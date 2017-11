Ven legítimo pedir elección abierta en el Frente, aunque le ponen peros

Los secretarios generales del PAN y PRD, Damián Zepeda y Beatriz Mojica, respectivamente, entrevistas por EF, señalaron que se trabaja en el método y se escuchan todas las voces; sin embargo, será hasta antes del 13 de diciembre cuando se tome la decisión.

Son respetables y legítimas las opiniones de algunos aspirantes a la candidatura presidencial, de pedir un método de selección abierta, pero de ninguna manera representan una presión para el Frente Ciudadano por México (FCM), coincidieron los secretarios generales del PAN y PRD, Damián Zepeda y Beatriz Mojica, respectivamente.

Entrevistados por El Financiero tras los amagos de Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla; Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, de no convalidar un proceso que no sea transparente y democrático, ambos políticos señalaron que se trabaja en el método y se escuchan todas las voces; sin embargo, será hasta antes del 13 de diciembre cuando se tome la decisión.

“No es un tema de presión, es un interés legítimo que tienen los aspirantes de expresar cuál es el mecanismo que les gustaría. Ellos están pidiendo una elección democrática de candidato y en eso se está trabajando en el Frente Ciudadano por México”, afirmó Mojica.

Damián Zepeda rechazó que exista presión o un ambiente de tensión en el Frente tras la opinión de los aspirantes, y puntualizó: “Son opiniones válidas, pero en los estatutos del PAN no está contemplada esa opción. El PAN no va a ir a un método de elección abierta porque sus estatutos no lo permiten, y así hay que decirlo con toda transparencia”.

–Pero, ¿y en el caso del Frente? –se le cuestionó.

–Lo que hay hasta ahora en el FCM respecto al método de selección de candidato, son dos acuerdos: impulsar un proceso democrático y blindarlo de la intervención del PRI-gobierno.

De acuerdo con los estatutos del PAN, la elección abierta sí se contempla como un método alterno a la de militantes, al igual que el método de la designación.

El apartado 2 del artículo 92 señala: “Cuando se cumplan las condiciones establecidas en este estatuto, y con la mayor anticipación posible, podrán implementarse como métodos alternos al de votación por militantes, la designación o la elección abierta de ciudadanos”.

La Comisión Permanente del partido, el 20 de octubre, avaló sólo dos métodos de selección interna: por elección de los militantes y por designación; en el caso de la Presidencia aprobó el primero.

Se aclaró que en caso de coalición, dichos métodos quedarán sujetos a lo que establece el numeral 4 del artículo 102. Y éste establece: “Cuando el partido concurra a alguna elección a través de cualquier modalidad de asociación con otros partidos políticos, la selección de candidatos se realizará conforme al convenio registrado ante la autoridad electoral respectiva”.

Es importante mencionar que el Artículo 95, que define los requisitos para la candidatura presidencial, sólo hace referencia a la modalidad de elección de militantes: “a) Los aspirantes deberán cumplir con el porcentaje de firmas de militantes, en la proporción y modalidades establecidas en el Reglamento correspondiente”.

Zepeda aseguró que “el no ir a una elección abierta no sólo lo decimos por los estatutos, esa posibilidad se quitó después de una valoración de lo que había sucedido con ese método, específicamente en Chihuahua, donde Javier Corral, quien quería competir en ese entonces para el Senado y era el mejor posicionado, sale a una elección abierta, interviene el gobierno local priista y queda en tercer lugar. Entonces eso puede suceder en una primaria y por eso no, el PAN no va a ir a un método de elección abierta”.