El inició se registra al mediodía del 31 de octubre de 1517, con el fraile agustino y estimado profesor de la universidad de Wittemberg, doctor Martín Lutero.

Hoy se cumplen 500 años del inicio de una serie de sucesos de importancia mundial que impactaron el pensamiento humano en su conjunto.

Por Félix Fernando Baños

Hoy, 31 de octubre, se cumplen quinientos años del comienzo de la Reforma Protestante, acontecimiento de importancia mundial que impactó al pensamiento humano en su conjunto, porque, aunque tuvo su origen en el campo religioso y dentro de la Iglesia Católica, sus repercusiones no sólo afectaron a la misma Iglesia y a la cristiandad del siglo XVI, sino que llegaron hasta la filosofía, la ciencia, la economía, el arte y el ejercicio del poder político en todo el orbe desde entonces, se viven en nuestro presente y continuarán todavía en un futuro impredecible. No es exagerado compararla con esos terremotos de alta intensidad, cuyas ondas se propagan lejos del epicentro y sacuden la tierra donde no se las esperaba y con efectos que nadie siquiera imaginaba.

Y, sin embargo, de acuerdo con una constante en la naturaleza evolutiva de la historia, cuando aconteció, el sismo pareció insignificante. “Pleito de frailes”, sentenció al principio el papa León X, pensando que no llegaría a más que un alboroto pasajero.

Al mediodía del 31 de octubre de 1517, el fraile agustino y estimado profesor de la universidad de Wittemberg, doctor Martín Lutero, acompañado por algunos de sus alumnos, colegas y admiradores clavó en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad el aviso de un “Debate en torno a la Declaración del Poder de las Indulgencias”. Se trataba de una convocatoria académica típica, escrita en latín y dada a conocer de la manera acostumbrada. En ella se invitaba a quienes se interesaran en el tema a comunicarse con el coordinador del debate, que era el mismo doctor Lutero, inclusive por carta si residían en otras ciudades. Con ese propósito, se enlistaban los 95 incisos sobre los que girarían las intervenciones. Clavar la convocatoria en la puerta del templo no tuvo ningún significado especial. Las puertas de madera de los templos eran entonces el equivalente a los tableros de aviso comunitarios. Por eso, quien quisiera enterar a los demás de algo importante clavaba su anuncio en la puerta de una iglesia frecuentada.

Lutero planeó bien la fecha de su convocatoria, 31 de octubre. Al siguiente, festividad de Todos los Santos, la iglesia del castillo de Wittemberg recibiría a miles de peregrinos de Sajonia entera y de otras comarcas, ya que contenía en su interior una de las colecciones de reliquias de santos más grandes de Europa, acumuladas allí por los príncipes de Sajonia, que eran también Electores Imperiales. El soberano actual, Federico III, El Prudente, que en 1509 tenía en Wittemberg más de cinco mil reliquias, siguió incrementando su número. A los peregrinos que hicieran un donativo destinada al mantenimiento y aumento de la colección, se les otorgarían cien días de indulgencia. Y como ese era el asunto al que se refería la convocatoria de Lutero, era previsible que los peregrinos de mayor cultura y los eclesiásticos se interesaran en el debate. Por estar clavado su aviso en la puerta, de seguro también muchos peregrinos curiosos pedirían a los entendidos en latín que les dijeran de qué se trataba.

Deseoso de que la discusión sentara las bases para reformar una práctica que consideraba indebida, “Lutero remitió sus tesis al arzobispo de Maguncia, al papa, a algunos amigos y a otras universidades”. (Helmar Junghans) El debate -según pensaba Lutero- se haría entre teólogos, es decir, limitado a un círculo pequeño de especialistas, por lo que no se imaginó la conflagración que había desatado sin querer. Sus “95 Tesis”, nombre con que se conoce su convocatoria, se tradujeron de inmediato al alemán y circularon impresas por toda Alemania. Se conocieron también en otros países, tanto en su redacción latina original como en las traducciones que se hicieron a las respectivas lenguas. En 1518, Lutero era ya una figura ampliamente conocida en Europa.

Para poder captar cómo es que Lutero, al principio sin pretenderlo, produjo tan gran sismo religioso, será preciso abordar como antecedente el asunto del debate, las indulgencias.

