Así nada más: La N A D A

Ilustración de Sio

Por: Cristina Gutiérrez Mar



.

Suponte que no existes.

Suponte que eres la nada.

Suponte ahora que eres algo llamado nada en la nada donde no hay nada.

Suponte que sí existes en la nada sin nada de nada, ¿o no existes?

Ahora suponte que estás tú y la nada.

Está la nada y tú hecho nada; es decir, nada.

Suponte que te enamoras de Nada, ella es hermosa así sin nada.

Suponte que le dijiste todo a Nada sin decirle nada.

Suponte que a Nada le gustas también y te besa de la nada, así nada más.

Suponte que Nada y tú son almas gemelas hechas de polvo de nada.

Suponte que estando en la nada, Nada y tú viven felices sin hacer nada.

Sólo siendo nada, existiendo en el vacío de la nada: anoNADAdos uno del otro.

Suponte que Nada y tú son muy felices, sin nada de nada. Son felices porque se tienen a ambos, porque al unirse forman la nada más hermosa del mundo; logrando así que la nada se convierta en algo, es decir, en un todo.

Ahora sí que no entendí nada, pero en conclusión, la nada sí existe. Así que si nada es para siempre, invita a esa persona que tanto amas a ser tu nada.

Esto lleva a preguntarme: ¿será que la nada y el todo es lo mismo?

.

FRASES:

“Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es rea”l. -Jorge Luis Borges

“Quizá la nada abrace todo.” –Alejandro Lanús

“Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada.” –Oscar Wilde

“Todo fluye, nada permanece”. –Frida Kahlo

“Sólo sé que no sé nada”. -Sócrates

“Para que nada nos separe, que nada nos una.” –Pablo Neruda

“Aunque no éramos nada, fuimos poesía de vez en cuando.” –William Osorio Nicolás.

¿Será que la nada existe y sólo somos un sueño?…

Cucus