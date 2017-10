No me dejo presionar, dice Santiago Nieto

.

El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, dijo que no aceptó ningún tipo de presión de parte de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

“¿Qué tipo de fiscal sería el que se deja presionar por la presión de cualquier tipo de escritos o de entrevistas o de planteamientos mediáticos?”, dijo en entrevista a Radio Red al cuestionarle sobre la presunta presión del exfuncionario por la investigación en su contra.

También negó haber violado el código de ética de la Procuraduría General de la República (PGR) como fue señalado.

“yo no violé el código de ética ni tampoco ninguna legislación, ningún artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales ni de el Código Penal. Se me ha señalado que violé el deber de sigilo de unas carpetas de investigación, que hice pública información que pudo haber afectado el debido proceso y pudo haber afectado la presunción de inocencia de forma muy vaga, no sé a que hecho se refieran porque nunca se ha planteado de manera expresa”, sostuvo.

Agregó que tampoco reveló ningún dato de las investigaciones que se realizaban en la fiscalía.

Además, Nieto Castillo dijo que las acusaciones en su contra son vagas y que si fue por la entrevista que ofreció a Refoma en la que se refirió al investigación contra Lozoya Austin, ahí no difundió datos y que en tres ocasiones dejó en claro que no lo haría.

Tampoco reveló información de carácter personal, como lo señaló la defensa del exfuncionario, agregó.

Sobre la comparecencia en el Senado para que legisladores escuchen a él y al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y voten su permanencia frente a la Fepade, comentó que no ha sido notificado pero confió en que le concedan su derecho de audiencia.

Nieto Castillo fue removido de la Fepade el pasado viernes. La PGR argumentó que el exfiscal violó la confidencialidad de una investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El Senado de la República al ratificarlo en el cargo, tiene la opción a objetar la decisión y así lo pidió el bloque del PAN, PRD, PT y Morena.

Por ello este martes, la Junta de Coordinación Política, con la mayoría del PRI y PVEM acordó resolver, ante el pleno del Senado, la destitución de Nieto Castillo, a través de votación secreta, pero fue rechazado por la oposición que condicionó la aprobación de la Ley de Ingresos hasta que resuelva el método de votación.