LAS INDULGENCIAS

La idea de fondo, al hablar de las indulgencias, es que las consecuencias perjudiciales padecidas por una persona se deben a sus propias acciones negativas. Un ejemplo es quien padece cáncer de pulmón, enfisema o bronquitis crónica por haber fumado varios años. Nadie “castigó” al fumador con esas enfermedades. Él solo se las produjo, afectando su organismo.

En el pensamiento cristiano, lo mismo sucede al pecador. El pecado es una transgresión consciente y voluntaria a los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, que son la síntesis de todos los mandamientos. Quien peca de manera grave, se daña a sí mismo en dos aspectos. En primer lugar, pierde la vida sobrenatural recibida por su fe en el Señor Jesús mediante la gracia del bautismo. Si fallece sin arrepentirse de su pecado, él mismo se condena, es decir, continúa para siempre en la muerte sobrenatural que él solo se causó en algún momento. El segundo daño que se causa a sí mismo el pecador al pecar, es hacerse merecedor de una pena por el desorden producido con su conducta, que no sólo lo afecta a él sino también a otros.

Mediante los sacramentos curativos, que son la confesión y la unción de los enfermos, el Señor Jesús concede al pecador arrepentido la recuperación de su vida sobrenatural. Si muere en este estado, se salva, porque otra vez está vivo sobrenaturalmente.

Pero, aunque el pecado ya esté perdonado, sigue existiendo la responsabilidad personal por el desorden provocado, a causa de la cual el pecador debe afrontar, para resarcirlo, la pena o satisfacción (coloquialmente llamada “penitencia”) correspondiente, que impone la Iglesia. Como esa pena debe cumplirse en esta vida, se le llama “pena temporal”. Si fallece sin haber cumplido su pena, terminará de cumplirla en el Purgatorio, que es el estado posterior a la muerte donde los salvados se purifican por completo, pues nadie puede contemplar la esencia de Dios, que es la santidad absoluta, si tiene rastros de pecado.

La pena temporal considerada en las indulgencias es la que impone la Iglesia. Pero hay otras consecuencias del pecado, también penas temporales, sobre las cuales la Iglesia no tiene injerencia directa porque ella no las impuso. Pueden ser psicológicas como el remordimiento de conciencia, la neurosis o el Síndrome post aborto. Pueden ser físicas, como la parálisis de un sicario herido cuando iba a cometer un asesinato. También pueden ser impuestas por la sociedad, por ejemplo, la prisión a un pederasta. Desafortunadamente, esas penas temporales no sólo castigan al culpable, sino que suelen repercutir sobre otros, muchas veces inocentes, como sucede en los casos de violación, infección del SIDA a la pareja no promiscua, o la violencia intrafamiliar causada por el alcoholismo o el adulterio.

Como la Iglesia está formada por pecadores que quieren dejar de serlo, pero que caen una y otra vez, desde el principio se enfrentó a las consecuencias del pecado de sus miembros, como se ve en varios libros del Nuevo Testamento. Consciente de ser un mero instrumento para que el Señor Jesús perdonara a través de ella mediante los sacramentos curativos, se enfrentó a la otra consecuencia del pecado, las penas merecidas. La información que se tiene a partir del siglo III es que las penas impuestas por la Iglesia en general eran severas y con frecuencia se medían en días: tantos días de ayuno, tantos de no ser admitidos a la misa, tantos de andar vestidos con andrajos. Esa medición en días se quedó como el patrón de medida para las penas temporales, de manera parecida a como ahora las multas se calculan en salarios mínimos.

Ya que todos los integrantes de la Iglesia pecan continuamente, aunque no sea en forma mortal o pública, y es una rareza que alguien se pueda confesar cada día, como era la costumbre de Santa Juana de Arco antes de que la capturaran los borgoñones, en realidad nadie sabe qué tan grande sea la pena temporal acumulada que merece y que debe pagar en esta vida o después de morir. Cuando la Iglesia se percató de esta realidad, estableció las indulgencias para aliviar la carga de las penas temporales. “Indulgencia” significa “benevolencia, condescendencia, complacencia.” El Derecho Canónico la define como “la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los Santos”. (Canon 992)

La indulgencia, por tanto, es un don que libera de la pena temporal, en parte o por completo, según la conceda primordialmente el papa, sucesor del apóstol Simón Pedro, a quien el Señor Jesús le confió la administración de la Iglesia. (Mt 16, 18-19) La indulgencia que libera de toda la pena temporal se llama “plenaria”. La parcial, desde la Antigüedad hasta 1983, en que se promulgó el Código actual del Derecho Canónico, se cuantificaba en días, por la razón aducida más arriba.

