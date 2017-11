Home » Gente PV La excelencia, la mejor práctica empresarial Gente PV La excelencia, la mejor práctica empresarial 5 Views

La excelencia es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito.

Por C.P.C y M.I José Mario Rizo Rivas

Nosotros somos lo que hacemos repetidamente y nuestras empresas se convierten en lo que implementamos como política de calidad, de ahí la importancia de trabajar con este hábito en todos los niveles de la estructura humana.

“La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito.” – Aristóteles

Las empresas que han logrado mejores resultados en su vida, son las que tienen un valioso sistema de calidad en el que integran a todo el personal, creando una cultura de excelencia.

A continuación te damos a conocer algunos pasos que pueden generar eficiencia y productividad a las empresas:

Buscar la excelencia desde la cabeza

El primer y más importante paso es que desde los accionistas y directivos, estén comprometidos con este valor. Siempre el que tiene que poner el máximo empeño es el líder, ya que este es el que va regir las normas y valores de su organización. Este paso se empieza con implementar los controles internos que permitan lograr la efectividad en los negocios, generando resultados y sobre todo permanencia. “Los resultados y la permanencia representan los parámetros básicos en el mundo empresarial”.

Un error que cometen muchas empresas es que empiezan a despedir gente y generalmente lo hacen en los mandos medios y bajos y en ocasiones solo por disminuir gastos, sin un análisis previo que lo justifique.

Un buen director asume la responsabilidad total, un director mediocre culpa a los demás y procede a despedir a sus colaboradores. Lo mismo sucede con la disminución de costos en deterioro de los empleados sin afectar a los directivos y accionistas.

Los casos más graves los tenemos a la vista en cada crisis, incluyendo la vorágine económica actual en la que vivimos, y en estos casos se pone de manifiesto lo que es la base de la excelencia en un líder: lograr resultados de alta productividad y obtener la satisfacción de las necesidades humanas del grupo. Es importante motivar a trabajar con responsabilidad, entrega, corazón y productividad.

Revisar y en su caso actualizar la Misión y Visión que forman tu filosofía

Principalmente aquí es donde marcan su pauta para orientar las acciones que se emprendan y desarrollen en la empresa. Es recomendable hacer este tipo de análisis, más que nada para saber dónde nos encontramos y que resultados obtuvimos y por qué. Para poder llevar a cabo este tipo de análisis tenemos que hacer una autentica revisión estratégica que nos permita analizar nuestra realidad y olvidarnos de la teoría. Las empresas necesitan estar en constante evaluación para saber qué sucede en cada una de las áreas y si está logrando su misión y enfocado en su visión.

Definir sus objetivos estratégicos

Para lograr que los objetivos sean eficaces, deben de ser significativos, duraderos y realizables. Prácticamente en este punto hay que plantear lo que necesitamos para dar el cambio en caso de ser necesario. Esto también viene acompañado de la revisión de los valores. En el momento en que se logra determinar los valores se podrá desarrollar la estructura organizacional y la forma de trabajar en este caso debe estar definida la excelencia como valor principal.

Hay que recordar que los objetivos estratégicos siempre deben de estar por encima de cualquier otro tipo de objetivo, ya que cada uno de ellos representa la esencia de la filosofía empresarial. Para lograr estos objetivos hay que empezar por motivar a todo el personal y se sientan importantes hasta llegar al punto donde puedan sentirse orgullosos de pertenecer a la empresa y en sus actividades diarias los estén aplicando de manera habitual. A manera de ejemplo, los valores que tenemos y vivimos en nuestra Firma son: Excelencia, Liderazgo, Colaboración, Agilidad, Respeto y Responsabilidad.

Compromiso de todos los líderes

Todos somos líderes en los diferentes roles que desempeñamos en la empresa, por lo que se requiere actuar con el compromiso de dar lo mejor de nosotros y hacer de acuerdo con los requisitos de calidad para llegar a la excelencia y trasmitirlo a nuestros colaboradores.

