Home » Opinión En linea Jubilados en condiciones de miseria En lineaOpinión Jubilados en condiciones de miseria 8 Views

Por Humberto Aguilar

.

Trabajadores mexicanos jubilados a los 65 años quedan para vivir en condiciones de miseria por el resto de su vida. Su jubilación no alcanza ni un salario mínimo, para sobrevivir tiene que registrarse y recibir otros mil pesos de compensación que reparte el gobierno federal a quienes en esas circunstancias no tienen ni para comer.

El gran problema del gobierno mexicano es buscar la forma que las familias mexicanas lleguen a la jubilación en mejores condiciones, se inventó el Administrador de Fondos para el Retiro (AFORE), que no alcanza para un retiro honorable, se ha creado la tarjeta del ahorro que se puede depositar incluso en las grandes tiendas departamentales, que tampoco funciona porque simplemente lo que ganan actualmente no alcanza para comer o vivir, sobre todo si tienen hijos que mantener, que educar, organizarse para una mejor convivencia. La mayoría de los trabajadores a los 65 años ya van a tener una casa propia del INFONAVIT o del ISSSTE, mas lo que han ahorrado no les alcanza ya para vivir, mucho menos para disfrutar unas vacaciones, ese es el gravísimo problema del trabajador y de las autoridades federales, el tema se trata a niveles del Congreso de la nación con la Secretaría de Hacienda que son las esferas que van a determinar una solución para un retiro honorable sin sobresaltos, sin tener que vivir de caridad cuando a los 65 años ya nadie les ofrece un empleo por más humilde que sea.

.

EN OTROS PAÍSES

Ese mismo problema se vive en países ricos, incluso en Estados Unidos en donde la solución se ha logrado ya con retiros honorables que les da para vivir honestamente incluso en otros países. México es un refugio de trabajadores norteamericanos en retiro, se ven en distintas ciudades como Guanajuato, Puerto Vallarta y en mismo Bahía de Banderas donde existe una colonia de trabajadores retirados entre Bucerías y San Juan de Abajo.

En España la solución se ha logrado al incrementar el costo de la energía eléctrica en todos los hogares del país, ese incremento se va al fondo del retiro para el que colaboran también los mismos trabajadores con parte de su salario. Alcanzan ya los 4 mil euros mensuales de jubilación, también ellos ya con una casa propia. Con ese dinero les alcanza para vivir, les alcanza para disfrutar del cine, de un restaurante y hasta vacaciones. El euro en estos momentos tiene un valor de 22 pesos con 15 centavos que bien les podrían servir a estos trabajadores españoles venirse a disfrutar en México el resto de su vida.

.

¿EL PETRÓLEO, SOLUCIÓN?

Sin que hasta ahora se diga algo al respecto, se tiene que pensar que si el petróleo realmente es nuestro, la venta internacional de un millón de barriles diarios bien podría dejarse un dólar por barril como reserva para jubilar a los mexicanos que han trabajado 25 0 30 años de su vida con los míseros salarios actuales. Ese dólar por barril acumulado con el tiempo, debe ser la solución para esos millones de trabajadores que ya viven en la miseria.

La propuesta debiera hacerse formalmente al gobierno de Enrique Peña Nieto para dar solución a ese que es un problema nacional.