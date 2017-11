Por Humberto Aguilar

Sinopsis: En el siguiente capítulo conoceremos el liderazgo natural del chico al que conocemos como León Peleador…

Al amanecer, sin decirlo, todos admiramos a León quien se convirtió en el líder. La mañana diferentes ruidos de la selva, nos animó a continuar la aventura. La carne del armadillo intacta, cerca del fuego, aun goteaba la grasa y se mantenía caliente.

Volvimos a comer, El Cheri entusiasmado con las historias de León le preguntó ¿cómo había conseguido todo el arsenal que lucía en la cintura, el chaleco tipo militar, la gorra con los anteojos oscuros y tantas cosas más que a todos nos sorprendía al momento de utilizarlas?

León parecía esperar esa pregunta de todos. Con desparpajo como si todo era normal para él, en un claro de la montaña, cerca del arroyo, se sentó sobre una piedra plana y alta, todos nos acercamos para escuchar la nueva historia.

-Todo lo aprendí de una colección de libros que me robé en la ciudad cuando acompañé a mis hermanas. Ellas de visita con unas amigas y yo salí a conocer un poco. Cerca de una librería, se descargaban cajas que colocaban en la banqueta. Vi lo que hacían y en un descuido tomé una pequeña y me fui caminando sin despertar sospechas.

Nadie se dio cuenta, llegué a una plaza llena de gente, de puestos ambulantes con vendimias de todo tipo. Encontré un sitio donde descansar, abrir la caja y miré el contenido.

Lo hice todo normal, sin miedo abrí la pequeña caja y examiné el contenido, muy cerca una señora depositó en un bote de basura varias bolsas de papel, tomé una, la caja de cartón la dejé en la basura al tiempo que llegó una carreta empujada por un hombre que hurgó en el depósito de basura, sacó la caja, la desdobló y se la llevó.

Me sorprendí de lo fácil que había resultado todo. Tuve suerte sin duda. Esto porque de pronto se hizo un escándalo con un raterillo que corría seguido por un policía que lo atrapó, con fuerza lo tiró al piso boca abajo, puso dos trampas de hierro a las manos. El muchacho quedó fuera de combate y yo regresé caminando a la casa donde ya me esperaban mis hermanas.

-He leído cada libro varias veces y los vuelvo a leer cada vez que me acuerdo de esos episodios, entre ellos el que les he contado de Chilam Balam.

“Bueno ¿y todo lo que traes encima?”, preguntamos a la vez.

Sin responder a la pregunta, León decidió continuar con la historia de lo que aprendió de esa colección de libros.

-Doc es un científico internacional, que busca proteger los tesoros de los mayas, una nación que se desarrolló desde el sur de México hasta todo Centroamérica. Estos tesoros, son ambicionados por otros países que quieren esos conocimientos del grupo de científicos que él encabeza”.

Con mucho conocimiento, León explicó las habilidades de Doc Savage y sus compañeros quienes al verse en peligro, se comunican con el lenguaje de los mayas. Así traman su escape sin que quienes los tienen detenidos, se enteren lo que han hablado. Burlan a todo mundo cuando se comunican en este idioma conocido solamente por Doc y sus amigos entre quienes está una joven científica francesa.

SIGUE EL RELATO

Todos escuchábamos con la boca abierta, emocionados, Lo cuenta con emoción. Cada detalle, cada momento como si él mismo fuera parte de la historia. Ninguno de nosotros decía algo. Con la misma emoción tomo un descanso en espera de preguntas,

Francisco interesado en la cacería preguntó de sus conocimientos para abrir el cuerpo de un animal y destazar pieza por pieza de su interior. León se había encargado de hacerlo con habilidad para aprovechar cada parte de la iguana y del armadillo.

Sencillo y pronto lo dijo:

-Lo aprendí de un libro que le robé a la maestra Rosa. Lo he leído una y otra vez, he recordado en el camino y es la primera vez que lo hago con estos animalitos.

Luego continuó con voz de maestro:

“A los animales, se les abre con cuidado la piel desde el cuello, el vientre se corta con precisión de cirujano sin tocar los intestinos con el cuchillo. El líquido de cada pieza no se debe derramar, sobre todo la cápsula de la hiel que es amarga y dañaría toda la carne.

El libro enseña para hacerlo en un cuerpo humano, al leerlo imagine que eso debe ser también con animales y lo puse en práctica aquí, con éxito.

Antes de escuchar nueva pregunta de algo que parecía ya muy obvio, nuestro admirado amigo continuó:

-Todo lo que tengo puesto, también lo robé. Su cinismo chocó a todos, pero luego comprendimos que fue un acto de venganza,

-Fue de un auto negro de uno de los tipos que llegaron con la maestra Rosa a liquidar la cuenta de todo lo que se llevaron. Toneladas de cocos que yo también recogí.

Ese auto llegó a la casa, se estacionó en el corral, bajó un joven que recibió una de mis hermanas, se tomaron unas copas y se metió a la cama con ella. Allí pasó toda la noche, aproveché para mirar lo que había en el automóvil. Tomé una maleta de la cajuela, cerré el auto y me fui a dormir.

Al amanecer el amigo de mi hermana se fue temprano. Con el resto de sus compañeros, sin saber lo que le robé.

“El carajo” disfrutó con mi hermana y yo le cobre la cuenta. León finalmente no sentía remordimiento alguno, por el contrario, se dio por satisfecho. Entendimos que en cada caso, se justificaban todos sus actos.

Gracias a sus actos León tuvo conocimientos que han funcionado en esta aventura y le reconocimos el liderazgo que por sí mismo había tomado.

Cansados y con el estómago lleno, las historias de León, nos abrieron el sueño. Tirados cerca del fuego, nos quedamos profundamente dormidos.

El nuevo día nos despertó animados a continuar. El reto de la montaña estaba por ser vencido. Sentí esa satisfacción interior de conocer algo que parece imposible. Un impulso que otras veces me hicieron hacer por ese mismo instinto a lo desconocido.

Estaba seguro que todos pensábamos lo mismo, en la cara de todos mis compañeros vi la misma satisfacción de mi interior por estar cerca de esa meta que todos habíamos tomado como gran reto.

Todo empezó con las historias cantadas por el viejo pescador en la plaza del pueblo. Subir a las montañas, ir al encuentro de lo desconocido, encontrar la cueva de los tesoros que cuidaban los indios llamados bandera, codiciar el tesoro y demostrar a todos en el pueblo de lo que es ser capaz de correr riesgos y salir adelante. En esta mañana todos sentíamos esa satisfacción y estábamos muy animados a cumplir con el objetivo. (Continuará).