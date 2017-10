¡Vaya sorpresa!

Por Humberto Aguilar

Sinopsis: En muy poco tiempo cambia la vida en Sayulita, para los cinco amigos la obsesión es la aventura en las montañas como se describe a continuación.

Un día cualquiera, de una semana de pocas novedades, a no ser que el equipo de casa perdió los dos juegos del domingo en la temporada de béisbol, en donde tío Alfonso sufrió el primer descalabro por paliza, llegaron al pueblo tres vehículos color negro y uno grande con una caja atrás con la figura de una águila cabeza blanca pintada en ambos costados.

De todo el pueblo solo dos personas sabían quiénes eran: Don Rodrigo presidente del ejido y tío Alfonso, quien se mostraba inquieto y nervioso, aun cuando sabía de lo que se trataba.

Del vehículo más grande, con una bandera norteamericana en la parte delantera, bajó nada menos que la maestra Rosa, escoltada por un grupo de funcionarios norteamericanos.

Llegaron directamente a las oficinas ejidales, frente a la plaza principal. Entraron a las oficinas. El camión con la gran caja, subió hasta la casa donde vivió la maestra Rosa el tiempo que estuvo con nosotros. Tomaron del interior todo lo que tenían encomendado, instalaciones que nadie conocía, solo Alfonso mi tío y Don Rodrigo.

Terminada la tarea, ese vehículo con remolque, regresó a la carretera para regresar a su lugar de origen.

Uno de los vehículos negros subió a la parte alta del pueblo, estuvo unas horas en casa de las hermanas de León, que ese día apenas regresaba de Tepic con otra de sus hermanas.

Sin protocolos, la maestra pidió le ofrecieran algo de comer, en una de las pequeñas fondas en donde trabajan jóvenes del servicio en su casa que aun cuidaban en su ausencia.

Encontró la maestra Rosa su casa limpia y ordenada, sin faltar un palillo y además, las dos chicas instalaron esta pequeña fonda con el dinero que ella les pagaba.

Don Rodrigo y mi tío le acompañaron a comer y la maestra Rosa, les regaló a las dos la casita en recompensa por sus servicios. La casita es de las mejores del pueblo, en la colina con vista al mar y con camino empedrado y amplio espacio en el interior donde la maestra guardaba su auto.

El regalo encantó a las dos chicas que le sirvieron los tres años en esa casa que ahora es de las dos. No había mucho que discutir por la propiedad, ellas son hijas de dos hermanas, la familia es pobre y de pronto, son propietarias de la mejor casa del pueblo.

En los meses de ausencia, cuidaron de la casa tanto como cuando vivió allí la maestra. No le faltaba ni un alfiler y la encontró tan limpia y brillante como el último día que la habitó.

Después de esto, las chicas se negaron a recibir el costo de lo que se había consumido, pero la orden que dio al administrador, fue determinante. Todo quedó así, bien pagado y hasta con propina.

Además el agradecimiento de la maestra fue invitar a las dos a vacacionar en el otro lado, dejándoles su teléfono y domicilio.

De todo esto a la pandilla nos dio gusto, pero sin remedio, rencor por no despedirse de sus alumnos a quienes solo nos dejó un saludo.

Muchos días después, envió un mensaje para todos, donde explicó que para ella, iba a ser muy triste despedirse de nosotros, de quien iba a guardar muchos recuerdos.

Sin embargo quedó en mí, por lo menos, imperdonable rencor. Quizá en el fondo, no comprendí sus motivos, por el cariño que sentía por ella, tan grande que no alcanzo a perdonarla.

EN PUEBLO CHICO…

Ocurrió con la visita de la maestra Rosa, algo que escuché de mi abuela que yo no comprendí hasta entonces: “pueblo chico, mitote grande”, dice ella y ni más ni menos.

