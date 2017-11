Home » Local Ciudad Buscan cinco candidaturas independientes en Vallarta CiudadLocal Buscan cinco candidaturas independientes en Vallarta 2 Views

Habrá más candidatos independientes a la Presidencia.

Vence el plazo para presentar carta de intención ante las autoridades electorales.

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

Una quinteta conformada por un periodista y ex funcionario municipal, un administrador de empresas, un promotor de espectáculos, un político ex priista y un mariachi, buscarían contender por la vía independiente a la presidencia municipal.

Al ser aquellos que acudieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a presentar la carta de intención para convertirse en aspirantes a la candidatura independiente a la alcaldía vallartense, en antes del plazo límite que venció a la medianoche del domingo.

Aunque será hasta el martes o miércoles cuando sesione el Consejo General del IEPC para validar las cartas de intención de los aspirantes, tras verificar que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.

De acuerdo al orden cronológico de aquellos que pretender contender por la alcaldía en la segunda ocasión que se permite la figura de candidatos independientes.

El primero en hacerlo fue el periodista Luis Alberto Alcaraz López, ex director de Comunicación Social del Ayuntamiento vallartense y ex postulante a cronista de la ciudad, quien lo hizo en el primer día en que se abrió el plazo para realizar este trámite.

Después lo haría el administrador de empresas José Martínez Gil, conocido popularmente como “Pepe” Martínez, quien acudió ante el IEPC el pasado jueves y quien después daría una rueda de prensa en esta ciudad para presentar a algunos de los integrantes de la planilla que le acompaña.

En tanto, el fin de semana pasado lo hicieron los otros tres que intentan llegar a la candidatura independiente, el productor de espectáculos Enrique Gou, de acuerdo a lo que difundió por su cuenta de redes sociales.

Asimismo, lo hizo Máximo Martínez Aguirre, quien eligió la fecha de su cumpleaños para ir al IEPC para presentar la carta de intención para convertirse en aspirante a candidato por la vía independiente; fue ex presidente del CDM del PRI, ex delegado federal de Pesca, ex diputado federal y ex jefe de Reglamentos.

Por otra parte, trascendió que Francisco Romero García, conocido como Nene Romero e integrante del Mariachi Nuevo Continental, también se apersonó en las instalaciones del IEPC para anotarse en los que buscan esa candidatura independiente. Aunque no fue posible confirmar si prosperó su trámite.

De cumplir con los requisitos se les daría el dictamen que los convertirá en aspirantes a candidatos independientes y será a partir del 29 de diciembre que comenzarían con la recolección de firmas de apoyo del uno por ciento de los listados nominales del municipio.