Para ganar una indulgencia se requiere hacer la obra piadosa indicada y cumplir con las demás condiciones, que ordinariamente son: un plazo determinado, estar en estado de gracia, confesar, comulgar y orar por el papa.

Finalmente, el don de la indulgencia que recibe un cristiano, puede traspasarlo “a manera de sufragio” (Canon 994) a algún difunto que se esté purificando, llamado popularmente “alma bendita del Purgatorio”, con la intención de que se libere de la pena temporal que lo mantiene en ese estado, para ir a gozar ya eternamente de Dios. Esta transferencia de dones entre vivos y difuntos se fundamenta en la Comunión de los Santos, doctrina expresada explícitamente en la confesión bautismal de la diócesis de Roma, conocida como Símbolo de los Apóstoles, más antiguo que el Símbolo del Concilio de Nicea (año 325). “Comunión de los Santos” es otra manera de expresar la naturaleza de la Iglesia, descrita por San Pablo como un cuerpo cuya cabeza es Cristo y sus miembros todos los cristianos (1 Cor, 12), vivificados por el mismo Espíritu en el que se enriquecen mutuamente unos a otros con sus carismas y sus méritos.

Entre las prestaciones religiosas por las que tradicionalmente se pueden obtener indulgencias está la construcción o mantenimiento de los templos, si es que se las concede para quien aporte un donativo con ese fin. El sentido del donativo es que alguien se desprende voluntariamente de un dinero destinado a su beneficio particular para dedicarlo a obtener un beneficio comunitario, como es un templo, y en eso reside su carácter meritorio. Pero quien hace el donativo no recibe por eso automáticamente la indulgencia, sino que la obtiene sólo si cumple también los demás requisitos solicitados. Habrá quien haga el donativo sin que reciba la indulgencia porque no lo sepa, no le interese o no esté en disposición de recibirla.

LA VENTA DE INDULGENCIAS

Como es fácil comprender, en ciertos medios de cultura periférica y de religiosidad crédula, rayana en la superstición, puede torcerse el sentido del donativo para darle el carácter falso de compra, como sucedió al terminar la Edad Media. En su juguete literario El Elogio de la Necedad, dedicado en 1511 a su queridísimo amigo Santo Tomás Moro, Desiderio Erasmo de Rotterdam pasa revista jocosamente a la preocupante situación religiosa en que se hallaban los países del centro de Europa al comienzo del siglo XVI. La acelerada transformación de la sociedad entera a partir del Primer Renacimiento, así como la repentina sacudida de que el mundo no terminaba en Finisterre, sino que del poniente había aparecido tras los viajes de Colón, uno nuevo, inmenso y de recursos insospechados, quebrantó los fundamentos tradicionales, la seguridad y la unidad medievales, provocando en la gente del pueblo la confusión, la inquietud y las preguntas sin respuesta satisfactoria, rasgos característicos de los períodos terminales. Además, el clericalismo de la época la dejó expuesta a la charlatanería, a la corrupción rampante y a la explotación.

Por lo que se refiere al asunto de las indulgencias, Erasmo le comentó a su amigo en la obra citada: “¿Y qué diré de aquellos que embaucan muy suavemente al pueblo con sus fingidas indulgencias y que miden como con una clepsidra la duración del Purgatorio, contando los siglos, los años, los meses, los días y las horas sin equivocarse en modo alguno, como si se sirviesen de una tabla matemática?” (Elogio de la Necedad, c. XL)

Entre los engaños de que se hizo víctima a la gente en ese entonces estuvieron: hacerle creer que la indulgencia se ganaba al hacer un pago en dinero; que con ese pago, y la indulgencia automáticamente adquirida por él se perdonaban de inmediato los pecados, inclusive los mortales y los aún no cometidos, sin necesidad de la confesión ni del arrepentimiento; que, al momento mismo de hacer el donativo, salía del Purgatorio el alma precisa por la que se aplicaba; que la salvación no se alcanzaba por la fe en el Señor Jesús sino por la acumulación de indulgencias; los expertos promotores hasta podrían acumular distintas indulgencias en una especie de seguro para pecar de allí en adelante sin tener problemas a la hora de la muerte, como denunció Erasmo: “…el comerciante, el soldado y el juez, que, apartando de sus rapiñas un mísero ochavo para las obras pías, créense ya tan limpios de culpas cual si se hubiesen bañado en la laguna Lerna y redimidos como por un pacto de sus perjurios, orgías, borracheras, camorras, asesinatos, calumnias, perfidias y traiciones, hasta el extremo de tener el convencimiento de que han adquirido patente para comenzar de nuevo sus fechorías.” (Elogio de la Necedad, c. XL)

