Home » Columnas Experiencias de vida ColumnasLetras Vallartenses Experiencias de vida 5 Views

Por Humberto Aguilar

.

Sinopsis: Regresa el deporte a Sayulita y hay noticias sobre la construcción de una carretera: sigue la historia…

Para Mauricio la magia fue además, ver a su madre volver a operar su gran comal y preparar esas tortillas que tanto le gustan. Ella y sus compañeras comparten la tarea de proveer a las vecinas, es una tortillería en forma, desde temprano llegan para hacer su pedido, reservan con manteles o servilletas que luego pasarán por ellas en tanto el animado grupo de mujeres tiene lista o prepara su masa hasta quedar lista. El fuego encendido de antemano da su calor al comal todo pintado de cal que permite manejar sin problema la cantidad de tortillas que producen.

La mamá de Mauricio cuenta el producto, lo envuelve en las toallas o servilletas que le reservaron, recibe la paga que sostiene a todas las mujeres que trabajan en esta bonita tarea de producir este alimento que no falta en cada casa.

Con tía Esperanza, mi madre y mi abuela, en casa comemos tortillas que ellas preparan desde el nixtamal, moler con un molino de mano las semillas hasta dejar lista la masa. Esa tarea me corresponde a mí a ojos de mi abuela que severa, da instrucciones para que la masa, a vuelta y vuelta en el molino, quede a punto.

En el metate, mi madre termina de dejar la masa lista y desde allí, junto al comal, produce cada tortilla que se consume. Solo de vez en vez, voy por tortillas a casa de Mauricio, es así como pude probar esas grandes tortillas que tanto nos habla nuestro amigo en la playa cuando siente ruidos en la panza por hambre. No sé cómo Mauricio a sus diez años no es tan alto como nosotros, posiblemente sea por comer muchas tortillas en su casa. A cambio de estatura, se ve fuerte. Nos gana a todos a correr. Si jugamos béisbol su habilidad en la segunda base atrapa todo lo que va por ahí, se tira de cabeza y de rodillas, suelta la pelota para sacar el out en primera, combinándose muy bien para hacer doubleplay cuando hay un corredor en la primera base.

Afirma Maury que todo se lo debe a las tortillas de su mamita. Su velocidad en las bases se deja sentir con un toque de bola en el momento de avanzar a un corredor o para sorprender a todos y llegar velozmente a la primera base.

Se gana la admiración de todos y le damos el derecho de creer que en efecto, las tortillas de su madre le dan fuerza y velocidad en el juego de pelota.

En estatura. El Cheri nos lleva a todos. Debe ser esto de familia, su hermano es más alto y fuerte, sobresale en todo cuando va a pescar, nuestro amigo está orgulloso de su hermano, pero dice odiarlo por las tundas que le da con esa vara del estero o con una correa de puntas que lo deja marcado. Le teme y respeta, pero quisiera que no fuera tan duro con él.

Lamenta la ausencia de sus padres y no sabe si volverá a verlos. Mirarlos de nuevo le da la idea de escapar, regresar a Veracruz donde sabe que viven, Mauricio y yo no conocemos a nuestro padre, sufro por no saber quién es, a Mauricio, no le importa.

No lo conoce, no le interesa y elude hablar si le preguntamos. No quiere saber quién sea su padre, en cambio, es feliz al hablar y estar al lado de su madre. La debe querer como yo quiero a la mía. Solo que yo si quiero saber y conocer quién es mi padre.

Solo sé que mi madre tiene su nombre grabado en algún lugar. Me desespera no contarme toda la verdad, tengo derecho de saber quién es mi padre, conocer su historia, saber si vive o murió en la guerra, me desespero y siento profunda nostalgia.

REGRESA EL BÉISBOL

Semanas más tarde tío Alfonso nos avisa que los pueblos que sufrieron del huracán, han vuelto a la normalidad. A esta buena noticia agregó que se prepara una nueva temporada de béisbol, el deporte más popular de la región. Convocó a los muchachos que integran el equipo.

El campo inundado por las aguas que bajaron de la Sierra de Vallejo, trajeron nutrientes y tierra, El Guacho Morales, encargado del estadio, ya lo tenía listo, creció el pasto y el diamante luce como “de ligas mayores”, comentaron todos cuando empezaron a entrenar preparándose para empezar la temporada.

Esta vez no había para comprar uniformes, los fondos del Ejido solo alcanzaron para reponer los bates, pelotas para la práctica y para los partidos que se jugarían en casa. El entusiasmo corrió por todo el pueblo en espera de empezar la temporada.

Se recobró así el ritmo de vida en el pueblo. Quedaron atrás todos los problemas. Se inició una nueva etapa agregándose el anuncio de una carretera que pasaría cerca del pueblo para unir a los pueblos de la costa hasta el sur.

Felices el grupo de pescadores ante la perspectiva de contar con más facilidades para las futura cosechas en el mar. Vienen tiempos mejores para todos. El ejido es uno de los más grandes de Nayarit, se integran varios pueblos y la carretera los unirá al desarrollo. (Continuará).