Agente de Tránsito agrede a mujer

Esta es la patrulla señalada

.

Redacción Vallarta Opina

Puerto Vallarta

.

El señor Gerardo Munguía Delgadillo envío una carta a esta redacción para denunciar a un agente de tránsito por agresivo y en espera de que el alcalde, Arturo Dávalos Peña, tome cartas en el asunto.

Munguía Delgadillo relata: “El día de hoy 27 de octubre de 2017 a las 10:30 am al ir circulando sobre la avenida Fluvial Vallarta, antes de llegar a plaza Caracol, la Sra. Laura Barajas Lara, sobrina del Sr. José Pablo Robles Martínez, fue detenida por un tránsito municipal argumentando que venía hablando al teléfono. Cabe mencionar que el auto tiene manos libres y que venía hablando con un servidor, Gerardo Munguía Delgadillo, su esposo; por ello, le levantó una infracción, comentándole de mi parte que le pidiera su nombre, pero el agente de manera prepotente le dijo que no se lo iba a proporcionar.

Laura se bajó de su auto para ir a pedirle de nuevo el nombre al agente que traía la patrulla PT-250, que era manejada por el oficial Héctor Castro Garrafa, quien arrancó aventándole la unidad encima a Laura, quien reaccionó y se agarró de la ventana, pero al agente son paró su marcha y la arrastró como por dos o tres metros, causándole lesiones en su brazo, codo y pierna.

Al llegar su servidor, que en ningún momento dejé de escuchar el incidente, 4 oficiales -entre ellos el mencionado- se dirigen a mí argumentando que la señora se aventó a la patrulla y que era ella quien tuvo la culpa; después de unos minutos de discusión llegaron cerca de 17 elementos de Tránsito Municipal, a quienes en algún momento les cuestioné que cuál era el peligro de que una mujer les preguntara su nombre; les dije que además el auto es un arma y por qué no pararon su marcha al verla acercarse a Laura; ellos respondieron que ella seguía teniendo la culpa y que en ningún momento se iban a hacer cargo del incidente.

Minutos después el oficial Héctor Castro Garrafa fue retirado del lugar por sus compañeros argumentando que su integridad estaba en riesgo, a lo que un servidor les comentó que si creían que 17 elementos no eran suficientes para cuidarlo, ya que estaban armados y que por nuestra parte solo éramos 4 personas que al ver el incidente se pararon, ya que somos conocidos. Ya no volvimos a ver al elemento.

Nosotros fuimos al hospital CMQ Premiere en donde la atendieron y que el municipio correría con los gastos, siendo que me habían indicado que no lo iban a hacer por qué no procedía ante su seguro. Al momento de un servidor pedirles el informe médico se negaron a dármelo, argumentando que los gastos los había pagado el municipio. (Mi coraje es que cómo es posible que personas como este elemento de tránsito sean los que se supone nos protegen y que no es manera de tratar a una persona, además de las actitudes prepotentes de las personas que llegaron a su apoyo y del mismo oficial Castro Garrafa, incluso en algún momento me comentaron que ya mejor ahí quedara porque de lo contrario se iban a llevar mi vehículo detenido y que no lo iba ya a sacar de ahí).

Yo me pregunto en qué mundo estamos viviendo y si es posible que una persona en este caso una mujer sea una amenaza para los patrulleros”.