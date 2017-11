Home » Deportes Futuro de Almeyda con Chivas, en el aire Deportes Futuro de Almeyda con Chivas, en el aire 1 Views

Matías Almeyda definirá su futuro esta semana.

El director técnico del Guadalajara se reunirá con Vergara e Higuera para definir si se va o se queda en el proyecto del chiverío.

El discurso del Pelado cambió. Antes aseguró que para dejar Chivas tendrían que sacarlo con sus maletas, tras perder el clásico tapatío, Matías Almeyda dejó su futuro en el aire.

“Creo que hasta en los mejores momentos he sido criticado y las soporto, no soporto las faltas de respeto, las críticas sí; soy parte de este sistema y tengo que aceptarlas, las faltas de respeto me parece que no, porque yo respeto a la gente. Después, lo que respecta a mi continuidad creo que, lo vuelvo a repetir, el futbol es dinámico y nunca se sabe qué pasa mañana”, declaró Almeyda.

Y es que el DT del Rebaño no se las ha visto nada bien en los últimos juegos y no es para menos, pues su equipo dejó ir los títulos obtenidos el semestre pasado, tanto en la Liga MX como en la Copa MX, y aseguró que no le gusta perder.

“Mis caras son porque yo amo al futbol y yo he aprendido a ganar, he aprendido a perder y me rompo el alma para que se gane, yo estoy haciendo un gran esfuerzo junto a mi familia viviendo lejos de mi tierra, agradecido a este país que me ha brindado un montón de cosas totalmente positivas, pero no me da lo mismo perder”, agregó.

Almeyda adelantó que esta semana se reunirá con el dueño del Rebaño, Jorge Vergara, así como con José Luis Higuera, CEO Chivas- Omnilife para planear el futuro.

“Dormir sí, yo duermo un montón, la verdad es que sí; estoy tranquilo con el trabajo que hago, me esfuerzo todos los días, no es que ha cambiado mi manera de trabajar, no cambia ni cuando gano, ni cuando pierdo. He estado con Jorge y con José Luis; Jorge ha estado el partido pasado y esta semana me reuniré con ellos para ver el futuro”, mencionó.

También confirmó la inconformidad de Vergara por este semestre tan negativo. “Yo creo que Jorge, el partido pasado obviamente que nos mostró su disconformdiad, como es algo normal, es el dueño, es el que invierte y seguramente no creo que esté tan feliz como lo estoy yo con este resultado”, dijo.

El año pasado, el argentino firmó un contrato por cinco años, por lo que le restarían cuatro al frente de Chivas.