En ese ambiente contaminado, se dio el escándalo de la venta de indulgencias que impulsó a Lutero a convocar su Debate. En 1506, el papa Julio II decidió sustituir la basílica de San Pedro, construida a partir del año 326 por Constantino y el papa San Silvestre I por una nueva, proyectada por Donato del Ángel Bramante. A fin de recolectar los fondos necesarios para obra tan colosal, el papa concedió indulgencias a quienes aportaran donativos. Su sucesor, León X, ratificó en 1513 la medida y agregó otra colecta, destinada a financiar una nueva cruzada contra el imperio otomano, que constantemente asediaba a Europa tras haberse apoderado de Constantinopla en 1453.

En las naciones con monarquías fuertes como España, Francia o Inglaterra las intervenciones de los respectivos gobiernos condicionaron la colecta impulsada por los papas y en algunas ocasiones la limitaron o hasta impidieron que se hiciera. Pero en Alemania, la situación fue diferente. No sólo estaba dividida en pequeños Estados, de los cuales algunos eran principados eclesiásticos, sino que allí se encontraban los siete Príncipes Electores del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido creado el día de Navidad del año 800 por el papa San León III al coronar como Rey de los Romanos a Carlomagno, rey de los francos y de los lombardos. En consecuencia, el papado tenía gran injerencia en los asuntos de Alemania.

El dominico Juan Tetzel, promotor de las colectas papales en Alemania, organizó una auténtica campaña de venta masiva de indulgencias, muy exitosa económicamente, pero muy ruinosa para la imagen de la Iglesia y del papa, así como para la fe de los fieles engañados, muchos de ellos gente de escasos recursos.

Tetzel era un fraile cuestionable, que bien hubiera podido haber sido siglo y medio antes protagonista de alguno de los cuentos licenciosos del Decamerón, de Juan Boccaccio. Originario de Leipzig, bachiller en teología, prior de su convento, inquisidor y comisario apostólico, por sus capacidades innatas de vendedor exitoso se había dedicado a la promoción de indulgencias desde 1502. Ahora bien, estando en Innsbruck vivió públicamente en adulterio, sin importarle que fuera sacerdote y fraile. Al saberlo, el emperador Maximiliano I lo condenó a muerte, ordenando que lo tiraran al río Inn metido dentro de un costal. Pero el príncipe Federico III de Sajonia, El Prudente, obtuvo del emperador que lo perdonara. Así que Tetzel siguió en el negocio de las indulgencias a pesar de la advertencia sobre su conducta, que hizo a la Santa Sede el arzobispo Millitz, Legado Pontificio ante el emperador, ya que “hubiera sido difícil hallar, en todos los claustros de Alemania, un hombre más adecuado que él para encargarse del comercio de las indulgencias. A su preparación teológica de religioso, a su celo y espíritu de inquisidor añadía el mayor descaro; y lo que sobre todo facilitaba su cometido era su arte de inventar historias bizarras, con las que se cautiva el espíritu del pueblo. Cualquier medio le parecía bueno con tal de llenar su arca con dinero. Exagerando la voz ofrecía sus indulgencias a todos los transeúntes y sabía vender su mercancía mejor que ningún otro comerciante…En 1507 en sólo un par de días obtuvo en Freiberg dos mil florines.” (Merle d’Aubigné)

