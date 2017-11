Home » Gente PV Cultura Jurídica ¿Sabes cuánto tiempo labora y hace, en el congreso un diputado?, entérate Cultura JurídicaGente PV ¿Sabes cuánto tiempo labora y hace, en el congreso un diputado?, entérate 2 Views

218 diputados plurinominales federales y locales deben desaparecer del mapa electoral.

.

Por Lic. Carlos Raúl Sánchez Ortiz.

.

Voy a compartir con ustedes el siguiente dato, y para ello, parto de dos preguntas, la primera: ¿saben cuáles es el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión? Y la segunda, ¿cuántos diputados federales existen y locales de Jalisco?

Iniciaré dando respuesta a la primer pregunta, existen en el Congreso de la Unión dos periodos ordinarios de sesiones, el primero inicia el 1 de septiembre de cada año, y termina el 15 de diciembre del mismo, excepto cuando hay cambio de Presidente de la Republica, que concluirá el 30 de diciembre de ese año. El segundo periodo ordinario inicia el 1 de febrero de cada año y termina el 30 de abril del mismo, estos es, los 500 diputados federales sólo trabajan en el Congreso de la Unión, los meses de septiembre, octubre, noviembre, del 1 al 15 de diciembre, febrero, marzo y abril de cada año, estos es 6 meses y medio, entonces, ¿qué pasa a partir del 16 al 31 de diciembre, enero, mayo, junio, julio y agosto?, ¿están de receso o de descanso?, entra en funciones una comisión denominada permanente, que consta de 37 miembros de los que 19 son diputados y 18 senadores.

.

Cobran sin trabajar

Se pueden ustedes imaginar lo que significa que de 500 diputados federales, sólo trabajan 481 seis meses y medio, y cobran doce meses completos de sueldo más prestaciones, y sólo 19 diputados trabajan los doce meses del año. Es sin duda una gran reflexión que tenemos que hacer todos los ciudadanos para modificar este sistema legislativo que existe en nuestro país, ya que es de vital importancia entender que actualmente, usted o yo, o cualquier persona, cobra en base a los resultados que dé en su trabajo, durante los doce meses del año, donde se evalúa la puntualidad, eficiencia, eficacia, calidad y muchos otros factores, y los 481 diputados sólo se presentan al congreso de la unión durante seis meses y medio, esto definitivamente tiene que cambiar, ya el pueblo mexicano no pude seguir soportando esto, y si alguien tuviera presente a algún diputado federal, por favor pregúntele cuándo se atreverá ya a establecer una nueva forma legislativa, basada en el trabajo constante y permanente, la política la destruyen los que no quieren hacer nada y se convierten en parásitos, disfrazados del voto y se olvidan del bienestar público.

De manera breve paso a dar respuesta a la segunda pregunta que formulé al inicio de estas líneas, ¿cuántos diputados federales existen y locales de Jalisco?, la respuesta es muy simple, y yo creo que todos la saben que a nivel federal existen 500 diputados, 300 uninominales, estos son los que hacen campaña, recogen las calles y buscan el voto del pueblo y 200 plurinominales son los consentidos del partido, los que no hacen campaña, ni recorren las calles, ni buscan el voto, los que no participan pero sí ganan.

.

¿A cuántos diputados mantenemos?

Aquí en nuestro estado tenemos a 20 diputados también uninominales y 18 plurinominales (Los que sin competir ganan y el pueblo pierde). Esto nos lleva a la siguiente reflexión, 200 diputados plurinominales no tienen razón de ser, lo mismo acontece con los 18 diputados locales, estos 218 diputados federales y locales deben desaparecer del mapa electoral, ya que su principal función, y lo debemos tener presente, es servir al partido, ya que su función es defender los intereses partidistas, por esos los sostiene ahí en el cargo público, y que nunca le servirán al interés general, ni al pueblo, ya que no lo conocen, porque no fueron electos por ellos, de ahí la necesidad que también de manera local desaparezcan estos diputados al igual que en la materia federal.

A MANERA DE CONCLUSION. Necesitamos evidentemente que el sistema legislativo de nuestro país y de nuestro estado cambien, donde laboren los diputados todo el año y desaparezcan los diputados plurinominales, ya que sólo le sirven a los intereses de su partido y no al pueblo.

.

Espero sus comentarios en el correo que se señala, saludos. caxim@hotmail.com