El Wine, Food & Fest de Hyatt Ziva

+ Presentarán 25 etiquetas de vinos nacionales y extranjeros

+ Se realizarán catas, degustaciones y maridajes

Con el interés de elevar el nivel de la oferta gastronómica de sus restaurantes, el hotel Hyatt Ziva presenta por primera vez el Wine, Food & Fest, evento en el que se realizarán catas, degustaciones y maridaje en el que los huéspedes conocerán vinos de Sudamérica, Nueva Zelanda, México, California, África y Europa.

El evento se realizará en la fuente de la terraza del hotel Hyatt Ziva, donde 20 profesionales del vino interactuarán con los huéspedes que tendrán la posibilidad de apreciar en 8 stands de vino, una gran variedad de etiquetas de gran calidad, mientras sommeliers y enólogos comparten las virtudes de las bebidas.

El Wine, Food & Fest organizado por el Director de Alimentos y Bebidas, Juan Manuel Cervantes, con la colaboración del sommelier Essaul Goche y Anfitrión de México, uno de los principales proveedores de vino, busca acercar a los huéspedes de Hyatt Ziva a la experiencia del vino en Puerto Vallarta.

En este sentido, Juan Manuel Cervantes, creador del evento, afirmó que el Wine, Food & Fest ya era una necesidad, pues explicó que los huéspedes ya manifestaban inquietud por este tipo de eventos al interior de las instalaciones del hotel.

“Hay un buen movimiento del vino en Vallarta, pero creo no nos hemos enfocado a satisfacer la demanda de huéspedes o turistas que llegan a Vallarta, y las muestras que se hacen han sido más orientadas a la gente local o los alrededores, pero que vive aquí, entonces el huésped a veces no se entera de eso, o no quiere salir por los planes que tiene en su hotel, es así como en Hyatt Ziva All Inclusive, le queremos dar esa experiencia al huésped… Los huéspedes que gustan del vino lo han estado solicitando últimamente, por ejemplo, nos dicen que tienen que salir a buscar a los restaurantes del centro los vinos, o este tipo de eventos o degustaciones que nada más las tienen ciertos restaurantes.”

Cabe destacar que la iniciativa del Wine, Food & Fest es un proyecto que se implementará anualmente en los hoteles de la cadena Hyatt Ziva, explicó Juan Manuel Cervantes.

“Ya viene una idea de todos los Hyatt de hacer este tipo de eventos anualmente en los diferentes destinos en nuestros hoteles, Cabo, Jamaica, República Dominicana, Cancún, Playa, y nosotros (en Puerto Vallarta) seríamos los primeros en hacerlo, pero sí es por petición de los huéspedes, o porque los huéspedes solicitaban que hubiera una actividad de vino un poco más profesional… entonces invito enólogos y sommelieres de la región para que ellos me ayuden a dar esa experiencia, ellos trabajan con los mismos vinos que voy a ofrecer aquí, entonces van a estar interactuando con los huéspedes, lo mismo que tu servidor, aquí en el Wine, Food & Fest.”

Y es que desde su llegada a Hyatt Ziva Puerto Vallarta, Juan Manuel Cervantes ha puesto especial énfasis en dos aspectos, la innovación gastronómica y las nuevas tendencias en coctelería para llevar a otro nivel los restaurantes de la cadena.

“Se ha tratado de innovar en el aspecto gastronómico, teniendo un gran reto porque estamos en un plan All Inclusive, que muchos pensarían que el All Inclusive está muy saturado, por lo que siempre se busca innovar y estar en las últimas tendencias de la comida adaptadas a este plan de Todo Incluido, desde mi llegada a Hyatt Ziva Puerto Vallarta la constante ha sido la innovación en la gastronomía y de la mano con las nuevas tendencias en coctelería que se están dando, porque tenemos muestras de coctelería molecular y muestras de coctelería orgánica que ya son jueves y miércoles, entonces en esos dos campos nos hemos estado manejando, innovación gastronómica y en las tendencias de coctelería, sin perder de vista el vino.”

Asimismo, el Director de Alimentos y Bebidas explicó que la oferta gastronómica en los hoteles todo incluido ha sido cada vez más exigente, aspecto en el cual Hyatt Ziva está a la vanguardia.

“En este plano de competencia sana, donde están saliendo otros hoteles de 4 Diamantes, buscamos la excelencia en la calidad, y ya no es como hace 10 o 20 años, hoy en día ya es toda una experiencia gourmet en cuanto a servicio y calidad en los platos y bebidas, ese es el reto que tenemos aquí en Hyatt Ziva Puerto Vallarta, además de que el turismo que nos está llegando cada vez es más exigente y está más informado y desarrollando el gusto por el buen beber y el buen comer, con paladares más conocedores, por lo que nosotros ofrecemos en nuestros productos que están incluidos, una muy buena calidad.”

Por su parte, el sommelier Essaul Goche manifestó que el recibir turistas con una mayor cultura del vino los motiva a presentarles nuevas tendencias, formas y países a los huéspedes para salir de lo tradicional, innovando también con el vino mexicano para la gente que no lo conoce, tratando de fomentar las etiquetas nacionales, pues afirmó que en su carta ya se cuenta con un 30 por ciento de las mismas.

Finalmente, Juan Manuel Cervantes afirmó que el Wine, Food & Fest es un proyecto cuyo objetivo principal es difundir la calidad del vino mexicano, por lo que el stand dedicado al vino nacional es uno de los más grandes.