alcanzando nuestra región. En el Valle de Banderas fueron muertos los últimos cabecillas Juan Pérez, Emilio Rubio y Timoteo “El Calero” en 1885.

Las Peñas.

La Unión en Cuale inicialmente había utilizado para sus operaciones de molido la sal de Paramón y Chola, en la Villa de Purificación. Pero hacia 1861 le fue insuficiente el abasto de sal, por lo que se hicieron arreglos para traerla por mar desde El Carmen, Islas Marías y San Blas. En la desembocadura del río Cuale y a sólo 40 km. de la zona minera, el lugar más apropiado para descargar la sal fue Peñitas.

Hacia 1878, Las Peñas era una pequeña población donde llegaban frecuentemente los barcos que navegaban entre San Blas y Manzanillo. Ese año, Don Porfirio Díaz difundió el contrato celebrado por la Secretaría de Fomento y el Gobierno del Estado de Jalisco para la construcción de una vía férrea que uniera las ciudades de Lagos y Guadalajara con las costas del Pacífico. Las posibilidades de que la vía férrea terminara en el puerto de Las Peñas fueron altas.

El proyecto despertó gran interés por la adquisición de tierras cercanas a la vía, y provocó que la fracción de El Colesio que quedaba en Jalisco, empezara a fraccionarse. Entre 1881 y 1887, se dividió en cinco fracciones: Coapinole y Pitillal con Ignacio Peña como dueño, Ixtapa, del inglés Redvers Henry Buller, El Colesio (hoy El Ranchito), del alemán Alberto Beck y Las Palmas, de los banqueros de Guadalajara Don Eduardo Romero y Don José Garibi. Las Peñas, que en 1879 tenía sólo 25 o 30 casas y 100 habitantes, dos años después aumentó a 250 casas, 800 almas y regular comercio. El 14 de julio de 1885 fue elevado a la categoría de puerto de cabotaje y el 23 del mismo mes se estableció la Sección Aduanera Marítima, procedente de San Blas Nayarit.

.

Las Compañías Deslindadoras: un nuevo mapa geográfico en el lado nayarita.

Bajo el gobierno de Manuel González se dictó la Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras, autorizadas para “deslindar, medir y valuar los terrenos baldíos o de propiedad nacional”. Para entonces, la propiedad comunal había sido disuelta. El objetivo de las deslindadoras fue simple: las tierras que no comprobaran su propiedad particular, serían puestas en remate. En 1888 la Secretaría de Fomento autorizó deslindar todo el Territorio de Tepic. En octubre de 1896 la Compañía Gayou anunció el deslinde de 137 mil hectáreas, localizadas entre la sierra de Vallejo y el río Ameca. Con la venta de estos terrenos se formaron las haciendas de El Tecomate, San José, El Colomo, San Vicente, La Jarretadera y Proindivis.

Una vez deslindada la región y establecido el Distrito Militar de Tepic, “la paz porfiriana” permitió urbanizar al pueblo de Valle de Banderas. Durante la primera década del Siglo XX, se alinearon sus calles, construyó el panteón, se iniciaron obras de saneamiento del aguaje público construyéndose dos pozos para baños y lavaderos, se construyó la plaza pública y por ser la zona tabacalera más importante del Distrito, el Valle de Banderas fue elevado a la categoría de Subprefectura Política en 1906. Otra obra de importancia fue el tendido de la línea telefónica que conectó a Compostela con Valle de Banderas.

.

La tenencia de la tierra al Sur de río Ameca.

En el lado jalisciense de la región, hacia 1896 la Unión en Cuale tuvo problemas con el agua conforme los tiros se hacían más profundos. Por temor de los dueños de arriesgar su herencia en sistemas de drenaje, en 1899 decidieron vender la Unión en Cuale al Sr. A.W. Geist. El remate incluía los terrenos donde se asentaba el ya para entonces próspero puerto de Las Peñas.

En 1905 la Tropical Fruit Co. de San Francisco, California, compro 400 hectáreas a Geist y estableció una plantación de plátano en la margen Sur del rio Pitillal (a un lado y otro de la Avenida Francisco Villa). Cinco años después fueron vendidas a un norteamericano apellidado Raix, A su muerte en 1918 las tierras pasaron a manos del Sr. Alejandro Hedell. En 1923 fueron divididas y registradas la fracción oriente a nombre de Adolfo Godínez y la parte occidental a nombre de Alfonso Bernal. La propiedad llamada Pitillal y Coapinole fue comprada en 1905 por don Juan Saucedo, representante de la casa Lanzagorta de Tepic.

.

Revolución Mexicana y migración.