En el ejido se convocó a todos para repartir los fondos que entregó la maestra y como abejas a un panal acudieron todos los ejidatarios acompañados por su familia. La casa ejidal olía a sudor y con llanto de los chiquillos que apretujados, no sabían por qué estaban ahí.

Todos los presentes sentían que merecían una buena tajada, cada cual hizo cuentas a su modo por el tiempo trabajado en eso de la recolección de coco y esperaban mucho más de lo que merecían, de acuerdo a una lista que Don Rodrigo y tío Alfonso conservaban.

Pronto hubo inconformes. Mujeres que no aportaron nada, empujaban a sus hombres para exigir más, mucho más de lo que les daban de tal suerte que se hizo el escándalo.

Gritos de rateros, no faltaron, gritos, insultos al creer que era mucho más de lo que recibían. Finalmente renunciaron para que se investigara a fondo.

Todo terminó al conocer la verdad, punto por punto, solo que Don Rodrigo y tío Alfonso, no quisieron ya regresar, hubo elecciones y todo quedó en manos del grupo contrario. El dinero finalmente se depositó en el Banco Ejidal como fondo revolvente de no sé qué cosa.

Se profundizó la división de los dos grupos, irreconciliables de momento, los pescadores por su lado a trabajar y los agricultores por el suyo, los nuevos directivos del ejido encontraron una mina de oro: vender derechos ejidales a todos los que quisieran comprar, al amparo de sus propias decisiones.

Una carretera en proceso, viene de Compostela al sur, unirá pueblos de la costa hasta las fronteras de otros países se comentó aquí, en el pueblo.

Imaginé que mi lindo pueblo va a llenarse de gente que llegará como nosotros y eso no sé si me va a gustar, si va ser bueno o malo, no lo sé, pero por lo pronto no va gustándome. No quiero que pierda el encanto de sus montañas, el olor de nuestro mar, se van a espantar las aves. Mis amigos los delfines que se aparecen frente a nosotros cuando nadamos, los acompañamos y nos divertimos con ellos.

En la playa los cinco hablamos de ese futuro. A Francisco y León, les gustó que pronto una carretera cruce por este lugar. Uno para acompañar a su padre a las ferias y estar con él todo el tiempo, el otro por su deseo de aventurarse a otros sitios, ir al sur a conocer los pueblos mayas, investigar, cómo ha leído, en libros de un tal Doc Savage, que lee con frecuencia. Conocer de cerca al Jaguar del que dice es un animal sagrado de los dioses.

Escuchar cómo nos insiste en el detalle de los dioses y de un animal que desconocemos, nos dio curiosidad. Su emoción es tal, que igual nos interesamos por saber de esas historias de Doc Savage, narradas en libros que ignoramos donde los ha leído.

Nos emociona con sus historias. Al escucharle, nos interesamos más por esa aventura a la Sierra de Vallejo, amenazada como nuestro pueblo, de perder algo que sentimos muy nuestro, por el avance de algo moderno como es la anunciada carretera.

De los cinco, Mauricio escucha sin comentar algo. Solo si le preguntamos, acepta ir a la aventura en las montañas, duda en pedir permiso a su madre o ir con mostros sin avisar. “Echarás todo a perder si dices algo”, le advierten León y El Cheri. Acepta acompañarnos pero advierte que le dolerá abandonar a su madre, a las grandes tortillas que le da con su buen plato de frijoles de la olla con queso fresco. Su promesa es formal de no hablar, para no echar todo a perder.

Emocionados, juramos también guardar todo en secreto y emprender esa aventura tan pronto como sea posible.

PLANES DE AVENTURA

Mauricio es un chico ingenuo, el amor a su madre es inmenso, no le importa saber quién es su padre, jamás habla de él y elude todo comentario. Todos lo queremos por sencillo, cuando nos habla de esas famosas tortillas. Cuando lo hace con esa emoción muy propia, lo callamos.

“Maury, mejor guarda silencio, que nos da hambre”, le decimos para continuar con los planes de la aventura a la Sierra de Vallejo, a recorrerla y encontrar los tesoros de los Indios Bandera.

