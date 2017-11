Home » Negocios Guajardo niega incertidumbre por propuesta de revisar TLCAN cada lustro Negocios Guajardo niega incertidumbre por propuesta de revisar TLCAN cada lustro 8 Views

México

.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, negó que la propuesta de revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada cinco años genere incertidumbre financiera en los próximos años.

“Lo que da incertidumbre es proponer terminación al acuerdo a futuro, hoy el TLCAN te permite notificar tu salida si un día crees que no te conviene o no te sirve. Entonces hagamos un análisis estructurado de los efectos de un TLCAN cada cinco años, eso no quiere decir que en automático te vayas a salir, es una revaluación, y eso es lo que estamos proponiendo”, subrayó.

Tras participar en el foro “Mujeres Pyme”, dijo que la propuesta del gobierno mexicano es diferente a la de la administración estadounidense, que busca una “muerte súbita” del acuerdo, pese a estar en vigor el próximo lustro.

Reiteró que hay un amplio número de negociadores de los tres países trabajando en la discusión del acuerdo para crear una contrapropuesta, por lo que la agenda sigue con las siguientes rondas de negociaciones, a celebrarse en Washington y posteriormente en Ottawa.

Guajardo Villarreal destacó que las contrapropuestas de la delegación mexicana se darán en el avance de la renegociación del TLCAN en capítulos a punto de cerrar, como los relacionados a las telecomunicaciones, al comercio electrónico y de anticorrupción, que son de gran interés para México.

Sostuvo que discute aún el fortalecimiento de mejores prácticas regulatorias, y descalificó que no haya voluntad de las otras delegaciones en la renegociación del acuerdo comercial.