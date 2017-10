Home » Gente PV Queta Lavat y Jesús Ochoa en Conversaciones con Mamá Gente PV Queta Lavat y Jesús Ochoa en Conversaciones con Mamá Views

Queta Lavat y Jesús Ochoa presentan una obra para reflexionar, Conversaciones con Mamá.

Se presentarán dos funciones, 7 y 9:30 de la noche.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Este martes a las siete y nueve treinta de la noche en el Teatro Vallarta, se presenta la obra Conversaciones con Mamá, ¿quién no tiene madre? Puesta en escena inspirada en un texto de Santiago Carlos Oves bajo la producción de Rubén Lara y estelarizada por la primera actriz Queta Lavat y el primer actor Jesús Ochoa.

“Conversaciones con Mamá” es la historia de una madre octogenaria y su hijo de cincuenta años, quienes viven en mundos muy diferentes. Por un lado Jaime (Jesús Ochoa) tiene esposa, dos hijos, su casa, dos coches y una suegra que atender, nada que desear o pedir. Por otro lado Mamá trata de sobrellevar su vejez lo mejor que puede, pero la vida a ambos les cambiará cuando sea despedido de su trabajo.

Entonces, este hijo que todo lo tenía, echa mano de lo que puede y decide vender el departamento de Mamá, situación que desatará divertidas escenas, pero también problemas intensos y reflexiones sobre la importancia de la familia y de darle el valor necesario a las cosas.

En este sentido, la señora Lavat explicó que es una obra llena de mensajes y situaciones cómicas.

“Van a ver una obra llena bellísima, llena de ternura, de mensajes maravillosos de madre a hijo, situaciones cómicas, en fin, van a pasar un rato muy agradable, porque es una obra muy bien escrita, muy humana, muchos valores, muchos mensajes para los hijos, desde luego para la relación madre e hijo.”

La obra apta para todas las edades tiene una temática que motivó a la señora Queta Lavat a regresar a los escenarios teatrales por su mensaje.

“Yo ya no quería hacer teatro, porque es muy pesado para mi edad, pero el señor Ochoa me hizo favor de invitarme, de llevarme la obra, de convencerme, y con mucho gusto estoy aquí, hemos hecho ya 50 funciones y sigo muy bien afortunadamente, no he tenido ningún problema físico, estoy muy contenta… Es una maravilla el aplauso todas las noches, públicos muy cálidos, muy agradecidos de lo que les llevamos, y eso nos alimenta mucho a los actores…”

Y es que el trabajo entre ambos histriones ha hecho un click muy especial y el público lo nota, así lo comenta la señora Lavat:

“Muy bien, muy contenta, Jesús es un compañero maravilloso, un actor encantador que toca todos los matices con una sensibilidad y una simpatía maravillosa, y es un ser humano encantador, realmente estamos muy contentos porque ha sido una gira de muchas amistad, de mucha cooperación, muy contentos.”

No pierda la oportunidad de disfrutar este martes 31 de octubre en el Teatro Vallarta la obra Conversaciones con Mamá, ¿quién no tiene madre?, en dos funciones, siete y nueve treinta de la noche.