Tiene que ser antes de esa carretera que anuncian y ha emocionado a todos el pueblo.

Nos interesa León con su historia sobre el jaguar, no conocemos a esta fiera del monte, solo El Cheri sabe algo, lo cuenta con voz, al estilo veracruzano. Sabe tanto como León, sin haber leído algo en los libros: “El jaguar pariente, es un dios de la jungla en los pueblos del sur, desde Veracruz hasta más allá las fronteras con los países mayas.

Se desliza por la selva, silencioso. Parece flotar sobre la hojarasca en busca de comida, no ataca a los hombres, solo busca comida y se va a su guarida. Es un animal solitario, no se conoce compañía, los guerreros mayas combaten con cabeza de jaguar.

En silencio imaginamos como es y como lo adoran en esos pueblos que habla El Cheri, solo sabemos por el viejo pirata del pueblo, que existe el jaguar en la Sierra de Vallejo, la selva es el sitio donde habita y sabemos también que lo persiguen cazadores y que los ganaderos lo ahuyentan con perros pero aun así es capaz de llevarse hasta un becerro, sin que los perros se enteren. El Cheri lo dice convencido.

Continuamos por largo rato con el tema de la aventura a la Sierra de Vallejo que nos apasiona y otros que me dejaron preocupado en torno a la carretera que se construye y llegará por mi pueblo, no se para cuándo, pero va a llegar, aseguran en el pueblo.

El Cheri está seguro que se va a ir en cuanto pueda, ya lo había dicho antes. Quiere alejarse de su hermano que lo golpea salvajemente, regresar a Veracruz con sus padres o de plano vivir en otro sitio donde no lo encuentre este hermano.

Los golpes los tiene marcados en la espalda y el más reciente en la cara. Con la vara, le atravesó la cara y casi le daña el ojo izquierdo. Sus hermanas y hasta la esposa de su hermano, criticaron el acto salvaje y curaron sus heridas. Su hermano salió violento y solo regreso muy tarde, borracho.

Sentía el Cheri que su hermano había sido injusto, realmente no había motivos. Simplemente sus problemas y su violencia lo hicieron actuar así contra él. Lo maldecía y juraba que al crecer, le iba a pagar cada golpe, más enseguida, prefería escapar para evitar verse contra su hermano.

En la charla, Francisco se alegraba de la carretera. Quería salir del pueblo, acompañar a su padre a las ferias, ayudarle en su negocio de comercio, conocer otros sitios, quería además estudiar. Deseaba ser doctor y vivir en una gran ciudad.

Por parte de León, su sed de aventuras era su motivo para salir de aquí. Conocer más historias de los pueblos del sur, conocer de cerca la selva del jaguar y llegar hasta los pueblos mayas más lejanos al sur. Dice tener conocimientos de esos libros que ha leído y anhela buscar, ser testigo de la historia.

De los cinco, solo Mauricio y yo no tenemos planes de escapar. Mauricio quiere vivir aquí, cerca de su madre, comer las tortillas y ayudarle en lo que pueda. No habla de su padre, ni de estudiar, el amor a su madre cubre toda su visión.

En cambio yo, ya lo he dicho miles de veces, quiero conocer a mi padre, saber que tengo un padre, terminar con el celo que tengo de mis primas que se abrazan de tío Alfonso, melosas, cariñosas y empalagosas, según yo.

Tío Alfonso las consciente y las mima, eso me llena de envidia y ahora que sé lo que opinan mis amigos, siento que Mauricio y yo nos vamos a quedar muy pronto solos, sin más amigos.

Ya entrada la noche, con solo la luz de la luna y las estrellas que brillan en lo alto, nos despedimos para regresar a casa, el primero en regresar fue El Cheri, con rencor contra su hermano, Francisco y León por su rumbo y solo Mauricio conmigo, caminamos lentamente cada quien para su casa. (Continuará).