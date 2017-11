Home » Columnas Nació la responsabilidad ColumnasLetras Vallartenses Nació la responsabilidad 6 Views

Por Humberto Aguilar

Sinopsis: Esta historia que se vivió en Sayulita hace notar los contrastes que se ven en todos los pueblos de México, sobre todo la responsabilidad de quienes son padres…

Todo parecía fácil, reanudamos animados el camino que nos llevó más de la mitad del día. Cerca de nosotros escuchábamos el rumor del río que nos aseguraba satisfacer la sed, en cada recodo de la vereda abierta por los animales que se atrevían a cruzar la sierra, tomamos pequeños descansos para beber su fresco y cristalino líquido.

Mauricio, nuestro compañero que se distingue por su pequeña estatura, no soltaba las horquetas. Seguro de todo, confiaba llegar a lo más alto y encontrar algo de comer. Animaba a Francisco a preparar su resortera y sus piedras para cazar lo que fuera.

Su hambre era igual a la de todos, pero ninguno de los compañeros manifestó dudas. Confianza plena en nuestro seguro proveedor, apuramos el paso, pero a estas alturas la montaña imponía sus condiciones.

A la vez, la sierra nos mostraba sus maravillas a todo color. Frondosos árboles totalmente verdes y llenos de ruidos. Millones de insectos. Por el rio, fresco pasto, agua cristalina con diminutos peces que luchan contra corriente esforzándose a llegar a donde solo ellos saben.

Arriba de los árboles, cruzan aves de brillantes colores, ordenados unos con su capitán al frente, otros verdes y pequeños, en grupos desordenados que se comunican entre sí, enormes guacamayas coloridas de tonos rojos y amarillos en el cuello, verdes en el cuerpo se deslizan con armonía por el aire reflejan su figura en el cielo de ligeras y tenues nubes, El espectáculo de las aves es maravilloso, diferente al que se ve en la playa, sobre el mar. Contrastantes sus figuras y sus colores. Tan cerca el mar y la montaña con especies tan diferentes. Unas se alimentan en el mar, estas de la montaña con lo que encuentran, lo mismo frutos silvestres que insectos en las ramas del espeso bosque. Me pregunto si ¿eso es lo que pinta los colores en las plumas?

León seguro que no. La maestra Rosa posiblemente sí, pero ya no está en el pueblo y la escuela no tiene maestros.

.

EN TANTO EN EL PUEBLO

Quienes se perdieron en las montañas, fueron los que organizaron el rescate. Se dieron cuenta de nuestra ausencia ya entrada la noche cuando a todos nos esperaban en casa y no llegamos. Se alarmaron en cada casa por nosotros, cada familia preguntó hasta cansarse. En la playa y en la plaza nadie recordaba haber visto a alguno de los cinco.

Allí en la plaza coincidieron tío Alfonso que acompañaba a mi madre, el hermano de Cherizola, la mamá de Mauricio, las hermanas de León y el padre de Francisco.

En el potrero cercano, camino a la montaña, reunía al ganado un hombre conocido como El Vaquero que es su profesión, resultó ser el padre de Mauricio y hasta ese lugar llegó la mamá de nuestro compañero.

Ella solamente conocía al padre de su hijo y le rogó unirse con el resto de los padres para buscar a su hijo.

Tío Alfonso se puso a la cabeza de quien quisiera acompañarlo. Conoció al hermano del Cheri, un hombre alto y fuerte que pescaba con el resto de la cooperativa. Al papá de Francisco y a las hermanas de León que sabían todo lo capaz que era para hacer todo lo que se le ocurriera. Estaban seguras que era el cabecilla de los cinco.

Finalmente llegó el joven al que le conocían como El Vaquero. Es el que mejor conoce las montañas. Trabaja indistintamente con los ganaderos. Lleva las reses a los sitios donde se alimentan, le tienen confianza por capaz. Es un tipo alegre que le gusta cantar y es popular también en las fiestas. Su voz enamora, dicen y tiene varias conquistas a las que olvida muy pronto. Conoció diez años antes a la madre de Mauricio y la dejó sin responder para nada de su hijo.

El Vaquero se mostraba preocupado, su rostro reflejaba angustia y quería salir de inmediato. Extrañados, se conocieron sus motivos: es el padre de Mauricio, por diez años no aceptó reconocerlo, dejó a la madre cuando aún no había nacido y ella aguantó sin buscarlo todo ese tiempo.

Como madre soltera, se sostiene con su cocina donde hace tortillas y las vende a vecinas que buscan proveerse sin tener que hacerlo ellas. La madre de Mauricio ganó fama por su iniciativa: crear una empresa útil para todas las familias del pueblo.

Arrepentido, El Vaquero conoció la ausencia del chamaco cuando la madre pidió auxiliar con sus conocimientos de la sierra para rescatar a su hijo. En su corazón sintió la responsabilidad y nació allí el amor incomparable de la paternidad. Allí estaba listo con el resto de los padres. (Continuará).