Home » Gente PV El concepto de la muerte en el México antiguo. Gente PV El concepto de la muerte en el México antiguo. 4 Views

Los altares a los muertos son la materialización de unos de los grandes valores del pueblo mexicano: el respeto y amor por los antepasados.

.

Juan Manuel Gómez Encarnación

Segunda de dos partes

.

MORIR PARA NACER.

…Decían los antiguos que cuando morían, los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses… Y cuando alguno se moría, de él solían decir que ya era téotl.

(Fray Bernardino de Sahagún)

Para los antiguos mexicanos la muerte era el principio de la vida. De la observación de los fenómenos naturales obtenían sus conceptos de la vida y de la muerte. Así, sabían que la semilla del maíz, al sembrarla, debía morir en la tierra para dar vida a la milpa, a la multiplicación de las semillas. El sol moría en el crepúsculo para surgir con renovado brillo por la mañana. La luna, en cada ciclo, desaparecía para volver a brotar poco a poco, hasta llenarse de nuevo. Lo mismo pasaba con las estaciones: cada año surgía la primavera. Por eso, la muerte para ellos era el tránsito a una vida mejor.

Según las creencias de los mexicas o aztecas, los difuntos iban a diversos sitios, de acuerdo al tipo de muerte que les había tocado. Al paraíso del sol iban los valientes guerreros muertos en el campo de batalla; lo mismo pasaba con los comerciantes que fallecían en sus lagos viajes de negocios y con las mujeres que morían durante el parto. Los que morían en accidentes relacionados con el agua se iban al Tlalocan, la región celeste dominada por Tláloc, dios de la lluvia. Los que por otro tipo de muerte acababan, iban al Mictlán.

Creían que una vez al año los difuntos regresaban para estar con sus familiares vivos. En esa ocasión los deudos adornaban un rincón de la para recibirlos, para que se sintieran a gusto; encendían fogatas a la entrada para guiarlos; les ponían alimentos y bebidas, como pulque o tesjuino para que les quedaran deseos de regresar al siguiente año. Esta tradición de preparar altares para recibir a los muertos ha persistido hasta nuestros días. No es poca cosa. Es la materialización de unos de los grandes valores del pueblo mexicano: el respeto y amor por los antepasados.

.

MIEDO AL REGRESO.

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:

¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?

No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,

aunque sea de oro se rompe,

aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.

No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

(Nezahualcóyotl)

.

En algunas culturas del México antiguo existen manifestaciones del temor al regreso de los muertos. Algunos antropólogos piensan que la costumbre de ciertos pueblos de enterrar a sus muertos con sus joyas y otras pertenencias es por el temor de que regresen a reclamar lo que fue suyo.

En su libro La Calavera (Fondo de Cultura Económica, Edic. 1985, Pags. 41 y 42), Paul Westheim hace una alusión a esto:

Carl Lumholtz (El México desconocido), que vivió un tiempo bastante largo entre los tarahumaras, durante un viaje de exploración por la Sierra Madre que hizo en la última década de siglo pasado (S. X l X) refiere: “Supónese también que los difuntos que los difuntos conservan su afición a las buenas cosas que han dejado en el mundo, y que hacen cuanto pueden por tenerlas. Tan firme es la idea de que los desaparecidos siguen adueñados de cuanto poseían, que se les juzga celosos de sus herederos, a quienes no dejan dormir por las noches, obligándolos a sentarse a platicar junto al fuego. Para calmarles su descontento, se les ofrece tesjuino (cerveza de maíz tostado) y toda clase de alimentos, porque necesitan lo mismo que necesitaban aquí”. Los tarahumaras temen el retorno de los difuntos, “creyendo que se complacen en causar daño a los vivos… [Esta creencia] proviene del temor de suponer que los muertos están solos y que, anhelando la compañía de sus deudos, provócanles enfermedades para que mueran y se junten con ellos”. Durante el entierro ordenan al muerto en la forma más severa que no moleste a sus familiares. Junto al cuerpo de un niño muerto dice la madre ¡Ahora vete! No vuelvas más ahora que estás muerto. No vengas de noche a buscarme el pecho; ¡Vete y no vuelvas más!” El padre dice: “No vuelvas a pedirme que te lleve de la mano ni que te haga nada”; ya no te conoceré. No vengas a andar por aquí: ¡quédate por allá!” Lumholtz asistió al entierro de un ahorcado. Un anciano, el suegro del difunto, dijo una oración fúnebre, que terminó con las palabras siguientes: “Aquí te dejo este tesjuino y esta comida; te dejo carne y tortillas para que comas y ya no vuelvas. Nosotros no te necesitamos. Eres un tonto. Ahora voy a dejarte aquí. Ya no vuelvas a beber tesjuino con nosotros. ¡Quédate aquí! ¡No vuelvas a casa porque no te irá bien, porque te quemaremos! Adiós, vete ya; ¡no te necesitamos!