Home » Entrevista “Hacemos es un evento de motocicletas que necesita el país” EntrevistaGente PV “Hacemos es un evento de motocicletas que necesita el país” 11 Views

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

.

Un evento sin precedentes es el All Bike Festival a efectuarse del 16 al 19 de marzo de 2018 en Puerto Vallarta, donde participarán 23 de las más importantes marcas de motocicletas de alto cilindraje a nivel mundial, y cuya realización se transmitirá a todo el continente en un programa de una hora a través de ESPN.

Bajo el lema, “Donde todo motociclista quiere estar”, All Bike Festival reunirá a miles amantes de las motocicletas de lujo en una serie de actividades en las que podrán estar en contacto cercano con los más modernos caballos de acero.

En entrevista Fernando Luévano, Director General de All Bike, comparte los detalles de este importante evento que atraerá a miles de aficionados a Puerto Vallarta, dándole al destino proyección internacional.

¿En qué consiste All Bike Festival?

Es una congregación de motocicletas de todo tipo, tanto de pista, como de cross, Harley, todo tipo de motocicletas incluyendo los carritos racers, vamos a hacer un evento del 18 al 19 de marzo de 2018, que es en el puente del natalicio de Benito Juárez, tendremos una inauguración el viernes 16 en el malecón de Puerto Vallarta en el teatro Aquiles Serdán, donde el Presidente municipal va a dar por inaugurado el evento, después de esto va a haber una subasta para poder apoyar a los niños del CRIT Occidente, niños de Puerto Vallarta, que tenemos detectados a más de 46 niños, para lo cual vamos a solicitar a pilotos famosos de diferentes tipos de motocicletas, les regalen un artículo subastable a los niños del CRIT, y vamos a subastar ese mismo día, después de esto, pretendemos regalar una escultura a la ciudad de Puerto Vallarta por sus cien aniversario, esta escultura la está haciendo el maestro Carlos Terrés, como un regalo de All Bike para Puerto Vallarta.

El sábado en el malecón va a haber una exposición de motos, desde el hotel Rosita hasta El Faro, donde esperamos que participen 23 marcas diferentes de motos de gran cilindraje, estas 23 marcas se venden en México. En el parque Hidalgo vamos a hacer una plaza comercial donde habrá un foro en el que las marcas van a poder presentar sus productos, desde aceite de dos tiempos, guantes, los productos de los patrocinadores van a tener su foro en donde en periodos de 15 minutos podrán dar a conocer los beneficios de sus productos a todos los que aní participen.

Tendremos pruebas de manejo frente al terreno de Pensiones del Estado, en la lateral tendremos pruebas de manejo de todas las marcas, de todo tipo de motos, y si alguien llega y dice, “quiero probar esta Suzuki nueva”, por ejemplo, lo único que le van a pedir es una licencia de motociclista, si no la tiene, vamos a tener ahí un módulo de Movilidad del estado de Jalisco donde pueda sacar su licencia en ese momento, la expiden, se la entregan y ya puede participar en su prueba de manejo.

En la tarde del sábado daremos el primer torneo internacional de Speed and Style de motocross, en la que arrancan dos motos de motocross, es un circuito con rampas, los dos tienen el mismo tipo de rampas, pero como es libre, cada quien hace los saltos que quiera, entonces se califica cómo salen, cómo ejecutan, la dificultar del salto y cómo aterrizan, y aparte van contra tiempo, por cada segundo que le saque un piloto a otro, es un punto completo, entonces es una competencia bastante emocionante, y que no se ha hecho en México antes.

¿Cómo adaptarán el terreno?

Voy a construir una pista de tierra con un ingeniero que nos vamos a traer de Estados Unidos, vamos a poner gradas y vamos a poner ahí una zona VIP y un hospitality en todo el torneo.

En un principio ESPN iba nada más a grabar el torneo deportivo, cuando vio ESPN todo el evento que tenemos como festival, nos propuso hacer un programa de una hora en el que vamos a salir en todo México y Latinoamérica, y luego también lo vamos replicar por medio de UNIVISIÓN, América, y otras televisoras que ya están levantando la mano porque quieren participar…

¿Llegará a millones de personas?

Así es, esa es la intención, lograr que la marca Puerto Vallarta, el nombre de Puerto Vallarta, llegue a millones de personas.

¿Por qué el interés en Puerto Vallarta?