El secreto de un buen compromiso está en la fidelidad y congruencia en lo que se dice y hace, dando énfasis a las acciones en conjunto con la filosofía de la empresa, cuidando en todo momento no contradecirla o traicionarla, pues de suceder tal incumplimiento, en lugar de constituirse en la base para gestar la excelencia corporativa se puede revertir en el peor enemigo de la empresa y de ti.

Desarrollo de líderes de excelencia

Existen tres tipos de líderes en toda sociedad humana, el líder natural que nace con cierto carisma y dones que le permiten un grado de influencia innata sobre los demás, el líder circunstancial que por el simple hecho de tener el poder para satisfacer necesidades y resolver problemas adquiere influencia en los demás y el líder cognoscitivo que es aquel que ha sido entrenado sistemáticamente para ser líder.

La principal meta de cualquier líder es superar las expectativas y desarrollar al máximo su potencial, en conjunto de lograr las metas de productividad de la empresa. Las organizaciones de excelencia requieren líderes con un alto interés en la producción y en las personas, es decir que sepa conjuntar a otros seres humanos para lograr los objetivos. A los líderes también hay que tenerlos en constante motivación y preparación, para que desarrollen sus máximas habilidades y capacidades.

El principal reto que tenemos los mexicanos es llegar a ser más productivos y que lo que hagamos este hecho con calidad, para esto se necesita que nuestros líderes se decidan a desarrollar un estilo de excelencia directiva que contemple:

Ser auténticos Concientizar Desarrollar y ser positivos Actuar y ser pacientes Amar a su patria

Además de desarrollar nuestras expectativas para impulsar a los que nos rodean a dar su máximo potencial y lograr ser triunfadores, responsables, trabajadores, auténticos, con autoestima alta y sobre todo damos formación cívica y valores para creer y crecer con México.

Círculos de control de calidad

Son grupos de personas que se reúnen voluntariamente para resolver problemas de calidad que atañen a cada una de las áreas de la empresa, el principal objetivo de los mismos es saber cómo definir los problemas y como integrar el personal a ayudar en resolverlos. Sencillamente es tratar de integrar a todo el personal de la empresa a tratar de hacer todo con entrega, responsabilidad y calidad.

Los círculos de control de calidad son el resultado de una cultura de excelencia y si se generan todos los cambios y se darán sin mayor esfuerzo.

Estructura y objetivos que se pretenden con un Círculo de Calidad:

Reducir los errores y mejorar la calidad

Generar resultados

Promover que el personal se involucre con su trabajo que no lo vea solo como un compromiso

Crear actitud para prevenir problemas

Crear actitud para resolver cualquier problema

Mejorar la comunicación

Motivación

Desarrollo de relaciones entre jefes y subordinados

Promover el desarrollo personal

Promover el crecimiento del personal y de la empresa

Los miembros deben ser entrenados en las técnicas de análisis de problemas y toma de decisiones, ya que son la base para el crecimiento de una empresa y para el mismo grupo.

Repartir las utilidades con el personal

Lo que sin duda genera un mayor compromiso y pertenencia en una empresa es que el personal se sienta parte del resultado logrado y recompensado de manera adicional a su sueldo o salario. No se requiere de un esfuerzo mayor para la empresa, sólo el darles lo que de acuerdo a la ley les corresponde y no utilizar prácticas poco éticas para quitarles este derecho a sus colaboradores.

“El ser no espiritual está motivado por el logro, el rendimiento y las adquisiciones. El ser espiritual, está motivado por la ética, la serenidad y la calidad de vida. Para el ser no espiritual lo importante es aprender con el fin de subir el escalafón, avanzar y adquirir posesiones, para el ser espiritual, el éxito se alcanza del lado del propio propósito”. Wayne Dyer

Si lo que estás haciendo no es tu verdadero propósito en la vida, nunca alcanzarás la excelencia. ¿Cómo saber si lo que haces es tu propósito en la vida? Muy fácil, hazte la siguiente pregunta: “¿Amo lo que hago?”

Medítalo y si aún no sabes cuál es tu propósito en la vida, búscalo y haz lo que recomendaba Steve Jobs “Keep looking, don’t settle”. (“Sigue buscando, no te conformes”)

“Sé un buscador tenaz de la excelencia”