Como buen promotor de ventas a presión, Tetzel utilizaba recursos teatrales. Llevaba un tren de vida lujoso, señal evidente de haber alcanzado una clase social envidiable a pesar de ser fraile mendicante, y viajaba con sus hijos en un carruaje al que precedía una escolta de tres jinetes vestidos con librea. Al llegar a la entrada de una población, enviaba un emisario con el siguiente saludo a las autoridades eclesiásticas y civiles: “La gracia de Dios y de Su Santidad, el papa, está ante tus puertas.” Se organizaba entonces una procesión que salía a recibirlo, mientras tañían las campanas del templo, al que entraba después el cortejo ceremonialmente, en medio de cantos acompañados por el órgano, cirios y el humo de los incensarios: tras la cruz procesional, sobre un cojín de terciopelo rojo recamado en oro, iba la bula del papa; enseguida el promotor de las indulgencias, llevando la cruz roja de la cruzada, que ponía junto al altar por todo el tiempo que estuviera en aquella población y sobre la que se colgaba el escudo heráldico del papa. Concluida la ceremonia, Tetzel y su comitiva se iban a la plaza del mercado a iniciar su labor. Con el estilo de los merolicos, presionaba a gritos a sus clientes potenciales, manipulando sin recato sus sentimientos religiosos, el amor y la gratitud a sus parientes difuntos, el miedo a la condenación eterna y la comodidad de pagar por sus pecados en lugar de confesarse y cumplir con la penitencia. Para ciertos pecados Tetzel tenía tarifas especiales: seis ducados por frecuentar los burdeles, ocho ducados por un asesinato, dos por practicar la magia… Si alguien lo cuestionaba, lo señalaba a gritos: “Puesto que soy inquisidor, yo te excomulgo, hereticae pravitatis fautor!” (“partidario de la perversidad herética”) Ante tan grave señalamiento y para evitarse problemas personales y patrimoniales futuros, el oponente se plegaba a comprarle una Carta de Indulgencias.

En uno de los certificados comprados a Tetzel, que se conserva, se mezclan ideas cristianas auténticas con falsedades y exoneraciones de pecados sin validez alguna, así como ideas anticristianas e impregnadas de simonía, el pecado de Simón el Mago, que quiso comprar a San Pedro el poder de distribuir los dones del Espíritu Santo. (Hch 8, 6-24)

La simonía, el gran vicio con el que tuvo que lidiar la Iglesia en la Edad Media, seguía bien incrustado en las estructuras eclesiásticas renacentistas: “el príncipe Alberto-Hohenzollern, arzobispo de Magdeburgo y administrador de [la diócesis de] Halberstadt, llegó a un arreglo con Roma para obtener el arzobispado de Maguncia, a través de un préstamo hecho por la familia de los banqueros imperiales, los Fugger. Eventualmente, la Curia [romana] exigió a Alberto que recaudara los 29,000 florines de oro adeudados, mediante la promulgación de la indulgencia para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, quedándose él con la mitad de lo recaudado.” (H. Lutz, p. 53) La colecta de Tetzel, por consiguiente, no sólo engañaba a la gente con la supuesta validez de las indulgencias que les hacía comprar, sino también con el destino de su dinero: sólo se iba la mitad a Roma, para el objetivo manifiesto de la construcción de la nueva basílica de San Pedro; la otra mitad se iba al arzobispo de Magdeburgo para financiarle su pecado de simonía, sin que la gente lo supiera.

El príncipe Federico III, el Prudente, no estuvo de acuerdo en que Tetzel fuera a Sajonia, pues era rival político del arzobispo de Magdeburgo y no iba a tolerar la colecta en sus dominios. De todas maneras, era tanto su fama, que algunos habitantes de Wittemberg viajaron a donde Tetzel estaba realizando su campaña, y le compraron Cartas de Indulgencia. Fray Martín confesó a varios, que lo buscaron porque no tenían tranquila la conciencia; se enteró bien de ellos sobre la manera en que habían sido vilmente engañados por Tetzel, leyó sus Cartas de Indulgencia y otros certificados suyos e, indignado, se metió a su celda a redactar la convocatoria de un debate sobre el asunto. Como universitario, dada la relevancia intelectual y moral de las universidades de su tiempo en la sociedad, Lutero estaba seguro de que una discusión de alto nivel sería el remedio que se necesitaba para frenar la venta de las indulgencias.

De momento, la convocatoria de Lutero pareció dirigida a cuestionar la conducta corrompida de Tetzel. Por eso León X dijo que se trataba de un pleito de frailes, y en aquel período de choque de mentalidades que era el Renacimiento, bien pudo haber dicho que era un pleito entre dos generaciones y dos espiritualidades de frailes, un agustino de 34 años contra un dominico de 52.

LAS 95 TESIS

La impresión que deja inmediatamente la lectura de las 95 tesis del doctor Martín Lutero es la de que se redactaron en una sola sentada y estando el fraile agustino, que de suyo tenía temperamento volcánico, en un momento de indignación.

