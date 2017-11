Home » Gente PV La obsesión de comer sano puede ser un trastorno: Permarexia Gente PVNutrición Sana La obsesión de comer sano puede ser un trastorno: Permarexia 2 Views

La permarexia es un síndrome psicológico que afecta principalmente al sexo femenino. Las afectadas piensan a todas horas en la comida y en las calorías que ingieren.

Por Fabiola Ramírez Vázquez

Nutrióloga

Queridos lectores, tema de importancia y de moda es este. No dejes de estar alerta, prevenir es vivir más y mejor. ¿Trastornos de alimentación?, ¿cuantos conoces?, existen muchos trastornos alimenticios, entre ellos los más conocidos son la bulimia y la anorexia, de ellos no hablare hoy, pero con el afán actual de permanecer sanas y delgadas, sobre todo las mujeres, se puede caer en la obsesión de estar siempre a dieta.

Se trata de una palabra que aún no aparece en los diccionarios ni está catalogada médicamente como enfermedad, pero los expertos comienzan a usarla con relativa frecuencia porque puede ser la antesala de un severo trastorno alimentario.

Contar las calorías

La permarexia es un síndrome psicológico que afecta principalmente al sexo femenino. Las afectadas piensan a todas horas en la comida y en las calorías que ingieren, y siguen de forma permanente y estricta una dieta de adelgazamiento.

Por supuesto que esto es malo, porque todos los nutrientes son necesarios para el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos. Y es así que surgió en la sociedad actual un nuevo trastorno que puede pasar por desapercibido, de hecho viéndose «sano» cuando no lo es y así nace la permarexia.

Consiste en siempre estar a dieta, en contar cada una de las calorías que tienen los alimentos. Es un trastorno que afecta a más mujeres que hombres, y que cada vez aumenta más y más porque la moda fitness ha llegado a obsesionar a muchísimas personas alrededor del mundo.

La influencia del entorno

Es muy fácil caer en este hoyo, ya que la misma sociedad del fitness te jala y hace que te muevas como ellos, hables como ellos, consumas como ellos y copies las mismas dietas que ellos o ellas. Ven a una mujer súper delgada y es fácil que las aborden preguntando con quién va, qué come, a qué hora lo come y en dónde lo consigue, así como vez que muchas traen cinturillas o fajas y se convierte en moda, así también como vez que todas quieren encajar en el mundo de la moda y vestirse con prendas colombiana aunque se les vaya su quincena en una prenda, así mismo pasa con la moda y obsesión de las dietas y tristemente siguen dietas marca de agua prefabricadas, cero carbohidratos, cero grasa y dos mil pesos de suplementos en la bolsa.

La PERMEREXIA se describe como un síndrome psicológico, y aunque médicamente no se han hecho estudios rigurosos, nutriólogas y especialistas en alimentación lo han catalogado como un trastorno alimenticio.

Quienes viven constantemente chequeando lo que comen y en permanente dieta, se puede decir que sufren de permarexia y esta puede ser el preámbulo para trastornos más graves como la bulimia o la anorexia o vigorexia.

Te invito a que busques ayuda profesional con una nutriólogo (a), ella te hará un menú especifico de acuerdo a tu biotipo, actividad que realizas, tus hábitos, gustos, incluso tu economía, y lo mejor es que sabrás el camino para que sanamente puedas llegar a esa meta que quieres lograr.

El objetivo de quienes viven día a día a dieta no es mantener el peso, sino cada vez adelgazar más y más. Y bien es sabido, que cada persona de acuerdo a su estatura tienen un peso establecido para gozar de buena salud.

Consecuencias

La principal consecuencia es la eliminación de ciertos alimentos lo que causa desórdenes alimenticios y privación de nutrientes esenciales para que el cuerpo funcione. De buenas a primeras se vuelven radicales cortando todo carbohidrato de sus dietas. Dejan de ver al alimento como nutrición, como algo rico al paladar, pasa lo contrario pues lo ven traducido a grasa en la cintura, grasa en las piernas, grasa en los cachetes y comienzan a ser mucho más selectivos, mas medidos, al final terminan comiendo casi nada de nutrientes; añadiendo a la escases de calorías, está el estrés que la vida y la sociedad les genera, (pues desean estar dentro del grupo de las súper fit flacas), junto con el ejercicio que realizan, esto elimina la acción benéfica de muchos minerales y vitaminas antioxidantes como la vitamina C, hierro, es decir los inactiva, los secuestra, los oxida.

Un dato importante es que al privarnos de ciertas comidas o quedamos muy cortos en calorías, se ralentiza el metabolismo porque no se le está dando esa energía óptima al organismo y al bajar drástico los carbohidratos aumenta el riesgo de padecer: hipoglucemias, desmayos, mareos y dolor de cabeza. Claro que no tendrás un rendimiento bueno.

Está también el efecto rebote: cuando el cuerpo está en constante régimen alimentario, exagerado como la permarexia, se pierde masa muscular y agua hay un punto en el que el cuerpo no podrá más y sucede que se aumenta de peso drásticamente lo que llevará a hacer una dieta más fuerte y así sucesivamente.

Consumir menos calorías de las especificadas de acuerdo a tu peso (suele estar entre las 1.000 y 1.200) puede estancar el metabolismo y NO perder peso porque las funciones orgánicas trabajarán con un mínimo de energía.

El hecho de no consumir suficientes calorías no significa bajar de peso, como verás. Además, son ellas las que dan las energías necesarias para sobrellevar el día, a mantener un buen humor, por eso cuando no comemos bien solemos estar o depresivos o irritados emocionalmente.

Señales de peligro

La permarexia es difícil detectar, pero algunas señales claves son: la obsesión por los alimentos sanos, nunca consumir grasas, contar y pesar todo lo que se come y los síntomas antes mencionados como mareos o dolores de cabeza constantes. Ten cuidado, no caigas en obsesiones que nada bueno para tu salud ni para tus objetivos deseados sacaras de ellos.