Al estallar la Revolución Mexicana, la actividad minera se vino abajo y la población de la zona serrana abandonó los reales para dirigirse a la costa en busca de la vida. La falta de vías de comunicación, entre éstas el ferrocarril, mantuvo a la región aislada de los grandes contingentes revolucionarios. Hacia 1910 las casas comerciales sostenían un comercio activo, cimentado en la explotación de los recursos naturales, la agricultura y la distribución de abarrotes y herramientas. Las Peñas ofrecía muchas oportunidades de vida: cargador de barcos, pescador, criadas y criados, aguadores, huaracheros y arrieros; la gente con medianos estudios podía aspirar a dependiente, tenedor de libros, incluso maestro de escuela. Las familias que no encontraron cabida en Las Peñas, se desplazaron a las haciendas de los alrededores, que incrementaron su producción.

.

La Compañía Montgomery en Ixtapa, Jal.

En 1923 llegó a la región el Señor Rafael Aguirre Cinta, contratado por la Sociedad Mercantil Montgomery & Cía. para comprar o tomar en arrendamiento tierras para el cultivo de plátano. Ese año compró los predios denominados El Colesio e Ixtapa, un año después adquirió Las Palmas y en 1925 compró una fracción de Coapinole y Pitillal. En tres años, la empresa norteamericana logró concentrar 21303 hectáreas al sur del Río Ameca.

Hacia 1934 la Montgomery había construido un distrito de riego para 2000 hectáreas utilizando las aguas del río Mascota. Tendió una vía angosta de 17 kilómetros y echó a funcionar dos locomotoras para llevar su producción a la Boca de Tomates, donde era embarcada los Estados Unidos y algunos mercados del país. Urbanizó un centro habitacional con oficinas y más de 70 casas para funcionarios y empleados, además un hospital, dos hoteles, almacenes, talleres de mecánica, carpintería y herrería, una escuela, una planta eléctrica y una fábrica de hielo.

Ese año la Compañía se encontraba en plena producción; había invertido hasta entonces 2.5 millones de dólares y concentraba en sus campos más de 2000 trabajadores; exportó medio millón de racimos de plátano a los Estados Unidos y un millón al interior del país. Cosechaba además tabaco, maíz, frijol, 400 hectáreas de coquito de aceite y era dueña de más de 4500 cabezas de ganado.

Entre 1933 y 1934, comenzaron a integrarse los expedientes de dotación de tierras de los poblados de Ixtapa, Las Juntas, El Ranchito, Las Palmas, El Colomo, San Juan de Abajo, Valle de Banderas, San José del Valle, Porvenir, San Vicente y La Jarretadera, señalando las propiedades de la Montgomery como principal latifundio en miras de afectar. Entre 1935 y 1937 las tierras de la Compañía fueron entregadas a los núcleos agrarios mencionados.

En víspera del reparto agrario, en el lado nayarita de la región, se conservaban las haciendas de El Colomo de Fermín Maisterrena: El Texcalame, de José Félix Ponce, San José y La Concha de Adolfo Godínez, San Vicente de Salvador Peña y Pérez, El Porvenir de Daniel Lepe, El Tecomate de Sebastián Arreola y La Jarretadera de José Sotero Gil. Doroteo y Petra Peña retenían La Garra de Cuero y El Refilión, terrenos del Valle de Banderas. En el lado jalisciense, la Sociedad Mercantil Montgomery, la Unión en Cuale, de Geist, Pitillal y Copinole de Bernal, Macedo y Güereña y el Ojo de Agua de Arturo G. Matute. Las haciendas habían cumplido con la exigencia de un comercio agrícola regional cada día en ascenso. Y aunque no alcanzaron la extensión de las haciendas norteñas, fueron altamente productivas debido a la fertilidad de “las tierras de verano”, al cultivo del tabaco y otros productos de exportación.

.

Restablecimiento de la propiedad comunal: El ejido.

Hacia 1910 la concentración de la tierra en el país había alcanzado cifras descomunales. México contaba con 15 millones habitantes, de los cuales 12 millones figuraban como peones y jornaleros; alrededor de 400 mil pequeños propietarios y 800 hacendados. Las haciendas abarcaban el 81 % de todas las comunidades habitadas y los hacendados eran propiamente los dueños del territorio nacional. La guerra civil provocada por la Revolución Mexicana tuvo su caldo de cultivo en estas circunstancias y la demanda más sentida fue la restitución de las tierras a las comunidades. El ejido debe pues su creación a la Revolución Mexicana y a la Constitución de 1917.

.

Ejidos al Sur del río Ameca.

La primera experiencia ejidal en la región la tuvo Puerto Vallarta. En 1918, Las Peñas fue elevada a la categoría de municipio y el mismo año, el presidente municipal y el vecindario solicitaron terrenos para constituir su fundo legal y ejido. El 18 de abril de1921 la Comisión Local Agraria determinó se dotara de tierras a Puerto Vallarta. A partir de 1936 se formaron los ejidos de Ixtapa, Las Juntas, Las Palmas, El Colesio, El Coapinole, Boca de Tomatlán, El Jorullo, Palmita de Cacao, Tebelchía, Santa Cruz de Quelitán, Playa Grande, El Colorado, El Ranchito y El Guayabo. Les fueron entregadas en total 60 963 hectáreas.