Fuera de las cuatro primeras, las demás tesis no están bien ordenadas de acuerdo con la materia a la que se refieren, sino que se hallan dispersas en el documento según iban llegando a la mente del autor. Una vez agrupadas, el mayor número de tesis, 42, trata el asunto de las indulgencias; el segundo grupo más numeroso, en el que Lutero cuestiona la autoridad del papa, consta de 13 tesis.

Fray Martín empieza su convocatoria con una introducción sobre los propósitos de la misma. Inicia luego sus tesis tratando el concepto general de la penitencia; sigue con las indulgencias; expone en qué está a favor de la conducta del papa en el asunto y en qué no; habla sobre el perdón de los pecados, el fundamento teológico de las indulgencias, sus repercusiones en los difuntos que están en el Purgatorio; y, finalmente, sobre la conducta apropiada que deben seguir las autoridades de la Iglesia en el debate que propone, cuyas argumentos, según deja a entender, proceden de “los laicos”, es decir de los cristianos a los que trata en el confesionario, la universidad y la vida diaria y a quienes él pretende servir de vocero.

En Roma se vería con alarma que, entre las tesis que señalaban los abusos realmente cometidos por la venta de indulgencias, se encontraba la negación de la facultad del papa para promulgar indulgencias y que pudieran aplicarse a los difuntos.

LAS REPERCUSIONES EN ROMA

Nadie se interesó por participar en el Debate convocado por el doctor Lutero, a pesar de la difusión de sus 95 Tesis por varios países de Europa.

Por lo que se refiere a la Santa Sede, como era costumbre, se invitó a Lutero a que fuera a Roma a discutir sus ideas con los teólogos del papa. Pero su monarca, el príncipe Federico III, El Prudente, se opuso y exigió que cualquier aclaración entre su súbdito y la Santa Sede se hiciera en Alemania. En ese entonces ya se veía venir la elección del futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y León X se inclinaba decididamente por el rey Francisco I de Francia, uno de los candidatos. Como Federico III, El Prudente, era Príncipe Elector, y el papa sabía, por informes de su Legado ante el aún emperador, Maximiliano I, que se inclinaba también por el rey de Francia y se oponía al otro candidato, Carlos I, rey de España, prefirió consecuentarlo para que no cambiara de bando. Así que accedió. Lutero no fue a Roma. Se le citó para que se reuniera en Augsburgo en el otoño de 1518 con el cardenal Cayetano, enviado de León X.

La reacción personal del papa fue de incomodidad por verse obligado a intervenir en asuntos teológicos, que no le gustaban, y por el obstáculo inesperado que representaba Lutero para su política en Alemania, precisamente cuando se ventilaba la sucesión imperial. Los intereses de León XI iban por otro lado. Tras el pontificado belicoso de Julio II, quería una era de paz para los Estados Pontificios y para toda la Iglesia, a fin de que florecieran las artes y el conocimiento, de manera que Roma descollara como la sede universal de la cultura, aparte de ser la capital de la cristiandad. En este terreno, Lutero también amenazaba la colecta para la nueva basílica de San Pedro, pero el papa esperaba que no la afectara tanto, una vez que se aclararan las cosas y el rebelde se sometiera a su autoridad.

Se eligió como papa a León X el 11 de marzo de 1513. Ya que aún no era presbítero al momento de su elección, se le ordenó cuatro días después, el 15 de marzo, y el 17 fue consagrado obispo por el cardenal Rafael Sansoni Riario. Finalmente, se le entronizó el 11 de abril del mismo año.