Porque para mí la ciudad más bonita de Jalisco es Puerto Vallarta, y dentro de Puerto Vallarta la parte más bonita es el malecón, ese es mi punto de vista, entonces propusimos al Director de Turismo, al doctor Ramón González Lomelí, hacer esta exposición en el malecón y de ahí nació este sueño que se ha ido enriqueciendo con muchos elementos para no nada más hacer un solo evento, es todo un festival.

¿Cuántas motocicletas se van a exponer?

En el malecón va haber 500 motos nuevas de 23 marcas diferentes de gran cilindraje.

¿Cuántas personas esperan?

15 mil personas, nosotros formamos un consejo directivo de doce líderes de opinión, algunos de ellos son Héctor Aragón el Director de la revista Moto, él nada más tiene una base de datos de dos millones de motociclistas, está también Luis Fernando Loza que trabaja con el Canelo Álvarez, es el encargado de patrocinios, está también el delegado federal de economía Mario Martín Gutiérrez, también está el presidente de la Asociación de Motociclismo de Jalisco, Arturo Díaz, está Alejandro Ávalos, que es el secretario de la Federación Mexicana de Motociclismo, está Juan Pedro Azanza que él es corredor, Julieta Monroy, entre otros, entonces hemos formado un grupo interesante.

¿Es el primer evento de este tipo en Puerto Vallarta?

Es el primer evento que hacemos de este tamaño, nosotros como grupo hemos participado de alguna manera en los nacionales de motocross, en clínicas de manejo, en el Vallartazo, entonces tenemos la experiencia de muchos tipos de eventos de motociclismo, formamos un gran grupo con este consejo directivo para poder llevar a cabo este sueño.

¿Qué tienen preparado para la inauguración?

Tenemos preparado el corte del listón inaugural, el ejército interpretará el Himno Nacional Mexicano, haremos la subasta de los artículos que juntemos de los pilotos, la develación de la escultura de casi una tonelada, que es un híbrido de una moto con un caballito de mar que es el emblema de Puerto Vallarta, y una cena.

¿Y en los días posteriores?

El sábado desde las diez de la mañana empiezan las actividades, expo en el malecón, exp oventa en el parque Hidalgo, pruebas de manejo frente al terreno de Pensiones del Estado, y a las seis de la tarde el primer torneo de Speed and Style. El domingo se repiten las mismas actividades del sábado, pero en la noche tenemos un bikini open con edecanes AAA, donde ellas estarán representando a una marca de motos, son 23 chicas, van a desfilar con su uniforme de marca con bikini, y luego con un vestido de coctel, y después de esto cerramos con un concierto que hasta ahorita no tenemos confirmado el artista, pero puede ser Paty Cantú y Alex Syntec, juegos pirotécnicos y se acabó.

¿Es abierto al público?

Sí, si el público quiere comprar tu brazalete con all acces, puede entrar a todos los eventos que es coctel de inauguración, las rodadas, entrar a lo deportivo, al Speed and Style y entrar al concierto, te cuesta dos mil pesos el brazalete, y te incluye tu brazalete de moto, entonces ya con tu brazalete de moto puedes subirte al malecón y ser partícipe activo de la exposición de las motos del Faro hasta Los Arcos.

¿El motociclismo está ganando terreno en México?

Según el INEGI hay una motocicleta por cada 35 habitantes, pero esto es de motos que tienen placas, no estamos contando todas las motocross, todos los racers, todos los cuatrimotos que no son plaqueables, porque no los usas en la ciudad, pero realmente el cálculo que tenemos es que hay una motocicleta por cada 20 habitantes, estamos hablando de que nada más en Jalisco hay más de dos millones de motos, y Jalisco es el estado cuya población tiene más motocicletas per cápita, hay más motocicletas en el DF pero porque hay más gente, pero per cápita hay más en Jalisco.

¿Cuál es el objetivo de la organización?

Es un organismo sin fines de lucro, realmente lo que hacemos es un evento de motocicletas que necesita el país, porque hicimos un estudio en el que nos encontramos con que la mayoría de los motociclistas tienen un vehículo propio, y tienen una motocicleta que oscila entre los 280 y 380 mil pesos, y la usan una sola vez al mes, porque no tienen a dónde ir, no tienen alguna actividad qué hacer, o a dónde ir a participar, entonces ese es el propósito de All Bike Festival, fomentar eventos, porque el día de mañana tal vez nos verás haciendo el All Bike Tapalpa, o All Bike Mazamitla, All Bike Playa del Carmen, vamos a estar organizando eventos donde se pueda.