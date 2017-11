En plena pubertad

Por Humberto Aguilar

.

Son o se dicen representantes del progreso, son o se dicen funcionarios estatales, federales y municipales, son y se dicen empresarios que proponen lo mejor para la región Puerto Vallarta – Bahía de Banderas como un solo destino turístico. Sin embargo, todos son gente con sueños guajiros dignos de adolescentes, decididos a todo pero sin moverse de sus asientos de confort.

Cuatro son los grandes problemas de la región: Seguridad, conectividad, desarrollo y eventos para atraer más turismo. Seguridad y conectividad en manos de autoridades que tienen el poder de gestionar y realizar mejor lo que tienen que hacer, actúan sin importarles la solución de cada cosa. En el vecino Bahía de Banderas no pueden con la delincuencia, hace unos días asesinaron al hermano del ex presidente Rafael Cervantes, a quien secuestraron y lo abandonaron muerto en el camino al tiradero de los braciles.

Como este caso, hay otros que lamentablemente no se conocen o no se denuncian.

.

CONECTIVIDAD

Desde hace un poco más de 17 años se dio a conocer la construcción de un tercer puente entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta ya incluso tiene nombre, ya incluso tiene nombre se llama puente Federación, que une la avenida Federación con la también avenida que está a la altura de los fraccionamientos populares del vecino municipio.

Durante el segundo gobierno de Héctor Paniagua, el gobierno federal a través de su delegado en Jalisco y en Nayarit entregaron fondos para terminar las avenidas hasta muy cerca por donde cruza el río Ameca. Se terminaron los aproach pero todo quedó pendiente porque se necesitaba mucho más dinero del que originalmente se había proyectado. Son ya más de 17 años de retraso en una obra que si ya estuviera el desarrollo de los dos municipios, la conectividad aliviaría los problemas que ocurren en el crucero de mezcales, ya que se trata de una avenida que llegaría hasta el fraccionamiento Flamingos, muy cerca de Bucerías. La cantidad de problemas que ya se hubieran resuelto en materia de conectividad, este es un problema que está en manos del gobierno de Jalisco y del gobierno de Nayarit.

.

AÚN HAY MÁS

En materia de promoción los dos destinos turísticos andan muy lejos de lo verdaderamente grande. Entre los dos municipios se cuenta con 9 campos de golf pero no se promueve ninguno a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional o internacional.

Un ejemplo: en Cancún se promueve desde hace varios años el torneo Mayocoba que forma parte del calendario oficial de la PGA. Se juega a partir de este jueves y hasta el domingo.

Aquí en Puerto Vallarta por iniciativa de Luis Angarita y del “ruso” Sentwuosky, se promovió el golf a nivel regional con la Copa Gobernador durante el tiempo de Alberto García. Continuó la promoción con muy buena idea de Angarita, pero no colaboraron la Asociación de Hoteles ni el Fideicomiso, de tal suerte que murió en dos años.

Otro intento fue de Gado en la promoción de los niños, primero un torneo del estado y luego un gran torneo nacional que tuvo muchísimo éxito. Otro intento fallido al no encontrar apoyo de los hoteles, del Fideicomiso y de las autoridades. Desde entonces los nueve campos de golf están dormidos cuesta muchísimo dinero su sostenimiento, no se promueven y se olvida uno de aquel torneo mundial profesional que se jugó en los tres campos que están al oeste de Puerto Vallarta. La región sigue con sus sueños de adolescentes que no cristalizan.