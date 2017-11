Home » Gente PV ¿Mancera tiene posibilidades con el Frente Ciudadano? Gente PVPercepciones ¿Mancera tiene posibilidades con el Frente Ciudadano? 3 Views

Mancera, al igual que Moreno Valle y Margarita opinan que es necesario que la elección a candidato por el Frente sea abierta a los mexicanos.

Por Roberto Franco Briones

Consultoría en Imagen Pública ICONOS

Estos últimos meses, Miguel Ángel Mancera ha tenido que poner a prueba sus capacidades, pues su actuar después del sismo del 19 de septiembre va a ser decisivo para su muy lejana posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República Mexicana del Frente Ciudadano por México.

El trabajo de Mancera no lo deja bien parado para poder competir, al contrario, lo deja vulnerable por la poca eficacia que se logra percibir. En el tema de seguridad ha tenido los peores números comparados con los de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, los homicidios subieron desde el inicio de su mandato 27% y en 2016 hubo 3 mil robos más que en 2013.

Aunque hay cifras positivas en temas de pobreza y desempleo, ¿usted se imagina un debate entre Mancera y López Obrador?, ¡qué difícil! Estoy seguro que por haber sido ambos jefes de gobierno no se la dejarían nada sencillo, pues aunque Miguel diga que ha hecho todo lo posible, suena a justificación y el tema aquí es que si no puede con una ciudad, ¿cómo podría hacerle para gobernar un país?

Ser el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México tiene tantas ventajas como desventajas, y es que así como puede poner a alguien mediáticamente en los cuernos de la luna, también remarca los errores, corruptelas o deficiencias que existen en el lugar que gobierna, vaya el gobernador de Tlaxcala ya quisiera tener un poco de la proyección que Mancera tuvo.

Mancera, al igual que Moreno Valle y Margarita opinan que es necesario que la elección a candidato por el Frente sea abierta a los mexicanos o por lo menos a sus militantes y no de dedazo, porque de lo contrario ese “frente ciudadano” de autoritario tendría mucho y de ciudadano muy poco, la pregunta es si Miguel Ángel por medio de esta vía tiene posibilidades.

Mancera dice que si no logra cumplir sus objetivos durante su gobierno en la Ciudad de México, él no buscará ser candidato, lo que implícitamente significa que si no tiene el apoyo se va a quedar quieto hasta que tenga que entregar el cargo.

Ahora, todo mundo sabe que el PAN es el partido más grande comparado con el PRD y con MC y da la percepción que a quién le tocaría lanzar candidato sería a Anaya, si no es que “se lanza” solo como todo mundo supone.

