Pedro Ferriz de Con en Puerto Vallarta

El precandidato independiente a la Presidencia de la República recolectó firmas en el malecón para afianzar su candidatura

De gira por Puerto Vallarta, el precandidato independiente a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, recolectó firmas en el malecón de Puerto Vallarta, en donde muchas personas se acercaron para apoyarlo y desearle suerte en su carrera hacia la Presidencia de México.

Durante su estancia en el malecón de Puerto Vallarta, Ferriz de Con estuvo acompañado por su amigo, el empresario hotelero Gabriel Igartúa Sánchez, quien lo acompañó todo el tiempo que estuvo en el módulo montado para la recolección de firmas.

En entrevista con Vallarta Opina, Ferriz de Con dijo que va muy bien con su recolección de firmas, aunque reconoció que su estructura nacional “no es la suficiente” porque los independientes compiten contra políticos con estructura partidista disfrazados de independientes.

Afirmó que “estamos tratando de elevar la democracia en México para que sea ciudadana, y no partidista y estamos viendo que los partidos no nos están dejando cambiar el sistema político mexicano, y quieren que todo siga igual, yo como mexicano no lo voy a permitir, y voy a encabezar un movimiento de ciudadanos para cambiar el sistema político de México”.