Dos años después, en 1515, Juan Froben editó en Basilea El Elogio de la Necedad, adornada con grabados de Hans Holbein, el Joven. Erasmo la había escrito en 1508 e impreso por primera vez en 1511 con Gerardo Lisio. Consta que León X leyó el Elogio de la Necedad en alguna de sus ediciones, y que dijo que le pareció divertida, casi el mismo comentario que Santo Tomás Moro hizo personalmente a Erasmo. Como el hombre culto que era, León X ha de haber disfrutado la elegancia del latín en que se escribió y celebrado su gracejo. Pero en ningún momento se sintió aludido, como papa, por la dura crítica que leyó en el capítulo 59, en el que la Necedad, después de haber acusado anteriormente a obispos y cardenales de imitar la vida lujosa de príncipes y reyes, arremete en particular contra los papas, que traicionan a Cristo, del que son vicarios en la tierra, y al Apóstol San Pedro, cuyo lugar ocupan, por no cumplir con sus deberes hacia la Iglesia y comportarse como meros monarcas, dilapidando recursos provenientes de los humildes e inclusive cometiendo crímenes y desencadenando guerras. No se sintió aludido, porque el antiguo príncipe Juan de Lorenzo de Médicis, cardenal diácono desde sus diecisiete años, era habitante de un mundo elitista paralelo al real, al igual que Luis XV, que la reina María Antonieta o que muchos de nuestros políticos (según lo demostraron con su actitud ante las víctimas de los terremotos del pasado mes de septiembre). Ese mundo paralelo, en el que nació y siempre vivió, mundo de abundancia y poder, estaba tan desconectado de la existencia rastrera del resto de los mortales, que el papa no creía que realmente existiera, sino que eran una caricatura, una ficción literaria de Erasmo. Tan andaba en su mundo León X, que en la bula “Exsurge, Domine” (“Levántate, Señor”), del 15 de junio de 1520, en la que advertía a Lutero que lo excomulgaría de no retractarse, afirmó: “Él [Lutero] no habría encontrado [si hubiera ido a Roma] todos estos errores en la Curia Romana que tan mal atacó, asignándola más de lo que debía, debido en parte a los rumores vacíos de hombres perversos.” Así que el mismo papa no se daba cuenta de la corrupción, venalidad y simonía que la Iglesia entera veía en su administración. Para colmo del surrealismo, León X firmó esta bula en el descanso de una partida de caza mayor.

En el códice Romanoff. Leonardo da Vinci que, a su cargo de ingeniero militar de Ludovico, El Moro, duque de Milán, también agregaba entonces el de jefe de banquetes, cuenta haber visto que “en Cuaresma, Su Santidad [León X] come poco y mantiene una devota expresión en su semblante; pero luego abandona la mesa temprano y se encamina a otra mesa que tiene en sus alojamientos privados (con una cocina completa, cocineros y también buenos manjares) y allí se atiborra de capón, codorniz y focha.” [Notas de Cocina de Leonardo da Vinci, p. 13] Independientemente de que León X se dispensara a sí mismo de la abstinencia o ayunos de Cuaresma (lo que podía hacer, pues son normas eclesiásticas) o de que se portara hipócritamente, simulando ante los demás cumplir con la penitencia cuaresmal, el comentario de Leonardo nos confirma que el papa vivía habitualmente en un mundo distinto al de los demás, que no compartía y al que bajaba a ratos trabajosamente.

No extraña entonces que León X no entendiera por qué los cristianos de a pie, afectados en Alemania por la venta de las indulgencias, le pedían que la enseñanza de la Iglesia declarara, según se lo informaba Lutero: “que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia” [Tesis 42]; “que, al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona, antes que dinero en efectivo” [Tesis 48]; “que si el papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas” [Tesis 50]; “que el papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la basílica de San Pedro, si fuera menester.” [Tesis 51] Un papa sensible a las necesidades de los humildes y de las circunstancias tempestuosas en que le había tocado timonear la barca de la Iglesia, por lo menos hubiera analizado lo que se pedía o habría buscado que le informaran por qué le pedían eso y habría cambiado lo necesario. Pero ese papa no era ciertamente León X. Quizá hasta se molestó cuando le leyeron lo que Lutero decía sobre la basílica de San Pedro, obra en la que él ponía tanto empeño.

Viniendo ahora a la actitud del papado como institución, es decir, a la asumida por León X, sus asesores, ayudantes y cortesanos, es claro que estaba afectada por una ceguera axiológica, autoritaria e intransigente, que no les permitió darse cuenta del volcán que rugía bajo sus pies y tener la caridad, la flexibilidad y la prudencia requeridas para tratar a Lutero, otro intransigente. En consecuencia, no analizaron el escrito de Lutero para admitir aquello en que tenía razón y ofrecerse a corregirlo, percatarse de las razones que lo habían llevado a configurar su incipiente doctrina y ayudarlo a encausarlas, si era el caso, evitando enfrentarse con él, lo que habría convertido un diálogo intelectual en un pleito; en cambio, sus 95 Tesis se analizaron únicamente para encontrar los errores que las plagaban. Hecho esto, les quedó claro que Lutero había incurrido en herejía. El único camino que se le ofreció, en consecuencia, fue que se retractara. De lo contrario, se le aplastaría. Pero Roma calculó mal. Nadie pensó que se iba a dar “un choque de trenes”, como se suele decir, cuyos efectos siguen repercutiendo a cinco siglos de distancia.

