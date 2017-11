Home » Gente PV Cualidades Exquisitas De visita en casa de los seres queridos Cualidades ExquisitasGente PV De visita en casa de los seres queridos 5 Views

Al momento de efectuar una visita invariablemente se debe cuidar “no ser inoportuno”.

Por Melissa López Categoría

Consultora de imagen

Bienvenidos nuevamente a “cualidades exquisitas” un espacio en dónde aprenderás por qué cuidar nuestra imagen es fundamental.

Cualquier pretexto es excelente para visitar la casa de nuestros seres queridos, amigos, familia. Sin embargo, cuando se tiene mucha confianza dejamos de lado ciertos detalles de educación, independientemente que sea la familia o una amistad muy allegada con los cuales tendemos a relajarnos, pero jamás debemos olvidar las buenas maneras.

Al momento de efectuar una visita invariablemente se debe cuidar “no ser inoportuno” por tal motivo, siempre se debe avisar de nuestra visita mínimo una hora antes, preguntar si existe inconveniente alguno para llevar acabo nuestra visita, e incluso preguntar si es apropiado llegar acompañado.

Invariablemente es bien visto llevar un obsequio, algún detalle, algo no necesariamente caro, un dulce, el postre favorito, algo que realmente guste a la persona en cuestión; lo cual la hará sentir importante y querida.

Al momento de llegar al domicilio procure limpiar su calzado en el tapete, para evitar dejar las huellas del zapato en el piso o incluso mojado si se encuentra con lluvia.

Un detalle a cuidar son las mascotas y en ocasiones los niños, siempre se debe consultar si existe algún inconveniente en llevarlos, quizá porque la persona no es afecta a los mismos o la casa no cuenta con las instalaciones adecuadas. Asimismo, si la casa no cuenta con un cenicero a la vista, seguramente no será correcto fumar dentro de la misma.

La hora de visita es primordial, por ejemplo, evitar el horario de alimentos (desayuno, comida, cena), o llegar muy tarde, se debe ser consciente de los tiempos del otro. Durante la visita, procura observar el lenguaje no verbal de la persona que se visita, esto dará la pauta de cuándo es el momento correcto para retirarse, si la persona se muestra ansiosa moviendo el pie o los dedos, incluso bostezando o la charla deja de fluir, definitivamente son señales que el tiempo de visita ha terminado, se debe ser consciente de los horarios de la otra persona, si trabaja, acude a la escuela, tiene hijos, se encuentra con alguna enfermedad, lo correcto será una visita breve entre semana para no desvelar a la persona.

Agradece siempre por haber sido recibido y recuerda, una buena educación es respeto y consideración por los demás.

Los espero en el siguiente tema de “Cualidades exquisitas”, sonríe.

