FIFA pierde millones sin Italia

Italia y su afición se quedaron sin Mundial de Rusia 2018, en su propio estadio frente Suecia.

El equipo azzurros fue eliminado por Suecia del Mundial de Rusia 2018 y ya no generará ingresos por publicidad, patrocinadores y transmisiones, entre muchas otras cosas más.

Por Juan Carlos Arce

Ciudad de México

La eliminación de Italia de la Copa del Mundo no solo fue una tragedia para los aficionados al futbol en el país de la bota, sino que también fue un fracaso para la FIFA y la propia Federación de Futbol de Italia, que con esto dejarán de tener ingresos económicos millonarios, tanto por transmisiones como por comerciales, publicidad y patrocinios, entre muchas otras cosas que envuelven al futbol mundial.

Según el ranking de FIFA, Italia era fuerte candidata en la serie para meterse en el Mundial, pero Suecia quiso dar la sorpresa y transformarse en una verdadera pesadilla: el último campeonato mundial en el que no participaron los azzurros fue en 1958, justamente jugado en Suecia.

Italia se ubica tercero en el palmarés de Mundiales, dado que ganó cuatro títulos (1934, 1938, 1982, 2006), además de dos subcampeonatos (1970 y 1994), un tercer puesto (1990) y un cuarto lugar (1978).

Es así que Italia no estará en el próximo Mundial de Rusia. Cuando el próximo verano ruede el balón, habrá que recordar que hacía 60 años que no se vivía algo semejante.

Buffon no tendrá una despedida por todo lo alto, la ‘azzurra’ verá la cita más importante del fútbol desde el sofá de su casa. Duro de asimilar. Tanto que conviene hacer autocrítica y analizar las razones por las que una de las selecciones más laureadas no estará en el próximo Mundial.

Más allá del incuestionable liderazgo de Buffon, la ‘azzurra’ no ha vuelto a tener un gran referente sobre el terreno de juego desde la retirada de Pirlo en la medular o Del Piero en ataque. Ningún jugador, ni siquiera Verratti, ha asumido ese rol de actor principal que marque diferencias en los momentos delicados.

Del once que presentó Ventura ante Suecia, hasta cinco jugadores tienen 30 años o más. Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Candreva y Parolo formaron de inicio ante Suecia en un once en el que el jugador más joven era Gabbiadini, con sus 25 años. O no hay o no se apuesta por los talentos emergentes en la ‘azzurra’.

BAJAS EN EL PARTIDO DECISIVO

Jugarte todo tu futuro en el Mundial sin un jugadores capital en el mediocampo como Verratti y no poder contar con un jugador en estado de gracia como Simone Zaza tampoco es que ayude precisamente a esquivar un desastre que terminó confirmándose. Seguro que Ventura en algún momento se acordó de esas bajas tan sensibles que acabaron convirtiéndose en otra losa más para la ‘azzurra’.

SIN UN PLAN ESPECÍFICO

Se vio durante la fase de clasificación y se confirmó en plena eliminatoria de repesca. Italia no sabe bien a qué juega. No demostró tener un plan específico ni un esquema de juego claro. En el choque decisivo optó por poner centros laterales buscando un remate que nunca llegó. A Suecia, muy solvente por arriba, se lo pusieron muy fácil.

LAS DECISIONES DE VENTURA

Los aficionados italianos buscarán estos días responsables por el fracaso de su selección. El primer señalado, como casi siempre en estos casos, será el seleccionador. Y sus controvertidas decisiones.

Dejar a De Rossi e Insigne viendo el partido desde el banquillo fueron dos de ellas. El técnico italiano agotó los cambios pero no se acordó de dos de sus futbolistas más contrastados en un partido que necesitaba jugadores con tablas en citas importantes.