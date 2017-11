Home » Gente PV Magnífico concierto de Salvatore y Jorge Echeagaray Gente PV Magnífico concierto de Salvatore y Jorge Echeagaray 1 Views

Salvatore y Jorge Echeagaray cautivaron al público.

.

El público asistente aplaudió las interpretaciones magistrales de los artistas.

.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

.

De nueva cuenta el maestro Salvatore y el tenor Jorge Echeagaray cautivaron al público vallartense en Incanto, donde ofrecieron un magistral concierto denominado Celebrate the music of the night, en el que la música capturó los corazones de los asistentes.

La velada contó con un público conocedor que apreció cada una de las piezas musicales presentadas, en un ambiente en el que la buena charla y la interacción entre los artistas y asistentes generó una atmósfera de singular comunión entre los ahí reunidos.

Fueron casi dos horas en las que Salvatore y Jorge Echeagaray compartieron la música, imprimiéndole un estilo único a sus interpretaciones, las cuales, fueron muy bien recibidas y aplaudidas por el público asistente.

.