LAS REPERCUSIONES EN ALEMANIA

Lutero se había desarrollado dentro de un ambiente que consideraba necesario reformar a la Iglesia de lo corrupción que padecía, ambiente que se había extendido por Europa en el siglo XV, en el que eran frecuentes las voces que pedían con urgencia la convocación de un concilio ecuménico para que iniciara esa tarea. Además, el humanismo había enfatizado entre los estudiosos la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento en textos liberados de los errores de los copistas y difundidos ampliamente, gracias al reciente invento de la imprenta, con lo que se había acentuado el interés por vivir el cristianismo sin supersticiones ni vulgaridades.

Por otra parte, Maximiliano I murió en 1519 y lo sucedió su nieto Carlos I de España, quien, al ser coronado como Sacro Emperador Romano pasó a ser Carlos V. Uno de los recursos que Carlos utilizó para vencer a su rival, Francisco I de Francia, fue hacer amplias concesiones a todos los príncipes de Alemania, deseosos de aumentar su poder y sus territorios. La rebelión de Lutero contra el papa en el asunto de las indulgencias coincidía con esta aspiración de autonomía: constituyó una especie de detonador de la reivindicación nacional germánica contra la imposición latina de Roma, que sentían habían padecido por demasiado tiempo.

“Fevre, en un efectivo análisis de la sociedad alemana de 1517 señala tres elementos principales: a) el descontento de los burgueses y campesinos por el abuso económico de la Iglesia Romana, y su incomprensión de la mediación eclesiástica; b) la ambición de los nobles y de los príncipes por los dominios de la Iglesia; c) y el descontento nacional por “la mala disposición de la Curia” a llevar a cabo reformas importantes en su relación con el imperio y su desdén hacia el pueblo germano.” (Francisco Illescas, 26)

En su tesis 86 Lutero había lanzado una carga explosiva contra León X, que auténticamente demolió su figura en el imaginario popular: “¿Por qué el papa -decía-, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye la basílica de San Pedro tan sólo con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes?” León X no contestó. Al no hacerlo, se manifestó públicamente como un archimillonario avaro, exactor de la mayoría humilde, mientras que el fraile agustino creció al rango de defensor de las clases populares. El David germánico contra el Goliat romano.

En Alemania, por tanto, el gesto de Lutero tuvo amplias consecuencias sociales. Lutero pasó a ser considerado como un líder capaz de unirla, superando su división en tantos principados mediante un movimiento nacional. En 1520, Ulrich von Hutten, cabeza de la “Rebelión de los Caballeros” contra los principados eclesiásticos, afirmaba que se le debía dar a Lutero el título de Padre de la Patria.

Otra refutación a Tetzel

Mientras Lutero se fue por el mundo de las ideas para refutar a Tetzel, con las consecuencias descritas, hubo quien lo hiciera físicamente, utilizando un argumento ad hominem imposible siquiera de cuestionar. Cuenta Merle d’Aubigné:

“Un caballero sajón, que había escuchado a Tetzel en Leipzig, se quedó indignado por sus embustes. Se acercó al fraile y le preguntó si tenía el poder de perdonar pecados que apenas se tuviera intención de cometer.

-Por supuesto -respondió Tetzel. Para eso recibí plenos poderes del papa.

-¡Excelente!-prosiguió el caballero-. Quisiera vengarme un poco de un amigo, pero sin atentar contra su vida. Le pagaré diez escudos si usted me da una Carta de Indulgencias, mediante la cual se me perdone por completo desde ahora lo que yo haga.

Tetzel se hizo el difícil. Sin embargo, se pusieron de acuerdo en el asunto tras el desembolso de treinta escudos.

Poco después, el fraile partió de Leipzig. El caballero, acompañado por sus criados, lo esperaba en un bosque entre Jiiterbock y Treblin. Se le echaron encima, le dieron algunos bastonazos y le robaron el cofre, lleno del dinero de la venta de las indulgencias, que el inquisidor llevaba consigo.

Tetzel presentó una denuncia en los tribunales por robo con violencia. Pero el gentilhombre mostró la carta que Tetzel le había firmado, la cual le libraba anticipadamente de cualquier castigo. El duque Jorge, que al principio se había irritado mucho por el asalto, ordenó, al leer el escrito de Tetzel, que se dejara libre de inmediato al acusado”.