.

Ejidos al Norte del río Ameca.

En 1925 los habitantes de Valle de Banderas gestionaron la restitución de sus tierras. El 8 de abril les fue reintegrado su sitio de ganado mayor, administrado por el Ayuntamiento de Compostela desde un siglo antes. En 1937, el Valle fue favorecido por Resolución Presidencial. Posteriormente se formaron los ejidos La Jarretadera, Bucerías, El Colomo, El Porvenir, La Cruz de Hunacaxtle, San José del Valle, San Juan de Abajo, San Vicente, Sayulita, Aguamilpa e Higuera Blanca. Les fueron entregadas 53 773 hectáreas en total.

.

La desintegración del ejido

Una forma de perder el territorio ejidal son las expropiaciones. En nuestra región las expropiaciones derivaron del interés por desarrollar la costa desde la década de los años cincuenta. En 1953 se creó en Jalisco La Comisión de la Costa. Esta Comisión inició la construcción del Aeropuerto Internacional, la Terminal Marítima y la apertura de la brecha-carretera Mascota-Puerto Vallarta. El 9 de octubre de 1957 fueron sustraídas al ejido de Valle de Banderas 136 hectárea a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el levantamiento del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, hoy Gustavo Díaz Ordaz.

El 10 de noviembre de 1970 el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, expidió el Decreto de Traslado de Dominio que expropió a La Jarretadera, 382 hectáreas; Bucerías, 440; Cruz de Juanacaxtle, 375; Higuera Blanca, 1,083; Sayulita 544; La Peñita, 799; Las Varas, 184; El Capomo, 329, más 1,026 hectáreas del ejido de Puerto Vallarta haciendo un total de 5162 hectáreas. Fuera de todos los beneficios colaterales, la expropiación tuvo como objetivo fundamental desarrollar turísticamente la zona.

.

La reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992.

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, empezó a retirarse la inversión pública en la economía nacional. La tendencia se acentuó con Carlos Salinas de Gortari quien concibió y ejecutó la reforma al Artículo 27 Constitucional. Esta reforma, fue hecha para privatizar y posibilitar el ingreso de las tierras ejidales y comunales a los circuitos comerciales. La reforma se dio en el marco del Tratado del Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de eliminar barreras para el intercambio de mercancías y servicios. El llamado Dominio Pleno sustrae la tierra del patrimonio ejidal “rigiéndose en adelante, ya no por normas de derecho agrario, sino por disposiciones del derecho civil y mercantil”. Ahora las tierras ejidales y comunales, antes inalienables, inembargables e imprescriptibles, pueden venderse, embargarse y han salido de la leyes que aseguraban su perpetuación.

Desde entonces los ejidos de la faja costera han visto disminuido notoriamente su territorio para favorecer a la hotelería y actividades relacionadas con el turismo. Las tierras agrícolas del valle se comercializan por el interés del riego y el desarrollo urbano. En la zona serrana, aunque la comercialización de tierras es lenta, conservan su actividad primaria: agricultura y ganadería. De la transición de tierras ejidales y comunales a privadas, no existe información precisa porque la ley no exige que los contratos se inscriban en el Registro Agrario Nacional.

Aunque controvertido, el ejido como propiedad social ha cumplido un papel importante. Durante el reparto ejidal, la inmigración provocada por el interés de alcanzar un pedazo de tierra consolidó las poblaciones y conformó la traza urbana de los pueblos. Con la autorización del fundo legal y la seguridad de los solares en Puerto Vallarta, se incentivó la urbanización y la construcción de casas de ladrillo y teja. Casi la totalidad de los edificios escolares, de prescolar a universidades, iglesias, campos deportivos, lienzos charros, centros de salud y comisarías están fincadas en terrenos donados por los ejidatarios.

En su momento, los ejidos fueron la institución económica y política más fuerte en la región que alcanzó el peso suficiente para influir en asuntos tan importantes como la creación del municipio de Bahía de Banderas. Con la construcción del Distrito de Riego Valle de Banderas, que benefició 7500 hectáreas ejidales, la producción de maíz, frijol y sorgo en la región alcanzó volúmenes no imaginados.

Y aún más, la conservación de nuestro entorno natural, la montaña, las fuentes de agua y otros recursos naturales, dependen en gran parte de la voluntad ejidal. Sin embargo, tal parece que el ejido como tal, está destinado a desaparecer. Dos preguntas quedan en el aire: ¿cuándo y cuáles serán sus consecuencias?