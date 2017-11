Home » Opinión Malecón La caballada más flaca de la historia MalecónOpinión La caballada más flaca de la historia Views

Enrique Peña Nieto.

Por Guillermo García Oropeza (*)

El amo próximo es un año fatídico. Elecciones en México y en Gringolandia, aunque éstas no sean presidenciales pero en las cuales se decide si Trump tendrá el apoyo suficiente para llevar a cabo sus siniestros proyectos o quedará como diría un amigo político mío “con la fuerza de un Tehuacán sin gas”. Pero volvamos a nuestra pobre y dulce patria donde la situación es confusa para decirlo de la más optimista manera. Y comencemos con un PRI que no ha cambiado los usos y soluciones de sus buenos tiempos (ya muy lejanos ) cuando el Presidente Imperial y absoluto daba de pronto el dedazo para nombrar al elegido al que de inmediato se sumaban las fuerzas vivas en clamoroso ¡sí! Y al cual casi no había oposición, ni bien pagada. El elegido, miembro del gabinete ,si posible Secretario de Gobernación era conocido por todos y por supuesto era priista de toda la vida, desde el kínder y era, también si posible licenciado en Derecho de la UNAM. Antes eran generales con los cuales nos fue siempre mejor .El presidente saliente dejaba de ser imperial y absoluto para hundirse en un melancólico crepúsculo a no ser que consiguiera una chamba a nivel internacional como líder del tercer mundo, lo que claro, nadie consiguió. Así México era la democracia más eficiente del mundo como decía Carlos Fuentes porque aquí se sabía quien iba a ganar las elecciones desde muchos meses antes.

Pero ahora ¡Virgencita de Guadalupe no nos abandones! La situación priista es catastrófica. A Peña Nieto le ha llovido sobre mojado y como culminación un sismo que podría producir un cisma y un equipo ministerial de segunda división. Y así uno se pregunta quien tiene menos carisma si Osorio Chong ,chino-hidalguense o Aurelio Nuño único ministro de educación en el mundo que nunca pudo aprender que se dice “leer” y no “ler” como lo acusó una niña de primaria y que deja la educación con sus terribles problemas sindicales peor que como la tenía la Maestra aquella tan corrupta pero eficiente y que lo mismo sirvió a presidentes priistas que panistas .Pero volvamos a Chong y Nuño y yo no recuerdo políticos más desagradables, desangelados, antipáticos(facetos diría mi abuelo michoacano) que este par. El resto del gabinete simplemente no tiene rostro, no sé dónde quedó la sobrinísima de Carlos Salinas ni esa gran vendida que es Rosario Robles. A Videgaray que era economista a la gringa lo ponen de repente de diplomático o sea que ponen al cátcher a pichar se diría en beisboles o a un delantero a parar goles y es que los mexicanos somos milusos. Videgaray que era “amigo” del yerno de Trump ¡a pa amiguitos! ahora sufre porque el tal Yared Kushner, hijo de un empresario que terminó en el botiquín, está en la mira de los múltiples enemigos de Trump y también enredado en la “trama rusa” y a quien su suegro lo pone prácticamente a dirigir la política exterior pasando por encima de todo el cuerpo diplomático con su experiencia y tradición igual que hizo Peña con Videgaray. Nepotismo explicable en un país donde la hija del presidente es poderosa asesora en la Casa Blanca. Solo falta que aquí a la Gaviota la pongan a cargo de los programas de vivienda de interés social .Así que sólo nos queda Meade (con dos “e”, please) distinguido tecnócrata panista que me temo que es el menos malo del tricolor. Por eso digo que estábamos mejor cuando nos gobernaban los generales como Álvaro, Plutarco, Lázaro y hasta Ávila Camacho cara de borracho que esos economistas de Harvard y del emaití o como se diga lo del Massachussets Institute of Technology. Volveremos a la carga.

(*) Arquitecto, escritor, periodista y conferencista jalisciense; ha publicado 34 libros y colaborado en medios como Grupo Reforma, Revista Siempre!, Excélsior y El Informador, entre otros.