Consejos para que tú marca gane dinero y corazones en El Buen Fin

El Buen Fin es un momento ideal para que te luzcas con tus clientes.

Por Valeria Ruelas

Community Manager en Mijo! Brands

Sácale todo el jugo a este evento comercial.

Muchos esperan este momento del año para comprarse todas esas cosas que tanto anhelan tener en sus manos; esa cámara, esa televisión más grande que su casa y ser, ese sillón que te masajea todo el cuerpo y hasta el alma; o el celular que hasta te lee los pensamientos. Sí amigos, es tiempo de empezar a aventar el dinero por la ventana, porque El Buen Fin llega del 17 al 20 noviembre.

Ahora, si tú como marca quieres participar y hacer suspirar a todos aquellos interesados en derrochar dinero en vez de miel, te vamos a compartir estos consejos para que te luzcas en esta vendimia, y la aproveches al máximo.

Ponte trucha, que aquí te van:

Ofrece a tus clientes algo que les derrita el corazón

El Buen Fin es un momento ideal para que te luzcas con tus clientes, ofreciéndoles promociones o descuentos que los hagan sentir como si estuvieran volando, darles un regalo por su lealtad o incentivo para que estos, te compren más y más.

Mucho ojo, porque, así como tienes que ofrecer cosas buenas, debes de tener mucho cuidado con tus descuentos, ya que lo que quieres, no es atraer a compradores de una sola vez, si no a compradores regulares que se interesen por tus productos o servicios y queden flechados. Ejemplo: Si tienes un bar, restaurante o cafetería, puedes regalarles a tus clientes leales su bebida o postre favorito, otra opción es hacerles un buen descuento en su consumo total, mientras ellos descansan en tu negocio de todo el ajetreo de estar compre que compre. Para atraer a nuevos clientes, puedes crear un paquete especial con un precio atractivo, de esta manera, puedan conocer tu servicio y producto.

¡Que no te tiemblen las piernas y experimenta!

Como esa frase tan cliché dice “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. Este Buen Fin lo tienes que aprovechar para llevar a cabo esa idea que se te ocurrió hace un tiempo atrás. No le hagas caso a tu miedo, y simplemente lánzate al ruedo para captar la atención de todos aquellos curiosos buscando buenas ofertas. Aparte, es bueno que sepas que este año esperan que los resultados superen los de ediciones pasadas, así que, abre tu mente y aprovecha la belleza de El Buen Fin.

Otra cosa importante que debes de tener en mente es que, estos no son días ordinarios, estos serán los mejores días para tu negocio brille.

Como decía Caló: “Ponte atento”

Si aún no quieres ser parte de esta campaña, sería bueno, que te pusieras a observar la actividad de la competencia u otras marcas de tu interés, para que aprendas de ellas y te inspires para el próximo año.

En el marketing, es muy importante que siempre te estés cultivando al estar de chismoso por el internet echándole ojo a lo que hacen las grandes marcas; siempre sale algo bueno de ello.

Dos factores a los que les debes de poner mucha atención:

¿Qué tipo de promociones se usan?

¿Cuáles funcionan más y por qué?

Así como en la vida, no trates de ser algo que no eres.



Toda marca tiene una personalidad que la hace resaltar y distinguirse de las demás, por lo cual, no es buena idea que estos días de compradera, trates de ser algo que no eres. Debes de mantenerte fiel a tu marca, para que no confundas a la gente.

ADVERTENCIA: Si tu marca maneja precios premium, aunque sea El Buen Fin, no debes de bajarlos drástica ni repentinamente; eso no es bueno para la imagen ni salud de tu producto. Mejor, échale coco para ponerte creativo a la hora de ofrecerle algo atractivo a la audiencia sin que tu marca pierda su esencia, de esta manera, no estarás atrayendo al público incorrecto o no mandarás un mensaje que afecta la reputación de tu negocio.

El e-commerce es el ganón



Aparte de El Buen Fin, también existe el Cyber Monday, que consiste en la venta de productos en línea con precios y descuentos atractivos. Si en las tiendas todo mundo se vuelve loco, acá en la vendimia del internet, todo es mejor, porque se evita tener que salir de la casa y tener que lidiar con el caos, aparte de que muchas veces, se pueden encontrar gangas más interesantes.

En esta modalidad, aparte de descuentos, también puedes ofrecer promociones exclusivas que solo estén activas en la tienda en línea, envíos gratis y cupones. Otra cosa que debes de tener en cuenta, es que esta es una buena oportunidad para hacer crecer tu base de datos rápidamente, lo cual es parte esencial para el éxito de una tienda en línea.

Antes de decirte adiós en otro capítulo de nuestro MijoBlog, te dejamos un comercial; nuestro equipo de Mijos expertos, te ayudará con estos y más tips para que tu empresa no pierda oportunidades como El Buen Fin, y esta, se luzca como adolescente en su fiesta de XV años. ¡Déjanos ser tus chambelanes!

Valeria Ruelas es Community Manager en Mijo! Brands, la agencia de Marketing Digital líder en creatividad con oficinas en CDMX y Puerto Vallarta. Visítanos en www.mijobrands.com