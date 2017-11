Los independientes exigen otras vías para sacar firmas

.

Luego de que el INE anunció que se ampliará el plazo una semana más para que los aspirantes a la candidatura presidencial independiente puedan recolectar firmas, los aspirantes Pedro Ferriz de Con y Margarita Zavala coincidieron en señalar que ampliar el plazo no es el problema.

“El problema no es ampliar el plazo sino abrir la aplicación a los ciudadanos”, insistió Ferriz de Con en entrevista con El Financiero.

Margarita Zavala señaló que “lo importante no es que se amplié el plazo, sino que se subsanen las deficiencias que ha tenido la aplicación electrónica y sobre todo que se abran otras alternativas para la recolección de firmas.

“No voy a calificar si el tiempo es suficiente, es un tiempo que ha decidido la autoridad, pero me parece que la aplicación no puede ser la única alternativa y hay que revisar cómo es que se actualiza, porque siguen habiendo teléfonos, incluso los sofisticados, en los que no funciona”, agregó.

Armando Ríos Piter comentó que la ampliación del plazo es una solicitud que él mismo había hecho luego de que la primera semana fue caótica en función de que fueron días de aprendizaje. “Entonces qué bueno que se atendió esa solicitud; sin embargo, lo que me preocupa es el tema de la aplicación porque si no se atiende el problema estructural vamos a seguir como hasta ahora”.

Denunció que en muchos celulares, “por ser viejos o modestos, la aplicación no funciona. Yo tengo 4 mil promotores, pero sólo 600 pueden poner la aplicación”.