Las estas son

Por Cristina Gutiérrez Mar

cucus.cgm@gmail.com

Estoy próxima a cumplir cuarenta años de edad, a ser la cuarentona, la señora de las cuatro décadas, la del cuarto piso; tal vez, estoy a la mitad de mi vida.

El jueves once de enero, mi familia me comprará un pastel de vainilla con cerezas, y me cantarán las mañanitas del rey David. Seguro estaremos todos en pijama y despeinados, y será un escena bellamente inolvidable.

Sentada en la terraza y con una taza de café veracruzano, imagino que hoy es mi cumpleaños. Mi esposo y mis hijas cantan las mañanitas del rey David. No puedo evitarlo y mientras ellos cantan desentonados, yo me trasporto a aquella época de 1006 a.C; Y me pregunto: ¿qué hubiera pasado si David no hubiera vencido a Goliat?, ¿hubiera sido rey de todas maneras?, ¿o seguiría siendo un simple pastor que le canta a sus ovejas con su arpa? Entonces, ¿quién me cantaría las mañanitas si David no hubiera sigo ungido por Dios? Tal vez, el Rey Saúl ó Urías el hitita, o tal vez el mismo Goliat que siendo filisteo y haberle ganado a David, haya conseguido llegar al trono teniendo de esclavos a los Israelitas.

Me río de mis locos pensamientos, le doy un sorbo al café hirviendo y recuerdo que pronto seré cuarentona.

Sigo sentada en la terraza y con la bella tarde de lienzo, me como una galleta de canela, tiro sin querer el café en la mesa, y por levantarme rápido de la silla para no mancharme mi ropa, caigo para atrás dándome un ligero golpe en la cabeza. Reflexiono frustrada: ¡Seguro mi torpeza es por mi próxima edad! Con mi blusa y falda embarrada de café, me recuesto en el jardín sobándome la cabeza y trayendo conmigo la taza con el poco café que queda. Imagino el día de mi cumpleaños, el mariachi llega en la noche a mi casa con mi hermana que trae en las manos un enorme pastel de menta con chocolate, atrás vienen todas mis amigas cantando las mañanitas del Rey Goliat. ¡Suena tan extraño!

Despierto de mis pensamientos, miro el cielo y río a carcajadas como una mujer loca del cuarto piso.

Sigo recostada en el jardín y empieza a llover a cántaros. Me levanto del pasto, empapada y pegosteada de café; entro a la casa, y me acuesto en el sillón frío de vinipiel. Me quedo dormida al instante y empiezo a soñar lo siguiente: Yo me estoy bañando en plena luz del día, sé la hora exacta en que el rey David saldrá a su balcón. Quiero que me vea, que me descubra, enamorarlo; él me atrae, y me hace temblar. Sé que no le soy indiferente, he notado como me mira en la calle. De pronto, siento su mirada varonil y penetrante, no puede apartar la vista de mi cuerpo, sé que me desea y lo dejo disfrutar de mis curvas. En la noche me llaman al castillo, él me hace suya y desde ese momento quedamos enredados cuánticamente como si el mismo Dios nos hubiera fabricado un mismo corazón.

Despierto con respiración agitada, me doy cuenta que yo era Betsabé, la esposa que más amo el rey David. Volteo a ver la taza con ausencia de café y me limito a pensar que ya estoy a nada de llegar a las cuatro décadas.

Se llegó el día, hoy es once de enero del 2018. Me hago la dormida escuchando las risitas de mis hijas. Mi esposo y mis princesas llegan a mi habitación con un pequeño pastel decorado por ellas mismas con chispas de colores, gomitas y corazones. Me cantan emocionadas las mañanitas del rey David, y yo sonrío recordando aquellos pensamientos que tuve en compañía de mi café. En la noche llega mi familia y mis amigos a festejarme, volviéndome a cantar las mañanitas, sin mariachi, del rey David; acompañado de un hermoso pastel de betún de vainilla y dos números grandes y brillantes. ¡Me encanta la sorpresa! Abrazo con tanto cariño a todas las personas que están ahí y les agradezco su infinito amor. Me sirvo un pedazo de pastel acompañado de vino tinto servido en mi taza favorita, aquella en la que suelo volar con mi café veracruzano.

Salgo sola al jardín, volteo al cielo, sonrío; recuerdo mis pensamientos de días pasados, sobre todo mi utópico sueño con el rey David y mi ropa entintada de café; lloro de emoción, y le agradezco a Dios por permitirme cumplir los maravillosos, hermosos, fabulosos y extravagantes cuarenta años.

