Home » Local Ciudad Sistema “Peer Pilot”, disponible en Vallarta CiudadLocal Sistema “Peer Pilot”, disponible en Vallarta 2 Views

Encontrar el empleado perfecto ya no es tan complicado.

.

Su aplicación permite elegir al empleado perfecto para una plaza laboral.

.

Por Enrique Pineda

Puerto Vallarta

.

Está disponible en Puerto Vallarta el moderno y avanzado sistema “Peer Pilot”, cuya aplicación permite elegir al mejor empleado para ocupar una plaza laboral.

Otra aspecto interesante es el sistema logra que la empresa o el empleador pueda seleccionar a corto plazo al empleado perfecto para el puesto requerido, por más especializado que sea.

También sirve para que trabajadores dentro de las empresas puedan internacionalizarse, siendo seleccionados para trabajar en otros lugares del mundo en la misma empresa.

Este sistema mide las capacidades reales del empleado. No es como los sistemas actuales, que si tuviste un inconveniente y no pudiste manejar tu entrevista de la forma correcta, probablemente no obtengas el trabajo, siendo que pudiste ser el candidato perfecto, si estuvieras en circunstancias normales.

Por esto que surge este nuevo sistema, que viene de Dinamarca que, como sabemos, es un país innovador. Es único.