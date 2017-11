Home » Gente PV La App del INE y la realidad de México no coinciden Gente PVPercepciones La App del INE y la realidad de México no coinciden 7 Views

Por Roberto Franco Briones

Consultoría en Imagen Pública ICONOS

Los números no son esperanzadores para los precandidatos independientes a la presidencia de la República Mexicana, y la verdad es que si a la hora de poner el porcentaje de firmas necesarias para contender, la intención era que no cualquier persona fuera, ¡lo lograron!

A estas alturas todos ya creeríamos que las cifras de las firmas serían más altas de lo que realmente son, y personajes como Margarita Zavala, Ríos Piter, Ferriz de Con, María de Jesús y “El Bronco” se han manifestado al grado de que Lorenzo Córdova concedió siete días más para poder presentar las firmas, por lo que el 19 de febrero de 2018 se definirá quiénes podrán contender de los 48 que se inscribieron.

Ahora, ¿cuál es el problema con la aplicación del INE?, ¿por qué ha habido tantas quejas?, ¿por qué no “firman”? Muy sencillo, debido a que la aplicación no está dirigida al nivel económico de la población mexicana, sin contar con que ésta ha tenido fallas.

La única persona que puede entregar las firmas en papel es la participante independiente indígena María de Jesús Patricio Martínez y sólo en 242 municipios de Chiapas, Oaxaca y Yucatán, pues son de alta marginación, ¿usted se imagina cuántos municipios no hay de esta índole?

Ahora, no es necesario conocer el tema de municipios, tan sólo piense cuántas personas tienen un celular inteligente con la tecnología necesaria para poder realizar dichas firmas, ¿será que el INE previó que para estas fechas los ciudadanos mexicanos ya contarían cada uno con un Iphone X?

Es claro que en este caso el INE no se acomodó a las necesidades de la audiencia, sino que aquellos que quieran apoyar a un contendiente se van a tener que acomodar a las exigencias de la institución porque pecamos de modernos y no de realistas.

Sin embargo, haciéndole honor a la verdad, queda claro que hacer una aplicación de este tipo es un avance para México en las votaciones de 2024 y empezar a ver sus áreas de oportunidad no está mal, pues es una manera de que los que firmen estén vivos y no muertos, como ya nos ha pasado en muchas ocasiones.

Por mientras, ¿cuál debió ser la forma correcta de hacerlo a mi opinión? ¡Ambas! De lo contrario cerramos puertas no sólo a aspirantes, también a ciudadanos que no pueden, no quieren o no tienen conocimiento, celular inteligente e incluso ganas de indagar.

Es importante entender que todo lo que hacemos debe estar basado en las necesidades de nuestra audiencia con el fin de lograr, con eficiencia, un objetivo.

