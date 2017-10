Home » Columnas Regreso al mar ColumnasLetras Vallartenses Regreso al mar 3 Views

Por Humberto Aguilar

Sinopsis: Incertidumbre y misterio se agregan en la historia de Daniel…

Dividido el pueblo por los intereses de los dos grupos de ejidatarios, los que salen a pescar se unieron sin intervenir en discusiones por la tierra o por los cargos en el ejido.

Tío Alfonso y Don Rodrigo aceptaron su derrota, de los dos solo Don Rodrigo no dejaba de asistir a las reuniones y visitar con frecuencia a dirigentes campesinos. En casa, solo escuchábamos lo que comentaba tío Alfonso, quien continuaba su correspondencia con la maestra Rosa.

Nada sabíamos de esa relación, quizá solo lo hablaba con tía Esperanza por las noches antes de salir antes de madrugada a pescar con el resto de los compañeros.

Ella lo acompañaba hasta la playa, a su regreso, en la cocina preparaba el café y despertaban mi abuela y mi madre. Poco después, al amanecer, me despertaban para ir a la playa a recibir la cosecha del mar y ayudar en las tareas de seleccionar las especies.

Los colorados en una cesta de plástico, la mojarra en otro, los gallos por otro lado y así, para que los madrugadores del pueblo lleguen a escoger lo que desean comer ese día.

Al salir el Sol, veo a la familia de delfines. Siento que me invitan a nadar con ellos, pero solo sé que es mi ilusión, mis deseos de nadar con mis compañeros de siempre.

Me atrae la tarea de ayudar a tío Alfonso, al terminar en la mañana la venta, llega el tiempo de pesar en una báscula las diferentes especies que traen los introductores que se llevan toda la producción a precios convenidos en ese momento. No siempre es igual, todo es según –dicen- la demanda en el mercado.

Imponen el precio, pagan cada semana y se ve claramente que imponen condiciones en la compra-venta.

Don Rodrigo y todos, hablan de necesidades: tener su propio vehículo, hacer ellos mismos el negocio de transportar y vender su pesca a mejores precios de lo que reciben por el introductor que ostenta su riqueza con gruesas cadenas en el cuello, valiosas esclavas en el brazo que, sin embargo, retarda la paga y descuenta por merma lo que solo él impone.

No hay, sin embargo, forma de dar solución. Si manifiestan inconformidad, el comerciante reparte un poco más a los pescadores, o regala cien cajas de cerveza para las fiestas del lugar. Don Rodrigo advierte que son artimañas, quiere comprometer otra solución, pero no logra convencer a los que se dan por satisfechos y festejan bebiéndose la cerveza sin pensar que es una forma de explotación.

HOMBRES QUE SALEN A PESCAR

Sin recursos propios, los pescadores sobreviven, solo unos pocos reconocen esa explotación del comerciante, como el hermano de Cherizola. Sabe que aquí son explotados, participa y comenta con Don Rodrigo, tío Alfonso con otros viejos pescadores, pero hay poco por hacer.

Contar con una congeladora para conservar el producto, tener su propio vehículo para salir al mercado a vender la pesca, es imposible no solo por carecer de dinero, sino también porque no hay energía eléctrica en el pueblo. Todo queda en planes y se resignan a la explotación del comerciante que llega todos los días por la pesca.

Hay en el pueblo y sobre todo en los hombres que salen a pescar, notables detalles; Don Rodrigo es un hombre fiel a su pueblo y a su gente, aun con las diferencias que existen con el grupo opuesto que ahora comanda las decisiones oficiales. Desea progresar en todos sentidos, busca relacionarse para atraer progreso a la región y especialmente al grupo de los hombres de mar.

En la asamblea del ejido hace saber a todos que la dotación de tierra que les otorgó el gobierno, es privilegiada porque cuenta con la riqueza del mar, los pueblos cercanos a playas hermosas y la gran riqueza de las montañas, con maderas preciosas que ya las explotan taladores furtivos que se aprovechan de ellas.

Pide don Rodrigo estar unidos para progresar realmente y que otros no se lleven lo que es de todos.

Aun así el grupo está dividido, lo que no hace que pierda su entusiasmo y su amor por el pueblo. No se decepciona Don Rodrigo, sigue adelante. En el grupo que lo entiende y apoya, veo a tío Alfonso, platican y hacen planes y concentran su trabajo en la pesca que es su única alternativa de momento.

En casa, sabemos que tío Alfonso tiene planes particulares. Es un secreto que no sale de la casa del que solo tengo sospechas que me despierta la correspondencia que sostiene con la maestra Rosa. Debe ser algo más que importante, si todo quedó terminado con su última visita, me intriga todo lo que pudiera suceder. Sobre todo, porque en casa no se habla de esa relación extraña. Imagino todo y nada, finalmente como no se dice algo, me olvido y vuelvo a la playa con mis amigos para hacer planes en esa excursión que nos entusiasma, pero a la vez le tenemos miedo.

EMOCIONA LA AVENTURA

Solo Cherizola y León son los que no temen a nada. Les emociona la aventura y no olvida El Cheri, su sed de venganza contra su hermano por las palizas que le da. Francisco se obsesiona por demostrar su puntería con su resortera, cada vez demuestra su capacidad, gana siempre las competencias de tiro y dice que puede pegarle a todo hasta cincuenta o cien metros.

Esto solo lo presume, sus disparos no llegan tan lejos, pero lo dejamos presumir para no herir su amor propio. Eso sí, a veinte metros, no pierde tiro y con eso damos por hecho todo lo que nos cuenta en sus fantasías.

Como cazador, falta saberlo ya que solo tira a blancos fijos que hacemos en la playa, no se anima a tirar a un animal, desde que de una pedrada le cortó la cabeza al gallo de una vecina que le costó algunos palos de su madre. Además le quitó la resortera y eso le hizo perder su ánimo de pegarle a otra cosa que no fuera un blanco inmóvil.

Bueno, pero si vamos al estero, allí se da gusto con los cajos a los que les pega en las grandes tenazas y se quedan sorprendidos y revolcándose en la arena.

Otra demostración, fue pegarle a una víbora cascabel, que nos amenazaba con su sonaja. Francisco mostró su sangre fría y su puntería, pegándole en la sonaja de su cola que salió volando de un disparo.

El cascabel que estaba en una rama dentro del estero, se dejó venir contra nosotros. Todos corrimos pero con otro disparo, Francisco le cortó la cabeza, esto así a una distancia de unos diez metros.

¡Miedosos correlones!… nos gritó, al tiempo que mostraba en su mano derecha la cascabel todavía retorciéndose y en la otra mano sonaba el cascabel.

Regresamos emocionados a celebrar su puntería, nos convenció a todos y desde ese momento, creímos que nos protegería en nuestra aventura por la montaña.

León presumió ser capaz de seccionar el cascabel, con filosa navaja la abrió a lo largo, le quitó con cuidado las vísceras y la piel y pidió a Maury reunir ramas secas para hacer una fogata. “Esto será nuestra prueba de fuego, cortó en trozos medianos la culebra, limpió varas del estero, clavó la carne y nos repartió a cada uno un buen trozo… Con el ejemplo, colocó su trozo en la lumbre y todos hicimos lo mismo.

El fuego hizo su parte, con agua del mar salamos cada uno nuestro pedazo y comimos como si eso fuera una ceremonia que yo comparé con mi primera comunión, cuando el cura me dio un pedazo de oblea que se me pegó en el paladar y luego se desbarató en mi boca.

La carne del cascabel, al contacto en los dientes, me provocó saliva en las encías, su olor al aroma del fuego, sensación de carne asada, masticarla fue sencillo, es una carne muy blandita de extraño sabor de momento, más luego la identificamos parecida a la carne de una iguana que francisco derribó de un árbol cercano a la playa.

León comió su pedazo sazonándolo con agua del mar, todos le imitamos, sin hablar cada uno.

Los cinco comimos nuestro trozo, Mauricio, solemne, habló para recordar y decir que con una buena tortilla y con salsa martajada que prepara su mamá, “esto sería digno de un rey. ¡El rey soy yo!”

La chispa de Mauricio nos hizo reír a todos, solo él pensó en comer aquello con una tortilla. Luego el Cheri agregó que con una salsa y un trozo de aguacate, el festín sería completo.

Todos animados, terminamos la tarde en el estero, al despedirnos volvimos a hacer planes para escapar a las montañas.